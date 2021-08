Estos son los 14 mejores vinos calidad-precio de Mercadona, Lidl, Carrefour, Alcampo...

C. Lara

“Me voy a ir a casa a tomar el doble de vino para no cometer más 'air balls'”, dijo LeBron James tras una noche aciaga en la cancha de baloncesto. Medio en broma, medio en serio, el ahora jugador de Los Ángeles Lakers es un firme creyente en las capacidades casi milagrosas del vino. Y parece no estar muy equivocado: la Fundación Española del Corazón explica que los antioxidantes que contiene “pueden ayudar a prevenir enfermedades cardiovasculares porque aumentan los niveles de colesterol 'bueno' y provocan un efecto protector de las arterias”. Por supuesto, siempre que se beba con moderación.

Pero, como no todos los bolsillos están preparados para pagar las botellas de 500 euros que acostumbra a comprar James, EL ESPAÑOL elabora una lista con los 10 mejores vinos baratos que hay en el mercado. Porque, si el filósofo Antonio Escohotado escribió en su Historia general de las drogas que los vinos “podrían clasificarse en muy caros, tintos y de Jerez”, aquí se añadirá un nuevo tipo: los tirados de precio.

D.O Rueda Arribeño

Se puede comprar en Mercadona y cuesta tan solo 2 euros. Es un vino muy barato, pero de una calidad excelsa, ideal para tomar con pescados y muy recomendable de cara al verano.

Vino Arribeño.

Se puee encontrar en todos los supermercados de la cadena de Juan Roig o se puede adquirir a través de su página web en la opción de compra online. Sin duda, una buena opción en estos días.

Viña Albali

Es una opción recurrente, pero, sin duda, de las que nunca fallan. Viña Albali es uno de los clásicos de la gastronomía española. Procede de la Denominación de Origen Valdepeñas (Ciudad Real, Castilla-La Mancha) y es una apuesta segura para disfrutar con la carne.

Viña Albali.

Es crianza e ideal para comer con carne. Se puede comprar en Mercadona.

Libertario

Lidl es, sin duda, el supermercado que ofrece los vinos más baratos. Uno de ellos es Libertario, un vino blanco de una Denominación de Origen de mucha calidad, la de La Mancha.

Libertario.

Se trata de un vino blanco, ideal para tomar con cualquier comida ligera de verano (ensaldadas, pescados...) y que cuesta tan solo 1,15 euros. Se puede comprar a través de su página web o en cualquier establecimiento.

Castillo Colina

Lidl, entre sus variedades, también incluye un Castillo Colina vino tinto mencía. Cuesta 2,99 euros y se puede comprar tanto en sus tiendas físicas como online.

Castillo Colina

Es, sin duda, una apuesta arriesgada pero segura. Se trata de un vino de Castilla y León, que es ideal para tomar con carne y que tiene un precio muy asequible en comparación con los D. O. de Rioja o los Ribera del Duero.

Principe De Viana

Vino rosado de la D.O. Navarra que destaca por su frescura y sutileza, con sabores de guindas, cerezas y fresas silvestres. Su sabor tiene una gran persistencia en el paladar y su color rosa brillante hace que entre por los ojos a las mil maravillas.

Principe De Viana Garnacha Rosado 2020

Tiene un precio de 4,10 euros la botella de 75 cl. Su graduación alcohólica es de 12,5º y debe servirse a una temperatura de entre 8 y 10ºC. Se puede encontrar, por ejemplo, en El Corte Inglés o en Eroski.

Glarima De Sommos

Este vino es de la D.O. Somontano y su color violeta con ribete azulado lo hace inconfundible. Tiene una cuidada preparación, con maceración prefermentiva de 72 horas y una fermentación en alcohol con temperatura entre 24 y 26º. Finalmente, descansa en barrica durante tres meses.

Glarima De Sommos Tinto 2019

Su precio es de 4,19 euros y tiene 13,5º vol. de alcohol. Preferiblemente, debe consumirse a una temperatura de unos 17ºC. Se puede encontrar, por ejemplo, en Carrefour y El Corte Inglés.

Lolo Blanco 2020

Con D.O. de las Rías Baixas, este vino pertenece a una joven bodega gallega que destaca por la originalidad de su estética y diseño. Posee un aroma a manzana verde y pomelo que lo hace muy agradable e ideal para el verano. En la boca tiene un paso persistente, elegante y, sobre todo, intenso.

