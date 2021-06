El año de oro de los huevos del súper: 500 millones de kilos gracias a productoras como Rocío y Sandra

Alejandro, Rocío y Jaime son productores de huevos de gallina. Y, como le ha pasado a todos los ciudadanos, su 2020 también ha sido un año atípico por la pandemia de la Covid-19. Por un lado, tuvieron que ponerse manos a la obra para evitar un posible desabastecimiento del producto —sobre todo en los meses más duros del confinamiento— y, por otro lado, también tuvieron que reenfocar su clientela porque la hostelería ha estado funcionando a medio gas —o ni eso—. Pese a ello, gracias a ellos y a todo el sector, los consumidores han podido disfrutar del producto fresco en sus hogares, lo que ha hecho que al cierre del año pasado se hayan batido la cifras en este segmento: las familias compraron un 17,1% más de huevos respecto a 2019.

Así lo ha acreditado el último Informe Anual del Consumo Alimentario de 2020 en España, elaborado y publicado este mes de junio por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. En otras palabras, eso ha supuesto que los españoles hayan consumido en sus hogares casi 500 millones de kilos de huevos de gallina. O lo que es lo mismo, cada persona consumió en casa, de media, 151 huevos en todo el año, frente a los 130 de 2019. “Pero aún queda mucho camino por recorrer hasta igualarnos a países líderes como Japón, en donde se consumen unos 300 huevos anuales por persona”, explica a EL ESPAÑOL Rocío García (Granada, 1979), directora de la Granja Agas, sita en Motilla del Palancar (Cuenca).

Tanto ella como sus colegas de profesión Alejandro y Jaime reconocen que el 2020 ha sido un año bueno para el consumo de huevos en los hogares españoles. Pero, en este caso —y nunca mejor dicho— han sido las gallinas que entran por las que salen. “Los continuos cierres de la hostelería también nos han afectado mucho. Tenemos una parte importante enfocada a la distribución en el canal Horeca —Hoteles, Restaurantes y Cafeterías— y ellos tuvieron que cerrar. Fueron meses duros para ellos y, como productores, nos repercutió en la disminución de la venta de huevos. Pero esa disminución en la venta se ha compensado con el aumento de la venta de huevos en tiendas y supermercados”, esgrime Jaime Villarreal (Madrid, 1969), CEO de Granjas Villarreal.

Jaime Villarreal, CEO de Granjas Villarreal, en Meco (Madrid). CEDIDA

Ese aumento, de hecho, se ha traducido en que el sector del huevo creció un 17,5% en facturación en 2020, alcanzando los 1.056 millones de euros en ventas para consumo en hogares, frente a los 848 millones de euros logrados en 2019, según el Ministerio de Agricultura y la Organización Interprofesional del Huevos y sus productos (Improvo). Esa cifra histórica se ha conseguido gracias a las amplísimas ventas del producto fresco en las distintas cadenas de supermercados de este país.

En este sentido, el gerente de la Granja Avícola Tratante, Alejandro Campos (Lalín, Pontevedra, 1976), explica a este diario que, en su opinión, como “ha habido muy poca venta en el canal Horeca porque la hostelería ha estado cerrada durante meses, la gente ha consumido más huevos en casa. Y estos huevos, los que se compran en supermercados, son algo más caros por el packing —embalaje— en el que vienen. Éste es más caro que el de los huevos destinados al sector industrial. De ahí que haya habido una mayor facturación”.

Más huevos 'libres'

Otra causa que puede explicar el mencionado aumento de la facturación del sector es que el consumidor cada vez demanda más huevos de gallinas de suelo, es decir, de las gallinas que son criadas sueltas en el gallinero. Este segmento creció casi un 7% en penetración en los hogares, informa Inprovo, alcanzando 1,1 millones de nuevos compradores y llegando casi a uno de cada dos hogares en España (49,7%).

“Esos huevos alternativos —junto a los camperos y ecológicos— son un poco más caros, pero cada vez son más demandados”, dice Alejandro Campos. Eso, de hecho, ha provocado que su empresa, la Granja Avícola Tratante, situada Dozón (Pontevedra), esté en un proceso de adaptación hacia un modelo de producción en el que las gallinas están sueltas y en libertad. “Hay un compromiso en las cadenas para eliminar los huevos de jaulas. Por ello, hay que adaptar los sistemas de producción porque lo exige el mercado”, añade.

Alejandro Campos, gerente de la Granja Avícola Tratante en Dozón (Pontevedra). CEDIDA

De esa manera, de las 500.000 plazas de gallina que conforman la Granja Avícola Tratante junto “a otras granjas integradas de la zona”, unas 300.000 producen huevos de jaula y unas 200.000 de huevos alternativos. “Creo que la tendencia es creciente e imparable”, opina. Y, la verdad, son muchas las granjas en España las que cuentan ya con miles de gallinas criadas sueltas.

