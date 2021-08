El triángulo amoroso que acabó con la muerte de Juan Miguel, "quemado" en su coche en Cartagena

En una noche de fiesta se conocieron. Juan Miguel era un hombre divorciado, con una hija, que se deslomaba currando en el campo. Natalia era una bella estudiante de instituto, menor de edad. "Estuvieron saliendo cuatro años, pero desde hace un año la relación empezó a ser tóxica", resume Adán con un nudo en la garganta porque su querido hermano -Juan Miguel- apareció calcinado en el interior de su Hyundai Tucson, en el Paraje de Los Marines en Cartagena.

"Un agricultor vio el todoterreno ardiendo en un bancal, cerca de su casa, y cuando apagaron el fuego encontraron el cuerpo quemado de Juanmi en el asiento trasero", detalla Adán a EL ESPAÑOL. La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer este homicido -ocurrido la madrugada del lunes- que ha conmocionado a La Puebla: una pequeña diputación cartagenera, con 1.121 habitantes, que está rodeada de fincas agrícolas.

De momento, la Policía Judicial ha confirmado la detención de dos personas presuntamente relacionadas con la truculenta muerte de Juan Miguel, de 34 años. Los arrestados son su expareja sentimental, Natalia, de 18 años, y el actual novio de esta adolescente: Agustín, un veinteañero con antecedentes, según fuentes próximas a una investigación que se encuentra bajo secreto de sumario.

- Adán, ¿cuál es la hipótesis que maneja la familia sobre el motivo de la muerte violenta de Juan Miguel?

- Mi hermano era una persona buena, trabajadora y humilde. No tenía problemas con nadie del pueblo ni se había peleado nunca: no era conflictivo. Eso quiero que quede bien claro: mucha gente va diciendo que ha sido un ajuste de cuentas porque ha aparecido quemado en su coche y eso no es verdad. Esto ha ocurrido por celos y por un tema pasional.

- ¿Por qué sostiene usted que se volvió tóxica la relación sentimental de Juan Miguel con Natalia?

- Mi hermano quería dejarla y me contaba que cada vez que iba a romper, esta chica le amenazaba diciéndole que le iba a pegar fuego a su coche o a la casa de nuestra madre con ella dentro. Lo acosaba llamándolo y le obligaba a estar con ella diciéndole que se iba a suicidar, incluso le dijo que lo iban a encerrar porque le iba a denunciar por estar con una menor de edad. Juanmi llegó a decirme que tenía miedo de dejar a Natalia. La relación se volvió tóxica por los celos y las discusiones.

- ¿Qué hizo su hermano ante semejante panorama?

- Al final, Juanmi rompió la relación. Entonces, hace unos siete meses, Natalia empezó a salir con Agustín, pero ella insistía, una y otra vez, en que quería volver con mi hermano y Juan Miguel se seguía viendo con ella puntualmente. Había un triángulo amoroso.

Adán contempla con tristeza el retrato de su difunto hermano, Juanmi. Badía

En esta diputación donde todos los vecinos se conocen comenzó a ser un secreto a voces que la adolescente Natalia salía con Agustín, un veinteañero conflictivo con peleas y robos a sus espaldas, mientras se seguía viendo con su exnovio: Juan Miguel, un divorciado, de 34 años, que trabajaba como jornalero y conductor de un tractor en una empresa agrícola de El Algar para que no le faltase de nada a su hija de solo diez añitos. "Juanmi tuvo varios tropiezos con Agustín, por el tema de la muchacha, pero siempre trataba de evitarlo para no pelearse con ese chico", según confiesa Adán, de 29 años, mientras contempla con mucha tristeza un retrato de su hermano mayor.

La casa de La Puebla donde residía la víctima mortal junto a su hermana pequeña, Jéssica, de 23 años, y su madre, no para de recibir la visita de vecinos que quieren mostrar su cariño a la familia en unos momentos tan duros.

- ¿Alguna vez llegó a producirse una agresión física entre Juan Miguel y Agustín?

- Nunca llegaron a las manos, solo mantuvieron algunas palabras elevadas. Mi hermano siempre se iba de donde estaba Agustín: trataba de no coincidir con ese chico. Agustín pasaba por la puerta de casa de mi madre o buscaba a mi hermano para ver si estaba con su novia: Natalia.

Las horas previas al homicidio

Las últimas horas de vida de Juanmi comenzaron este domingo cuando se marchó con su amigo 'Coqui' al Pub La Perla de Torre Pacheco. "Estaban de 'tardeo', tomando unas copas, cuando mi hermano comenzó a recibir llamadas desde un número oculto donde le amenazaban de muerte: le decían que le iban a pegar fuego". Esta situación provocó que a este treintañero se le quitasen las ganas de juerga y decidió regresar al domicilio familiar de La Puebla.

