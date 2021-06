El sobrino de Fernando Simón que quería emular a Willy Bárcenas: detenido el cantante de su grupo

Todo lo que rodea a Fernando Simón acapara las miradas de todos. Ya sabe, desde que se proclamara la pandemia de la Covid-19, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad ha comparecido prácticamente a diario para explicarnos cómo avanza o retrocede el coronavirus. Entre los ciudadanos, de hecho, tiene detractores, pero también muchos fans. Sea como fuere, todos pudieron escuchar en una entrevista como el mediático médico puso en el mapa a Delacueva, el grupo del cual forma parte su sobrino Pedro Simón calificándolo como “un grupo nuevo que hace una música excelente”. Pero en las últimas horas, la banda ha sufrido un contratiempo: el cantante y líder, Manuel de la Cueva, fue detenido.

Presuntamente, el joven había cometido un delito de estafa en Valladolid, una ciudad en la que, según dice, nunca ha estado. Y, por ello, la Policía le detuvo en Madrid este domingo para investigar los hechos mientras enviaban al vocalista a pasar la noche en el calabozo. Pero al parecer, Manuel de la Cueva, arrestado y supuesto delincuente, no ha cometido el hecho ilícito, sino que ha sufrido una suplantación de identidad. Por ello, durante la tarde de este lunes, el líder de la banda del sobrino de Fernando Simón ha sido liberado.

“Ya estoy fuera; ya estoy en Madrid en casa de mis tíos (...). Y, nada, que estéis tranquilos que está todo bien”, indicaba el cantante de Delacueva a través de las redes sociales antes de explicar, desde su perspectiva, lo que ha sucedido: “Han utilizado mis datos personales, me han suplantado la identidad para realizar un delito de estafa y me he llevado una noche de gratis en el calabozo. Pero bueno, ya está solucionado todo”. Este episodio, además, ha impedido que Manuel de la Cueva pudiera recoger durante la noche de ese mismo domingo un galardón concedido en los Premios de Música Aragonesa. Un hito al que han llegado tras popularizarse la banda al decir Fernando Simón que su música es “excelente”.

Pedro Simón, guitarrista de Delacueva, y su tío Fernando.

Esa valoración dicha por el médico en el programa Lo de Évole, de hecho, le ha servido a esta joven agrupación musical zaragozana para ganar seguidores. Pero no es la primera vez en la historia que un grupo musical gana fans gracias a la influencia política de un familiar cercano. En este sentido, un ejemplo que le puede venir a la mente es el de Taburete, la banda española de pop rock capitaneada por Willy Bárcenas, hijo de Luis Bárcenas, el extesorero del Partido Popular (PP) condenado en 2018 por el caso Gürtel e implicado en otras tramas como la Púnica —como testigo— y en Kitchen — como víctima— .

De hecho, Pedro Simón, guitarrista de Delacueva, reconoció en una entrevista concedida a Vanity Fair que a su grupo no le importaría en absoluto emular el éxito que ha tenido la banda de Willy Bárcenas. “Es una broma que hacemos entre nosotros y no estaría mal porque a ellos les ha ido genial”, aseguraba el sobrino de Fernando Simón. Pero aún les queda tela que cortar porque, por ejemplo, Taburete cuenta en la actualidad con más de un millón y medio de oyentes mensuales en Spotify, mientras que Delacueva aún no llega a los mil oyentes al mes.

Un debut frustrado

Pero, ahora, al grupo del sobrino de Fernando Simón le ha salido un problemón que tendrá que terminar de solucionar con las fuerzas policiales y la Justicia: la presunta suplantación de la identidad de Manuel de la Cueva que, a la postre, ha sido la causa de su detención durante el fin de semana.

Por ello, Delacueva colgó este domingo en su cuenta de Instagram un concierto improvisado en un balcón de Malasaña, porque no pudieron dar el que tenían programado para ese día en la Sala Cero del Palacio de la Prensa de Gran Vía. Un concierto que, por otra parte, habría sido el debut en la capital de la agrupación zaragozana dedicada a la fusión de funky, blues y soul con letras en castellano.

Pese a este contratiempo que ha vivido la banda en la que comparten escenario Pedro Simón, Luís Ventura, Sergio Pérez, José García y el mencionado Manuel de la Cueva, la cuenta del grupo se ha llenado de muestras de apoyo al cantante de la agrupación bajo el hashtag #freemanuel. De hecho, durante la entrega de los Premios de Música Aragonesa celebrada en Alcañiz sus compañeros quisieron dedicarle el premio pese a la ausencia de su líder.

Una circunstancia de la que se ha acordado Manuel de la Cueva nada más salir de prisión este lunes. “Muchísimas gracias a Aragón Musical y los Premios de la Música Aragonesa por ese premio a mejor grupo, Delacueva”, ha dicho.

De desconocidos a premiados

“¿Te vale un concierto a los que yo voy?”. Con esta frase, Fernando Simón puso en el mapa al grupo de su sobrino durante una entrevista con Jordi Évole en La Sexta. Nombró a Delacueva y aseguró que “es un grupo nuevo que hace una música excelente”.

Pedro Simón, sobrino de Fernando, toca la guitarra en la banda, nombrada así por el apellido del líder, a quien le han suplantado la identidad para delinquir. Completan el elenco Luís Ventura, Sergio Pérez y José García. La agrupación, como se ha apuntado, hace una fusión de funky, blues y soul, cantado todo en castellano. Su canción más famosa es Ay caramba!, una pegadiza pista con pinceladas de bossanova.

El joven grupo también fue el ganador de los premios Ambar Z Music 2020. También se alzaron con el premio al mejor videoclip en la Gala Clack 2021 por el vídeo que acompaña a su canción Delito. La banda también ha hecho varias apariciones en la televisión nacional.

La banda zaragozana lleva varios meses destacando por canciones como El invierno en las Bahamas, Quisiera morderte y Estampida. Desde que el epidemiólogo más famoso de España les nombrara en televisión, Delacueva ha aparecido en multitud de medios de comunicación, por ejemplo, hace pocos días en La hora de La 1, de TVE.

La banda también tocó hace unos días en el festival Florece del parque Grande de Zaragoza y venían de tocar el pasado día 12 en Salamanca. Tras su frustrado debut en Madrid, la próxima fecha de su gira es en el Palacio de Congresos de Huesca, el día 24.

