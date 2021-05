La 'Ayushop', la tienda en la que compres lo que compres siempre está ella: 130.000 visitas en dos días

Ayushop. El nombre lo dice todo: es la tienda de Isabel Díaz Ayuso. Abrió hace sólo un mes, sorprendió a propios y extraños, y su objetivo era únicamente vender prendas de ropa con la cara y los lemas de la candidata del Partido Popular a las elecciones del 4 de mayo a la Comunidad de Madrid. Era sólo un intento, casi con la boca pequeña, para que familiares, amigos y gente del PP se hicieran con unas prendas con fecha de caducidad marcada en el calendario para este martes.

Sin embargo, un mes después, todo se ha dado la vuelta. Como si más que de camisetas, esto se tratara de un calcetín. Ayuso per se vende y, por ende, la tienda también. Se han vendido entre 400 y 500 prendas con un precio medio de 23 euros en poco menos de un mes, diario había algunos productos agotados y, en sólo 48 horas, ha llegado a registrar picos de 130.000 visitantes únicos.

"Puede ser que si vendemos ropa y la hacemos con inspiración política, nos veáis como una especie de Amancios del agit-prop. Pero nada más lejos de la realidad", dicen en su descripción Fernando y Pablo, los impulsores de este proyecto.

Imágenes de las camisetas de Ayuso.

En conversación con EL ESPAÑOL, Fernando, concejal del Partido Popular en Getafe, apunta que, en realidad, fue una especie de apuesta. "Fue una idea a bote pronto. Una especie de '¿a que no haces camisetas de Ayuso?' Sujétame el cubata".

Tuvieron clara la idea de negocio después de ver cómo Ayuso movía a las masas. Creen que eso no ocurría ni siquiera con Esperanza Aguirre. "Yo este fervor no lo había vivido. A Isabel Díaz Ayuso se le vota porque se le tiene cariño. Eso hace que la gente no tenga problema en llevar una camiseta con su cara", expone Fernando.

Su vinculación con el PP hace pensar que es el partido el que está detrás. Sobre todo, teniendo en cuenta que nace durante un periodo de campaña electoral y, en principio, sólo para ese tiempo. "Nada, en absoluto, es un proyecto pequeño que nace de forma autónoma. No está vinculado al partido, fue una idea loca que tuvimos", apunta Fernando.

—¿Y qué le han dicho en el Partido Popular de su nuevo negocio fuera del partido?

—No me han dado ninguna indicación. Si fuera algo que les disgustara o si generara algún tipo de conflicto, me lo hubieran dicho. Todo lo que he percibido ha sido la enhorabuena. Ayer mismo estuve en el mitin del cierre de campaña y me dieron la enhorabuena porque es un proyecto novedoso. Estamos cansados de ver a gente con camisetas del Che Guevara, no habíamos visto esto en el otro lado del marco político. Todas las reacciones han sido positivas.

Los creadores

Fernando y Pablo son los creadores de la web Ayushop. Venden camisetas, camisetas bordadas, polos, sudaderas y bolsas de tela. Los papeles están repartidos. Si Fernando es la cabeza pensante, Pablo es el artista.

"Pablo, futuro farmacéutico, tiene un don natural para el arte y es el autor de los dibujos que tienen nuestras prendas", exponen en su propia web.

"Fernando, ingeniero pero creativo, ha puesto su idea, su visión y su capacidad de organización al servicio de este divertimento empresarial", se define.

Una de las imágenes de Ayuso que se pueden conseguir en las camisetas.

Pensaron en este proyecto con el 4-M como "inspiración", pero nunca como fecha de caducidad. "El final lo decidirán nuestros clientes", reconoce Fernando Lázaro.

De los dos creadores, el más popular, y nunca mejor dicho, es el edil de Getafe. Se le investiga en una causa abierta por prevaricación administrativa. La Fiscalía pide para él ocho años de inhabilitación y para otra exconsejera popular por haber promovido la rehabilitación de un teatro del municipio para evitar los controles que obligaban a someterlo a un procedimiento de concurso público.

Sobre esto, asegura que no sabe cómo ha afectado a las ventas, si lo ha hecho para bien o para mal. Tampoco sabe quién ha comprado ni las razones por lo que lo han hecho, así que no puede dar datos.

Guarda fe en la actuación judicial. Cree que se están produciendo "dilaciones indebidas" y espera que le llamemos para otra entrevista cuando le "desimputen".