"Mi hermano vino sobre la una de la madrugada, cenó un bocadillo y cuando se iba a acostar, de repente, Natalia vino con su bicicleta a casa de mi madre para buscar a Juanmi", tal y como afirma Adán mostrando a EL ESPAÑOL una foto de la mountain bike, de color rojo, que la adolescente dejó en el patio del inmueble del que era su expareja sentimental.

- ¿Cómo reaccionó Juan Miguel ante la visita de su exnovia?

- Esa madrugada del lunes, mi hermano cogió su coche para irse con la zagala a unos terrenos con unas naves que le tenemos alquilados a un ganadero para que guarde sus cabras y sus perros. Después, entre la una y media y las dos de la madrugada, en la casa de mi madre, se plantó Agustín, la pareja de Natalia, y a mi hermana, Jéssica, le preguntó: '¿Dónde está Juan Miguel?' Y se marchó a buscar a mi hermano después de decir: 'Sé que está con Natalia'.

La joven Jéssica, consciente de que podía producirse una situación muy tensa, de inmediato, se puso en contacto con su hermano Juan Miguel para alertarle de que podían pillarle con las manos en la masa:

- WhatsApp de Jéssica: Te está buscando Agustín.

- WhatsApp de Juan Miguel: Voy enseguida.

La bicicleta con la que Natalia fue a buscar a Juan Miguel a su casa. Cedida

El mayor de estos tres hermanos nunca regresó a casa. "A las 3.32 de la madrugada telefoneó a mi hermana, Jéssica, pidiéndole ayuda: '¡Me están pegando, me están matando, me están matando!'" La llamada concluyó con el sonido de unos golpes y a partir de ese momento cundió la preocupación en la familia. De hecho, Jéssica estuvo llamando a su hermano hasta las 9.50 horas del lunes y también le buscó por el Paraje de Los Marines de la diputación cartagenera de La Palma.

Escondidos en Los Alcázares

Ya era demasiado tarde: Juan Miguel había muerto de manera violenta. Un agricultor, a las 5.40 de la madrugada de este lunes, llamó a la Policía Local y a los bomberos para alertar de que las llamas estaban devorando un todoterreno en un bancal cerca de su vivienda. Cuando el fuego fue sofocado se produzco un macabro descubrimiento: en los asientos traseros, yacía sin vida el cuerpo calcinado de un varón.

La Guardia Civil acordonó la zona y la Policía Judicial realizó una minuciosa inspección técnico-ocular de los terrenos donde fue localizado el Hyundai Tucson. Las pruebas recabadas, la identificación del difunto y los testimonios de sus familiares permitieron a los agentes situar en la diana de la investigación a Natalia y a su novio, Agustín.

"Parece ser que la pareja había huido a la localidad costera de Los Alcázares y estaba escondida en un domicilio", según apuntan fuentes próximas a la investigación". Ese mismo lunes, Natalia y Agustín fueron arrestados por su presunta relación con un delito de homicidio. "La investigación sigue abierta".

En la diputación cartagenera de La Puebla no se habla de otra cosa. "Parece ser que a Juan Miguel le pegaron una paliza, la cosa se les fue de las manos, lo mataron y decidieron quemar el coche para deshacerse del cadáver", sostiene un vecino y amigo del difunto. "Era una persona que no se metía en problemas: tanto a él como a su familia se les quiere mucho en el pueblo".

El todoterreno calcinado donde fue localizado el cuerpo de Juan Miguel. Cedida

A Adán le faltan las palabras para expresar el dolor que siente la familia por la pérdida del mayor de tres hermanos y la situación de duelo que afronta su sobrina. "La hija de Juanmi está fatal: es solo una chiquilla, espero que se haga Justicia", sentencia este veinteañero, al tiempo que lamenta el trágico final que ha tenido la relación que Juan Miguel inició con Natalia: "Él la seguía queriendo y cuando la muchacha lo llamaba, pues él volvía con ella, porque estuvieron juntos durante cuatro años y llegaron a vivir juntos en casa de mi madre durante un año".

- ¿Usted sabe cuál fue el supuesto grado de participación de Natalia y su novio, Agustín, en el homicidio de su hermano, Juanmi?

- Todavía no tenemos los resultados de la autopsia. No sabemos si en el coche le pegaron los dos, Natalia y Agustín, o solo el chico porque los pilló juntos. No sabemos si a Juanmi le metieron fuego vivo o muerto, si lo quemaron entre los dos o solo fue uno de ellos. Tampoco sabemos si participó alguien más en su muerte. Tan solo sabemos que Juanmi llegó al campo con Natalia conduciendo su todoterreno y allí ocurrió todo.

