Agustín y Natalia, detenidos por el crimen del triángulo amoroso, iban a huir a Granada

Cualquier padre desea que sus hijos se labren un futuro por el buen camino. Para los respectivos progenitores de Agustín, de 24 años, y Natalia, de 18 años, ese anhelo era un quebradero de cabeza: ni él ni ella fueron buenos estudiantes y pasaban más tiempo en la cola del paro que agachando el lomo, todo ello, mientras vivían en casas como okupas y salían de juerga -cigarritos aliñados mediantes-. Pero lo que sus familiares jamás se habrían imaginado es que serían detenidos por quemar supuestamente a un hombre en el marco de un triángulo amoroso.

"Todo esto es muy duro: no esperábamos algo así", subrayan a EL ESPAÑOL dos de los hermanos de uno de los detenidos por la macabra muerte de Juan Miguel: un trabajador agrícola, de 34 años, cuyo cadáver apareció calcinado en el interior de su Hyundai Tucson en un bancal de Cartagena. "Este lunes vino la Guardia Civil a decirnos que buscaban a Agustín y Natalia". Los novios finalmente fueron detenidos -horas más tarde- en un piso de Los Alcázares antes de huir a Granada.

"Pensamos que buscaban a Agustín por la orden de alejamiento que tenía de Natalia por una denuncia que le puso la madre de la chica, por malos tratos o por acoso, pero que en realidad lo hizo para que rompiesen su relación", según aseguran los familiares del detenido. Estos dos hermanos han sido testigos de la problemática relación que el chico, de 24 años, mantenía con la chica, de 18 años, pero insisten en que no pueden encajar lo sucedido: "Esto era impensable".

Agustín le echó el ojo a Natalia, una bella adolescente de la diputación cartagenera de Pozo Estrecho, desde que la conoció porque era amiga de su novia. "A mi hermano le gustó esa chica desde que su pareja se la presentó hace unos cuatro años". Por aquel entonces, Natalia mantenía una relación sentimental con Juan Miguel: un atractivo divorciado, de 34 años, padre de una niña. Esa fue la semilla de este trío amoroso que ha tenido un truculento final.

A un lado, el todoterreno calcinado de la víctima, y al otro, Adán, mostrando un retrato de su difunto hermano, Juan Miguel. Badía

"Hace unos meses Natalia rompió con Juan Miguel y empezó a salir con Agustín". El noviazgo era tan pasional como tempestuoso. "No tenían trabajo y se fueron a vivir de okupas, en tres semanas ocuparon dos viviendas distintas en la Urbanización Oásis, cerca de la playa de Los Narejos. "Mis padres les dieron la oportunidad de venirse a su casa a convivir con ellos porque no tenían luz ni agua".

La relación de los adolescentes no dibujaba un horizonte fructífero porque estaban en paro. Agustín no se llevó bien con los libros en el instituto, estuvo relacionado con un robo de cable de cobre y tenía poca experiencia para hacerse hueco en el mercado laboral. "Había sido tractorista en el sector agrícola". Natalia tampoco acabó Secundaria, sus padres se divorciaron y como con su madre no paraba de discutir, la joven siendo menor de edad se instaló en casa de sus abuelos y después apenás logró trabajar en alguna ocasión como jornalera.

"Mis padres se apiadaron de ellos". El inicio de la convivencia de los novios en la casa de los suegros no fue malo. A Agustín le contrataron como acompañante de autobús en Aidemar -la Asociación para la Integración del Discapacitado en la Comarca del Mar Menor- y a Natalia en unos semilleros.

El teléfono la delató

Las turbulencias en el hogar familiar llegaron con las discusiones de pareja por celos. "Natalia no tenía teléfono porque rechazó el que su padre le quiso dar para estar en contacto con ella y le quitaba el móvil a mi hermano, Agustín, para llamar a su exnovio, Juan Miguel".