Es el caso de la Granja Agas dirigida por las hermanas Rocío y Sandra García. En esta empresa familiar fundada en los años 60 por su abuelo, hay “80.000 gallinas camperas y unas 600.000 en jaulas”. Esta empresa productora de huevos de gallina, sin embargo, estaba menos especializada en la distribución de huevos a supermercados debido a que sus principales clientes son el canal Horeca (Hoteles, Restaurantes y Cafeterías) y la exportación que, según ha explicado Rocío a este diario, supone que “el 40% ó 50% de la producción se vaya fuera de la Unión Europea”.

Pero, como indica Rocío, no sólo el cierre y reducción de horarios de los bares y restaurantes durante 2020 supuso un duro golpe para los productores de huevos, sino la falta de turismo también. “Hay que tener en cuenta que el consumo nacional en hoteles se redujo porque nos faltaban los 85 millones de turistas que vinieron en 2019. Es verdad que hubo unos 20 millones de turistas, pero no es lo mismo: ellos también son fundamentales en el consumo de este producto porque, por ejemplo, tienen la costumbre de desayunarlos y nosotros no tanto”, explica la directora de la granja. En su caso, la producción anual en 2020 “se ha mantenido” gracias a la exportación.

Rocío (izquierda) y Sandra García (derecha) , hermanas y gerentes de la Granja Agas, en Motilla del Palancar (Cuenca). CEDIDA

Esfuerzo y readaptación

Es más, tanto la granja de Rocío y Sandra como muchas otras, tuvieron que hacer esfuerzos para “reajustar la logística porque las tiendas se vaciaban por días” durante los meses más duros del confinamiento —marzo, abril y mayo de 2020—, en los cuales consumo de huevos en los hogares creció hasta un 46%. Fue, en realidad, un compromiso de todo el sector para evitar el desabastecimiento de este alimento de primera necesidad.

Pero durante todo el año 2020, el sector se ha apretado el cinturón para evitar que los precios de los huevos se disparasen en los supermercados a pesar de los costes que suponían para los productores. “A nosotros nos han subido mucho los costes de producción. Por ejemplo, han subido los costes de alimentación de las gallinas, los costes energéticos y los de los envases para venderlos. Estos, en torno a un 10%”, lamenta Jaime Villarreal, productor de las Granjas Villarreal, situadas en el municipio madrileño de Meco.

De hecho, Rocío García añade que otra dificultad que también superaron las productoras a la hora de poder vender los huevos era la “escasez” de cartón para envasarlos. “Había desabastecimiento. Por ello, en nuestros caso, tuvimos que envasarlos en plástico o haciendo otros inventos como adaptar la bandeja de 30 huevos como si fuese un estuche. Las granjas hicimos malabares”, recuerda la productora.

El precio medio de los huevos en 2020 se situó en torno a los 2,35 euros el kilo.

En todo caso, y pese a estas dificultades y aumento de los costes de producción, el sector explica que han logrado mantener los precios de los huevos. Así, Inprovo indica que “el precio medio de los huevos frescos en España apenas sufrió una variación del 0,4% en 2020, situándose en los 2,35 euros el kilo. Un dato que refleja el compromiso del sector con los consumidores, pese a las tensiones de suministro vividas durante los momentos iniciales del confinamiento”.

Consumo en casa; año estable

Pese a todo, Alejandro, Rocío y Jaime y todo el sector productor de huevos explican que el año fue estable. Si bien es cierto que hubo una mejora histórica en el consumo de huevos en los hogares, las pérdidas de la hostelería hicieron que la mejoría total fuese “leve”. “Hubo un tirón muy fuerte en el confinamiento, pero luego todo volvió a su cauce”, indica Villarreal. “Los precios del excedente han estado debajo nueve de los 12 meses del año”, añade García. “La parte que mejoramos en primavera, la empeoramos en verano”, concluye Campos.

Es decir, el precio de los huevos que le ha llegado al consumidor ha sido estable gracias a los esfuerzos del sector productor de huevos y a su dedicación. “En mi caso, agradezco mucho a los trabajadores que han ido todos los días a las granjas para recoger los huevos a pesar de los momentos duros de la pandemia. Ya sabe, las gallinas no entienden de Covid-19 y siguen poniendo huevos”, sentencia Jaime, uno de los productos que, junto a Rocío y Alejandro, han hecho que el huevo se haya vendido tanto en supermercados. Una circunstancia que esperan que se consolide.

