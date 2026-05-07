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Estos son los horarios de O Son do Camiño 2026 en Santiago: actuaciones día a día
El festival ha agotado sus abonos, pero todavía hay plazas para sus Zonas de Descanso y Glamping. Katy Perry, Linkin Park, Dani Martín, Lola Índigo o Afrojack son algunos de los artistas que ofrecerán un concierto
Más información: O Son do Camiño agota los abonos para su nueva edición de 2026
O Son do Camiño ha anunciado este jueves los horarios de su edición 2026. El festival más grande de Galicia y uno de los eventos musicales más importantes de España volverá a convertir Monte do Gozo en una gran fiesta con uno de los carteles más espectaculares e impresionantes de todo el año en Europa.
La edición de 2026 reunirá durante tres jornadas a algunas de las mayores estrellas internacionales y nacionales del panorama musical actual, consolidando una vez más al festival gallego como una referencia absoluta dentro del circuito global de festivales.
O Son Do Camiño, además, afronta esta nueva edición con todos sus abonos agotados, manteniendo un hito histórico sin precedentes en España: desde su creación en 2018, el festival ha conseguido agotar todas y cada una de sus ediciones, algo nunca antes logrado por un festival en nuestro país.
Horarios
Katy Perry, Linkin Park, Dani Martín, Lola Índigo o Afrojack son algunos de los artistas que actuarán del 18 al 20 de junio en Monte do Gozo. La organización de O Son do Camiño ha confirmado este jueves los horarios de su edición 2026, que son los siguientes:
Jueves 18 de junio
Escenario Xacobeo
- 17:30 - 18:20 The Molotovs
- 19:20 - 20:20 Leire Martínez
- 21:40 - 23:10 Dani Martín
- 01:00 - 02:30 Michenlo
Escenario Estrella Galicia
- 16:55 Habló Pablo
- 18:20 - 19:20 Barry B
- 20:20 - 21:20 Carlos Ares
- 23:30 - 01:00 Katy Perry
Escenario Son Electro Repsol
- 19:00 - 20:30 Aida Blanco
- 20:30 - 22:00 Supergloss
- 22:00 - 23:30 Bárbara Lago
- 23:30 - 01:00 MCR-T
- 01:00 - 02:30 Dj Gigola
- 02:30 - 04:00 Héctor Oaks
Viernes 19 de junio
Escenario Xacobeo
- 17:25 - 18:10 D. Valentino
- 19:00 - 20:00 Niña Polaca
- 21:10 - 22:40 Biffy Clyro
- 01:05 - 02:20 The Bloody Beetroots DJ Set
Escenario Estrella Galicia
- 16:45 - 17:25 Corella
- 18:10 - 19:00 Hoobastank
- 20:00 - 21:00 Sexy Zebras
- 23:00 - 01:00 Linkin Park
Escenario Son Electro Repsol
- 19:30 - 21:00 Caste
- 21:00 - 22:30 Viviana Casanova
- 22:30 - 23:30 Hoonine
- 23:30 - 01:00 Honeyluv
- 01:00 - 02:30 Jimi Jules
- 02:30 - 04:00 Carlita
Sábado 20 de junio
Escenario Xacobeo
- 16:35 - 17:15 Sarria
- 18:00 - 18:50 Carlangas
- 20:00 - 21:00 Mvrk
- 22:20 - 23:20 Guitarricadelafuente
- 00:55 - 02:25 Afrojack
Escenario Estrella Galicia
- 17:15 - 18:00 Ortiga
- 18:50 - 19:50 Dorian
- 21:10 - 22:10 Sen Senra
- 23:30 - 01:00 Lola Índigo
- 02:25 - 03:45 DJ Snake
Escenario Son Electro Repsol
- 19:00 - 20:30 Tout Sanders
- 20:30 - 22:00 Bego Martin
- 22:00 - 23:30 Perel
- 23:30 - 01:00 Li | Lu
- 01:00 - 04:00 Patrick Mason House Set B2B HAAi
Abonos agotados
El festival agotó sus abonos a principios de marzo. Sin embargo, las zonas de descanso y de glamping todavía tienen algunas plazas disponibles para aquellos que quieran "disfrutar al máximo sin renunciar a la comodidad". Ambos espacios estarán habilitados durante los días del festival para facilitar la estancia de los asistentes y completar la experiencia. La reserva está disponible en osondocamino.es
O Son Do Camiño está impulsado por la Xunta de Galicia a través de Concertos do Xacobeo, con el objetivo de seguir superando sus marcas históricas en asistencia, impacto internacional y excelencia artística.
Estrella Galicia se ha consolidado como el principal patrocinador privado y partner estratégico de O Son Do Camiño, acompañando al festival en cada uno de sus hitos y contribuyendo de manera decisiva a su crecimiento y proyección internacional. O Son Do Camiño incorpora un año más a Repsol como partner multienergético con el objetivo de reducir sus emisiones de CO₂ y utilizará Nexa para alimentar los grupos electrógenos que darán energía a los escenarios.
El festival ha agotado todas desde 2018 sus ediciones, atrayendo a miles de asistentes de los cinco continentes y consolidando a Galicia como una parada imprescindible dentro del circuito global de festivales. O Son Do Camiño está producido por las promotoras gallegas Esmerarte Industrias Creativas y Bring The Noise, que continúan apostando por "un proyecto concebido en Galicia, desde Galicia y para el mundo".