El registro del teléfono delató a la chica y el chico comenzó a desconfir porque el goteo de llamadas iba a más. "Una vez escuchó a la zagala decirle 'te quiero' a Juan Miguel y Agustín le dio a Natalia un ultimátum: ¿Estás conmigo o con él?".

La convivencia en casa de los padres de Agustín comenzó a tornarse infumable porque "a Natalia le duró dos días el empleo" y empezó a dedicarse a no hacer nada: "Ella se levantaba a las doce y no ayudaba en las tareas del hogar, mientras mi hermano trabajaba". Cuando a Agustín se le acabó el contrato la cosa fue a peor: se pasaban el día en la playa de la Plaza del Espejo de Los Alcázares, en el chiringuito, tomaban copas en salones de apuestas, fumaban tabaco aliñado...

Y todo ello maridado con continuas discusiones por el triángulo amoroso: "Natalia le daba ilusiones a Agustín, pero no dejaba de llamar a su exnovio, Juan Miguel". De hecho, la familia del difunto Juan Miguel confirma a EL ESPAÑOL que la adolescente se seguía viendo con el divorciado en encuentros esporádicos, al tiempo que supuestamente le amenazaba con quemarlo si no retomaba la relación.

Al final la situación explotó por la existencia de un tercero: "Nuestros padres les echaron por sus broncas y porque no trabajaban ni aportaban nada en casa. Ella quería estar saliendo con los dos a la vez". La relación de pareja no dejaba de tensarse y su regresó a la vida okupa en la Urbanización Oásis no funcionó porque Agustín terminó pidiendo ayuda a su amigo Mustapha.

Mustapha en la puerta de su casa donde se ocultaron Agustín y Natalia. Badía

"El viernes pasado me llamó Agustín y me dijo si podía venir a mi casa a dormir con su novia, porque se había quedado en la calle por una discusión con sus padres", tal y como confirma Mustapha a EL ESPAÑOL. "Yo fui vecino de sus padres hace diez años, le conocí cuando era un crío regordete, que no paraba de jugar y reírse: ¿Cómo le iba a dejar durmiendo en la calle?"

Este marroquí desgarbado, de 52 años, que unas veces se gana la vida como peón en el campo y otras 'cosechando' chatarra, le ofreció una habitación a la pareja de adolescentes en su casa destartalada de dos alturas de la calle Manuel Acedo de Los Alcázares. Mustapha paga un alquiler para vivir solo en la planta baja, con la única compañía de unos gatos callejeros, mientras que varios compatriotas comparten la primera planta al estilo patera: cada habitación tiene un catre, mesita y un candado.

- ¿Qué hicieron Agustín y Natalia cuando estuvieron en su casa?

- Mustapha: El viernes llegaron directamente por la noche para dormir. El sábado se ducharon y se fueron. Ni comieron ni cenaron aquí: estuvieron en la playa, con amigos y salieron de fiesta. El domingo volvieron a hacer lo mismo, en cuanto se levantaron se marcharon y ni siquiera desayunaron.

Agustín se puso ebrio y la madrugada del lunes salió a buscar a Natalia cuando se enteró de que se había ido en bicicleta a la casa de su exnovio, Juan Miguel. El divorciado se llevó a la adolescente en su todoterreno al Paraje de Los Marines en Cartagena y allí tuvo lugar el crimen del triángulo amoroso.

- ¿Usted vio discutir a la pareja, les notó nerviosos o vio algo raro?

- Mustapha: No. Ellos se marcharon el domingo por la mañana y volvieron pasadas las cinco de la madrugada del lunes a mi casa. Agustín no tenía llaves, así que gritaron a la ventana de mi habitación que está pegada a la calle.

En la práctica, la sincera respuesta de Mustapha pone de manifiesto que iban a huir a Granada para poner tierra de por medio en previsión de que más pronto que tarde alguien encontraría el Hyundai Tucson, con el cuerpo calcinado de Juan Miguel en los asientos traseros.

- ¿Qué intervino la Guardia Civil durante el registro?

- No lo sé hermano.

