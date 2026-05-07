Estos son los horarios de O Son do Camiño 2026 en Santiago: actuaciones día a día

O Son do Camiño ha anunciado este jueves los horarios de su edición 2026. El festival más grande de Galicia y uno de los eventos musicales más importantes de España volverá a convertir Monte do Gozo en una gran fiesta con uno de los carteles más espectaculares e impresionantes de todo el año en Europa.

La edición de 2026 reunirá durante tres jornadas a algunas de las mayores estrellas internacionales y nacionales del panorama musical actual, consolidando una vez más al festival gallego como una referencia absoluta dentro del circuito global de festivales.

O Son Do Camiño, además, afronta esta nueva edición con todos sus abonos agotados, manteniendo un hito histórico sin precedentes en España: desde su creación en 2018, el festival ha conseguido agotar todas y cada una de sus ediciones, algo nunca antes logrado por un festival en nuestro país.

Horarios

Katy Perry, Linkin Park, Dani Martín, Lola Índigo o Afrojack son algunos de los artistas que actuarán del 18 al 20 de junio en Monte do Gozo. La organización de O Son do Camiño ha confirmado este jueves los horarios de su edición 2026, que son los siguientes:

Jueves 18 de junio

Escenario Xacobeo

17:30 - 18:20 The Molotovs

19:20 - 20:20 Leire Martínez

21:40 - 23:10 Dani Martín

01:00 - 02:30 Michenlo

Escenario Estrella Galicia

16:55 Habló Pablo

18:20 - 19:20 Barry B

20:20 - 21:20 Carlos Ares

23:30 - 01:00 Katy Perry

Escenario Son Electro Repsol

19:00 - 20:30 Aida Blanco

20:30 - 22:00 Supergloss

22:00 - 23:30 Bárbara Lago

23:30 - 01:00 MCR-T

01:00 - 02:30 Dj Gigola

02:30 - 04:00 Héctor Oaks

Viernes 19 de junio

Escenario Xacobeo

17:25 - 18:10 D. Valentino

19:00 - 20:00 Niña Polaca

21:10 - 22:40 Biffy Clyro

01:05 - 02:20 The Bloody Beetroots DJ Set

Escenario Estrella Galicia

16:45 - 17:25 Corella

18:10 - 19:00 Hoobastank

20:00 - 21:00 Sexy Zebras

23:00 - 01:00 Linkin Park

Escenario Son Electro Repsol

19:30 - 21:00 Caste

21:00 - 22:30 Viviana Casanova

22:30 - 23:30 Hoonine

23:30 - 01:00 Honeyluv

01:00 - 02:30 Jimi Jules

02:30 - 04:00 Carlita

Sábado 20 de junio

Escenario Xacobeo

16:35 - 17:15 Sarria

18:00 - 18:50 Carlangas

20:00 - 21:00 Mvrk

22:20 - 23:20 Guitarricadelafuente

00:55 - 02:25 Afrojack

Escenario Estrella Galicia

17:15 - 18:00 Ortiga

18:50 - 19:50 Dorian

21:10 - 22:10 Sen Senra

23:30 - 01:00 Lola Índigo

02:25 - 03:45 DJ Snake

Escenario Son Electro Repsol

19:00 - 20:30 Tout Sanders

20:30 - 22:00 Bego Martin

22:00 - 23:30 Perel

23:30 - 01:00 Li | Lu

01:00 - 04:00 Patrick Mason House Set B2B HAAi

Abonos agotados

El festival agotó sus abonos a principios de marzo. Sin embargo, las zonas de descanso y de glamping todavía tienen algunas plazas disponibles para aquellos que quieran "disfrutar al máximo sin renunciar a la comodidad". Ambos espacios estarán habilitados durante los días del festival para facilitar la estancia de los asistentes y completar la experiencia. La reserva está disponible en osondocamino.es

O Son Do Camiño está impulsado por la Xunta de Galicia a través de Concertos do Xacobeo, con el objetivo de seguir superando sus marcas históricas en asistencia, impacto internacional y excelencia artística.

Estrella Galicia se ha consolidado como el principal patrocinador privado y partner estratégico de O Son Do Camiño, acompañando al festival en cada uno de sus hitos y contribuyendo de manera decisiva a su crecimiento y proyección internacional. O Son Do Camiño incorpora un año más a Repsol como partner multienergético con el objetivo de reducir sus emisiones de CO₂ y utilizará Nexa para alimentar los grupos electrógenos que darán energía a los escenarios.

El festival ha agotado todas desde 2018 sus ediciones, atrayendo a miles de asistentes de los cinco continentes y consolidando a Galicia como una parada imprescindible dentro del circuito global de festivales. O Son Do Camiño está producido por las promotoras gallegas Esmerarte Industrias Creativas y Bring The Noise, que continúan apostando por "un proyecto concebido en Galicia, desde Galicia y para el mundo".