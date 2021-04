Maximiliano, creador de las camisetas antiIglesias, utiliza el lema Plus Ultra para su empresa

La globalización tiene múltiples ventajas. Entre ellas destaca la capacidad de operar en un punto del planeta estando en cualquier otro lugar del mundo, por cercano o lejano que se halle. Como ejemplo claro, la web Esto Es España (estoesespana.es) y Maximiliano Frutos Meis. Vende camisetas 'patriotas' a los españoles, dice residir en Hungría, tiene una empresa domiciliada en Reino Unido llamada PLVS VLTRA y tendría raíces argentinas. Aunque se barajó la posibilidad de que fuera un nombre falso, ahora Facua está tras su pista y conoce sus redes sociales.

La noticia saltaba el pasado miércoles por la mañana. Facua Consumidores en Acción denunciaba que la web estoesespana.es vendía camisetas con la cara de Pablo Iglesias, candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, con lemas como "se busca vivo o muerto" o "el comunista bueno es el comunista muerto preso". También con la cara del líder de Unidas Podemos en una diana y el mensaje "temporada de tiro al marqués".

Desde entonces, algunos internautas se pusieron a la búsqueda de Maximiliano Frutos Meis. Por momentos, se llegó a pensar que se trataba de un nombre falso utilizado por el creador de la web. No era ninguna locura, en el sitio de venta de camisetas se señala, por ejemplo, que el diseño está realizado por Blas de Lezos. El dominio estaba registrado a nombre de Max Meis.

En el muro de Facebook de Esto Es España se podían leer mensajes delirantes hacia Iglesias. Facua

Junto a toda esta información se conocía también que Maximiliano Frutos Meis tiene domiciliada una empresa en Reino Unido una empresa llamada PLVS VLTRA.

Facua ha llegado hasta sus perfiles en la redes este jueves tras recibir información con nombres "idénticos o similares"."Uno de ellos nos llamó la atención por llamarse Max Meis, nombre al que tiene dado de alta el dominio estoesespana.es y aparte porque aparecían tres banderas en ese perfil de Instagram: de España, Reino Unido y Hungría que por tanto eran equivalentes a su nacionalidad, al país donde está la empresa y al país donde dice que vive actualmente", apunta Rubén Sánchez, portavoz de Facua, en conversación con EL ESPAÑOL.

Esto les llevó hasta el siguiente paso. "Revisando perfiles en Facebook vimos otro de un Max Meis que tenía la misma foto de perfil que el de Instagram y eso nos llevó a la conclusión de que se trataría de la misma persona", afirma el portavoz.

Los mencionados perfiles han sido modificados a lo largo del día. Se han cambiado sus fotos de perfil y portada en Instagram y Facebook. De hecho, se ha borrado la cuenta de Twitter bajo el usuario @maxmeis, a pesar de que aparentemente no había demasiada información en ella antes de su desaparición, según pudo comprobar este periódico.

Maximiliano Frutos Meis, el ultraderechista dueño de la tienda que vende camisetas con @PabloIglesias en una diana y el texto "Se busca vivo o muerto", acaba de cerrar su perfil en Twitter, @maxmeis. También ha eliminado las fotos con su rostro en los de Facebook e Instagram. pic.twitter.com/dImrvKC77R — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) April 29, 2021

En el perfil de Instagram del supuesto dueño de estoesespana.es se puede leer: "La vida sin libertad es como un cuerpo sin espíritu". En Facebook, Max Meis cambió su foto de portada por una que reza en inglés "do not read the next sentence. You little rebel. I like you". En español vendría a ser "no leas la siguiente afirmación. Pequeño rebelde: me gustas".

Esta manera de actuar concuerda con la utilizada ayer, cuando Facua anunció la denuncia, por la web Esto Es España. La misma no estuvo disponible durante varias horas. En ese transcurso de tiempo, el portal dejó de vender las distintas camisetas que tenían como imagen a Pablo Iglesias.

Esto es España

Cabe recordar que la tienda online Esto es España está definida como una empresa de "camisetas militares originales y camisetas con mensajes patrióticos y políticamente incorrectos. Ofrecemos una gran variedad de camisetas y sudaderas de la mejor calidad y diseños únicos inspitados por el espíritu patriótico, histórico y militar".

El aviso legal de la página establece que "Frutos Meis Maximiliano" es el nombre comercial y su domicilio está en Budapest.

Asimismo, el nombre de Maximiliano Frutos Meis tiene domiciliada en Londres una empresa llamada PLVS VLTRA LTD. Su objeto social son actividades de diseño y venta al por menor de prendas de vestir. El registro mercantil británico señala a Frutos Meis como un español con residencia en Hungría, lo que haría concordar todos los datos.

Curiosamente, el nombre de la empresa afincada en Reino Unido es Plus Ultra, lema de España, escrito con dos v. Rememora a los Tercios de Flandes, que evoca a los tiempos de grandeza del imperio español. En 1516, Carlos I de España y V de Alemania adoptó este lema por primera vez como símbolo del dinamismo que tomaba el Imperio Español, donde no se ponía el sol, y al que también hace referencia alguna camiseta de estoesespana.es con la imagen de Felipe II.

A pesar de la información sobre su nacionalidad española, según ha podido conocer este periódico la familia Frutos Meis a la que se alude desde Facua podría tener raíces argentinas.

Camiseta de Santiago Abascal.

Por el momento, la web de Esto es España sigue abierta y continúa vendiendo camisetas con otros rostros políticos y mensajes que rozan el delito de odio. En un lado, los diseños pidiendo la marcha del presidente del Gobierno Pedro Sánchez; en otro, los de Santiago Abascal como "patriota" y persona que hace "España fuerte otra vez".

Facua interpuso una denuncia contra la web estoesespana.es para que la Fiscalía investigue si los hechos acaecidos son constitutivos de un delito de odio. El Ministerio de Consumo también informó que denunciaría lo ocurrido.