Lolo Blanco 2020

Su precio está en 6,45 euros y tiene 12,5º vol. de alcohol. Fermenta durante 21 días en depósitos de acero cuidadosamente preparados y debe consumirse a una temperatura de 8ºC. Se puede encontrar, por ejemplo, en Carrefour y El Corte Inglés.

Pleno Tempranillo Tinto 2019

Pertenece a las Bodegas Agronavarra, de la D.O. Navarra. Se trata de un vino estupendo, rojo cereza brillante y, sobre todo, intenso. En la nariz tiene un aroma a fresa y frambuesas, con recuerdos de guindas y especias. Además, destaca por su final largo en la boca.

Pleno Tempranillo Tinto 2019

Su precio es otra delicia: tan solo 1,94 euros. Tiene 13,5º vol. de alcohol y la temperatura de servicio está entre los 14 y los 16ºC. Se puede encontrar, por ejemplo, en Carrefour.

Gatão Blanco

Si se tratase de un libro, este vino portugués estaría cada año en la lista de los best seller. Las claves: es un vino freso, ideal para los meses estivales, elegante, muy influido por la zona del Atlántico y, sobre todo, arriesgado. Es para consumo diario, la clásica copa después de comer, y sus fabricantes afirman haberlo diseñado “para liberar la mente y el alma”.

Gatão Blanco

Cuesta 4,59 euros y tiene menos alcohol del habitual: apenas 9º vol. Debe consumirse fresquito, entre 6 y 8ºC. Se puede encontrar, por ejemplo, en Carrefour y El Corte Inglés.

Don Ram ó n Tinto 2018

D.O. Campo de Borja y fabricado en 2018, este vino aragonés se ha elaborado con una selección manual de uvas entre la variedad Garnacha. Es voluminoso, muy sabroso y presume de su armonía. Además, sus aromas a especies lo hacen muy refrescante. Además, es fabricado bajo técnicas tradicionales: fermentando a 26-28º C con control de temperatura

Don Ramón Tinto 2018

Su precio es de 2,59 euros y tiene un proceso de estancia en barrica de seis meses. En cuanto al alcohol, su graduación es de 13,5º vol. Su temperatura de servicio ideal, 16º. Se puede encontrar, por ejemplo, en Carrefour, Alcampo y Eroski.

Gran Castillo De Madax Blanco 2020

Con D.O. Jumilla y uvas Airén y Macabeo, este vino es ideal para maridajes con ternera, marisco crudo, ave o salmón ahumado. Destacan sus aromas a fruta blanca y a hierbas silvestres y en el paladar destaca por su frescura, por ser muy amplio y por aportar viveza.

Gran Castillo De Madax Blanco 2020

Tiene un coste de 3,09 euros, 14,5º vol. de alcohol y lo ideal es consumirlo entre los 5 y los 8ºC. Se puede comprar, por ejemplo, en Carrefour.

Ola Caracola Blanco 2018

Vino de D.O. Valencia ideal para tomar con aperitivos y pescados a la plancha. Tiene un color amarillo pálido muy característico, con aroma a pétalos de rosas y es suave, amable y redondo. Las uvas utilizadas son Moscatel y Sauvignon Blanc.

Ola Caracola Blanco 2018

Cuesta 3,95 euros, 11.5% vol. de alcohol y una temperatura de servicio de entre 8 y 10ºC. Se puede comprar en Carrefour.

Peñascal Espumoso Rosado

Este vino es un clásico de las mesas españolas. Es ligeramente burbujeante y en la nariz tiene rasgos florales. Es, además, muy juvenil y divertido, dinámico, ideal para celebraciones y quedadas con amigos. Especialmente, si la comida es pescado.

Peñascal Espumoso Rosado

Su precio es de 2,89 euros, tiene 11,5º vol. de alcohol y muy poco azúcar (2,5 g/l). Su temperatura de servicio preferente es entre 8 y 10ºC. Se puede comprar en Carrefour.

Árabe Blanco

La joya de la corona extremeña (V.T. Extremadura). Es un vino de aguja muy refrescante, ideal para citas y reuniones. Además de su diseño con reminiscencias árabes, los reflejos dorados destacan en la copa. Su aroma es a frutas tropicales y tiene una fuerte y dulce presencia en el paladar.

Arabe Blanco

Su coste es de 3,95 euros, con 11,5º vol. de alcohol y debe servirse muy frío: entre 4 y 6ºC. Se puede comprar en Aldi, Carrefour y El Corte Inglés.