"Estamos cansados de este caso y la dilación indebida estamos sufriendo. Es un asunto que lleva seis años, creo que ha habido 43 imputados, de los que 41 se ha decidido que no hay nada contra ellos", afirma Lázaro.

Con respecto a su socio, Fernando asegura que no tiene ninguna vinculación política. "Simplemente, yo sabía que le gustaba dibujar, que estaba todo el día haciéndolo y se lo comenté. Hasta donde yo sé no es afiliado al partido, simplemente simpatizante de Ayuso", dice.

Bolsa con la imagen de Isabel Díaz Ayuso.

Le comentamos a Fernando que la venta de camisetas con propaganda política está de actualidad. Lo último a este respecto, las vendidas por Maximiliano Frutos Meis en la web Esto es España. Algunas de ellas incluían diseños con la cara de Pablo Iglesias en una diana y con el lema 'temporada de tiro al marqués', que podrían ser constitutivas de un delito de odio. La Fiscalía tuvo conocimiento de ello a través de la denuncia de Facua la pasada semana.

Fernando ni siquiera conoce lo ocurrido. "Entre la parte de campaña y el proyecto, no conocía esa polémica y me parece fatal. Nosotros venimos a sumar por el respeto, la ilusión... Me parece fatal particularmente. No es nuestro estilo ni nos gusta".

Las prendas

Este proyecto nació un 7 de abril por la noche. "De improvisto, como las elecciones". Es decir, como cuando aletea la mariposa, la Ayushop se engendró y nació gracias a una moción de censura en la Región de Murcia.

Su fecha de caducidad podría ser este 4 de mayo, aunque también podría serlo más adelante si el proyecto continúa siendo aceptado por los compradores. "El calendario político va a influir, pero luego los clientes tienen sus vidas. Puede que tengamos que recuperar ocupaciones, rutinas, trabajo y esto ha sido una aventura. Así de naturalmente declinará el proyecto", dice Fernando en conversación con EL ESPAÑOL.

La demanda ha superado con creces las expectativas. Entre 400 y 500 prendas de ropa se han vendido en menos de un mes. El precio medio de los productos es de 23 euros, lo que significa que algunos son mucho más caros y otros, más baratos.

El último tirón lo han registrado con el 'Día de la Madre', celebrado este 2 de mayo. En la Ayushop se podía encontrar (aún está disponible) un pañuelo con la cara de la candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid, madroños y claveles. Está dibujado a mano por Pablo. 38 euros, nada más y nada menos. "Luminoso, suave y con tacto fino, perfecto para acudir a las urnas con todo el estilo que ello requiere", dicen.

Pañuelo creado con motivo del Día de la Madre.

“Cuando nos lo preguntan, respondemos que hemos creado ropa para personas concienciadas, movilizadas y muy chic. O sea, para ti, que comprendes lo que está en juego el 4 de mayo, que te notas activado porque hablas de Ayuso con todo el mundo, y de nuevo para ti, porque eres muy chic... ¡Y lo serás aún más con nuestra ropa puesta!”, reza la web de Fernando y Pablo.

El fenómeno Ayuso

Las camisetas de Isabel Díaz Ayuso sólo es lo último de una campaña en la que la candidata del PP ha levantado pasiones. Desde la cerveza la caña de España, a los muñecos Funkos, pasando por las "papas a lo Ayuso, con pocas patatas y muchos huevos" o la "pizza madonna Ayuso". También se ha llevado la candidata a revalidar la presidencia de la Comunidad de Madrid un pasodoble.

En el Instagram de Isabel Díaz Ayuso se ha podido comprobar que Ayuso ha recibido múltiples regalos en campaña. Una empanada con el lema "va por Ayuso", jamón cortado en forma de corazón para expresar 'I love Ayuso' (te amo, Ayuso, en español) o los pasteles que ella misma subió en una tienda del barrio de Chamberí.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Isabel Díaz Ayuso (@isabeldiazayuso)

Son los últimos coletazos de una campaña de la que sólo queda por conocer el desenlace. Habrá que ver si Ayuso consigue transformar el cariño que parece haber recibido y el fervor que parece despertar para el comercio, en los votos suficientes no sólo para ganar en las urnas, sino para gobernar. Igualmente queda por dilucidar si hay 'ayusers' suficientes para mantener en el tiempo la Ayushop.