Íñigo, el catalán que se la ha 'jugado' creando las criptomonedas de Ayuso: "Era ella o Revilla"

Y tras las camisetas y bolsos, llegaron las criptomonedas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va camino de convertirse en una suerte de icono pop del siglo XXI sin pretenderlo. Tras Ayushop, llega Ayusocoin. La última iniciativa con su nombre son unas criptomonedas creadas por el informático y experto en big data Íñigo González. “Tenía duda entre Ayuso y Revilla. Elegí a Ayuso porque no deja a nadie indiferente”, explica el creador de Ayusocoin a EL ESPAÑOL. Suenan potentes carcajadas a ambos lados del teléfono.

“Cuando Ayuso hace cualquier tipo de declaración todo el mundo la escucha, estés a favor o en contra de ella. Era una forma muy clara de dar a conocer lo que son las criptomonedas entre nuestros políticos. Porque si te fijas, ninguno tiene criptomonedas en su declaración de bienes”. En total, González ha lanzado 47.000 millones de Ayusocoins. Es decir, cada español toca a 1.000. Cualquier persona puede hacerse con ellas de manera gratuita en su página web, aunque no podrá acumular más de 10.000. ¿Pero es que están regalando dinero? No estaría mal, pero no va así.

Esta criptomoneda no es convencional, como el Bitcoin o Ethereum. Es más “una moneda meme”, en palabras de su creador, que una moneda real. No tienen valor monetario como tal. Lo que González pretende con esto es extender entre los políticos la tecnología del blockchain, en la que se basan las criptomonedas.

Para contextualizar, el blockchain es un sistema de verificación de transacciones monetarias que no depende de un banco ni ninguna entidad financiera. Son muchos usuarios (los llamados mineros) quienes verifican que una transacción (como una compraventa de Bitcoins) se ha hecho de manera correcta y con determinados valores. Eso es lo que González quiere que llegue a las esferas políticas.

“La tecnología de blockchain es algo que vamos a usar mucho en los próximos años para montar muchas cosas. Hace poco pensábamos que era solo para mover monedas. Hace ya tiempo estuve en un seminario de IBM y ellos estaban utilizando el blockchain para contadores electrónicos, para el internet de las cosas. Porque era una forma de guardar la información sin que se pudiera falsificar”, explica.

La idea surgió casi de forma accidental. González quiso crear un token para adentrarse en el mundo de las criptomonedas. Un token es algo parecido a una acción de una empresa. Es una unidad de valor que se puede emplear como medio de pago, pero que tiene más usos. La idea de González fue creciendo y en tres meses había creado la criptomoneda con el nombre de la presidenta de la Comunidad de Madrid. El fin, insiste, es meramente didáctico.

“[El blockchain] es una herramienta que creo que debemos enseñar. Lo primero, para que los políticos la puedan utilizar. Lo segundo, porque el día de mañana habrá algún tipo de regulación al respecto. No sé si será fiscal o mercantil o del tipo que sea, pero la habrá. Si tú regulas algo que te suena a chino, acabarás haciéndolo sin saber muy bien lo que estás haciendo. Te lo dirá Europa o el asesor que toque. O un tecnócrata que puede tener un interés detrás. O les enseñamos respetuosamente estas cosas nuevas que vienen o vamos a tener una legislación que no se va a ajustar con la realidad, y la realidad se irá a otros países como Singapur o Estados Unidos”.

—¿Ayuso se ha pronunciado sobre esto?

—No lo sé. Yo quiero invitarla. Ella no ha dado ningún paso, entre otras cosas, porque el primero que lo tiene que dar soy yo. Quiero invitar a la presidenta y a los portavoces de todos los partidos de la Asamblea de Madrid para enseñárselo y para que lo entiendan, simplemente.

“Política aburrida”

El teléfono de este informático echa humo este martes, después de que el diario Vozpópuli haya adelantado la noticia. Este periódico le contacta estando en Menorca de vacaciones con su familia. González tiene 46 años, está casado y tiene dos hijos. “Digo que soy catalán para tocar las narices (risas). Nací en Cataluña pero he vivido toda la vida en Guadalajara”. Hace unos años recibió el premio a mejor data engineer de España.

Hace “algo más de un año” empezó a operar en Ethereum, una red que tiene a su vez varias criptomonedas, entre ellas, una con el nombre de la propia red. “Ayusocoin es un token. Es una moneda virtual que está por encima de la red Ethereum. Dentro de esta red se han desarrollado muchas criptomonedas. Tienes varios tipos de monedas basadas en el dólar, hay monedas que tienen uso como el almacenamiento de datos distribuidos, hay monedas que se usan como oráculos y luego hay monedas ‘meme’. Ayusocoin es una moneda de este tipo. No se trata de que esté circulando a lo bestia, sino de decir: ‘Oye, aquí estamos, esto es un instrumento, vamos a probarlo’. Es una herramienta más y si la sabemos gestionar nos vendrá muy bien a todos”.

El símbolo de esta criptomoneda es del yuan chino (y el yen japonés) con una a delante. Es decir, esto: A¥. “Este proyecto será un éxito si: Enseñamos a varios de nuestros políticos (sean del partido que sean) qué son las criptomonedas. Les hacemos entender qué son los contratos inteligentes, y qué se puede hacer con ellos. Y que cuando desarrollen, o voten cualquier de legislación sobre criptomoteda, no les suene a chino”, se puede leer en la página web de esta curiosa iniciativa.

Preguntado sobre si Isabel Díaz Ayuso es de su cuerda o no, González se echa a reír y sortea la pregunta con elegancia. “Yo creo que la política tiene que volver a ser aburrida. Cuando la política es aburrida, la ciudadanía le saca el partido a los políticos. Ellos trabajan bien. Ahora mismo, pues no están trabajando como mejor podrían. Esto son ciclos y espero que dentro de poco vuelva a ser aburrida la política. Entonces podremos sacar provecho de su trabajo”.

