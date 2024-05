Muere Olivier Masurel, campeón de España de vuelo acrobático: un buitre impacta contra su avión

El afamado piloto francés Olivier Masurel ha protagonizado la última exhibición de su vida en el Festival Aéreo de San Javier de este domingo y horas después ha fallecido en un accidente de avión. El mundo de la aeronáutica está desolado por la mala suerte que ha tenido Masurel: actual Campeón de España de Vuelo Acrobático, en la modalidad de Clásico Ilimitado, tras destronar en julio de 2023 a Cástor Fantoba, con un programa de figuras que ejecutó a la perfección en el aeródromo de La Caminera en Torrenueva (Ciudad Real).

"El accidente ocurrió durante su viaje de regreso al aeródromo de Matilla de los Caños en Salamanca, al impactar un buitre contra su cabina", según ha explicado a EL ESPAÑOL el propio director del Festival Aéreo de San Javier, Pablo González.

El piloto francés es uno de los más reconocidos en la escena acrobática nacional e internacional, por su dedicación desde una edad muy temprana que le ha permitido hacer gala de su enorme talento a los mandos de un avión fabricado por la empresa alemana Extra Aircraft: el Extra 300. Esta aeronave está diseñada para la competición y el rendimiento acrobático, gracias a su estructura ligera, su potente motor y su capacidad para realizar maniobras extremas. "Ha sido una fatalidad".

De hecho, este domingo, a las 12.40 horas, Olivier Masurel se ha ganado una gran ovación del público congregado en las playas del Mar Menor, durante los espectaculares vuelos que ha realizado en el Festival Aéreo de San Javier. Allí ha vuelto a demostrar que era un piloto audaz y hábil. A lo largo de su carrera, este francés ha desafiado los límites de la gravedad y eso le ha llevado a saltar de las competiciones deportivas, a participar en exhibiciones y festivales aéreos de todo el mundo.

"Cuando ha terminado su exhibición, Olivier ha aterrizado en el aeródromo que usamos de base, ha comido y se ha marchado a su casa", según detalla el director del Festival Aéreo de San Javier. "Durante el viaje, a la altura de la provincia de Albacete, a quince minutos de su destino, un buitre ha impactado de tal forma que lo ha debido matar en el aire".

Pablo González ha insistido en que el ave de "unos ochos kilos" de peso ha impactado contra la cabina. "El buitre no ha golpeado con sus alas el avión, parece que lo ha hecho de lleno contra la cabina de Olivier. En ese momento, iban volando dos aviones de vuelta y el otro piloto ha visto cómo el buitre le ha golpeado. Olivier ha tenido que quedar inconsciente o ha muerto porque su avión impactó directamente contra el suelo".

El siniestro se ha producido sobre las cuatro de la tarde. En cuanto ha trascendido la muerte del actual Campeón de España de Vuelo Acrobático Clásico Ilimitado, se han sucedido las muestras de dolor en redes sociales. Así lo demuestra la publicación que ha realizado la organización del Festival Aéreo de San Javier en su perfil de Instagram:

"Estamos desolados por la noticia del fatal accidente que ha sufrido Olivier Masurel, piloto acrobático que participó en el Festival Aéreo. Un buitre ha impactado en su cabina y ha fallecido. El accidente tuvo lugar finalizado el festival aéreo, volando de regreso, unos minutos antes de llegar a su aeródromo de destino, en Matilla de los Caños. Acompañamos en esta sentida pérdida a sus familiares y amigos. Volar ha sido su pasión y este fatal accidente le ha arrebatado la vida: vuelta alto querido Olivier".

El director del Festival Aéreo de San Javier no se podía creer la mala suerte que ha tenido el piloto francés. "Si el buitre hubiese chocado contra la pala del motor, el ave habría acabado repartida en trocitos, y a lo mejor no habría pasado nada, pero el golpe ha sido directo. Olivier estaba KO. Es la fatalidad personificada porque estaba cerca de su casa".

La aeronave que Olivier Masurel pilotaba en el momento del accidente era el Extra 300 y ha terminado calcinada, después de impactar contra unos terrenos, en las inmediaciones de la carretera CM-3012, en Alcázar de San Juan (Ciudad Real). El piloto francés, calificado como uno de los ases del aire en la prensa deportiva, atesora un palmarés brillante porque ha sido campeón de Francia en todas las categorías de vuelo y también suma campeonatos de Europa y del mundo.

El último gran éxito de este piloto tuvo lugar hace solo diez meses, en el Campeonato de España de Vuelo Acrobático organizado en Ciudad Real por la Real Federación Aeronáutica Española y el Club Acrobático Central. En el aeródromo de La Caminera en Torrenueva firmó una sólida y espectacular serie de tres vuelos que le permitieron destronar a Cástor Fantoba: un mito con 12 medallas. Olivier Masurel ganó en la modalidad de Clásico Ilimitado y terminó segundo en Freestyle. Tras protagonizar esa gesta aérea estas dueron sus palabras:

"Estoy muy contento del campeonato que he realizado. Significa mucho para mí haber ganado la categoría en la que hay grandes pilotos como Wehberg y Fantoba, al que siempre he considerado uno de los mejores pilotos de vuelo acrobático. Me siento feliz con mi rendimiento y espero seguir rindiendo al máximo nivel en el campeonato de Europa en Italia". Este domingo 5 de mayo voló por última vez y el mundo de la aeronáutica está consternado por su muerte en un accidente aéreo.