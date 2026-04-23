Abre Voltarei en Santiago, un local que busca "transformar una taberna gallega con producto actual"

La rúa do Franco cuenta con un nuevo local de restauración: Voltarei, un restaurante que busca reivindicar la taberna gallega, pero desde un punto de vista contemporáneo y en donde se pone el valor el producto gallego en toda la carta.

Detrás de esta marca están tres amigos, Andrés (el fundador), Adrián (cofundador) y Mariano (el chef ejecutivo) que contaron también con la ayuda del chef Miguel F. Vidal y Juan Iglesias. Estos tres amigos, con experiencia en hostelería, tuvieron que emigrar de Galicia y, a su vuelta, decidieron volcar lo aprendido bajo la marca Voltarei hace un año en Vigo donde abrieron su primer local y ahora llega a la capital gallega.

Interior de Voltarei Quincemil

"El nombre es casi un juego con una misión y un objetivo que teníamos" comenta Adrián "gran parte de los que estamos trabajando en la parte importante de la empresa somos regresados. Extrañábamos, añorábamos y teníamos morriña de todo este producto y de la hospitalidad". Un nombre que también contempla que "el cliente siempre regrese". "Somos gente que ha estado muchos años fuera de Galicia, de la tierra, y queríamos crecer bajo una marca que diese valor a lo que llevamos hecho para crear nuestro pequeño refugio" relata Andrés.

"Somos una marca joven que acaba de nacer" explica Andrés que buscan bajo Voltarei "transformar una taberna gallega con ese producto postmodernista pero actual" en donde buscan poner en valor la despensa gallega con "una experiencia 100% gallega". "Somos hosteleros que han vuelto a la tierra para dignificar la raíz de Galicia" señalan, "lo que hacemos es mediante recetas de nuestras abuelas, nada fuera de lo normal".

Con "una apuesta de calidad", en Voltarei quieren que "el turista se lleve una percepción real de lo que es Galicia, lo que es la comida de la materia prima de aquí", pero también "cambiar la apreciación" de que la rúa del Franco "es solo para turistas", buscando que los vecinos de Compostela disfruten también del local. De esta manera, el local también contemplan una experiencia cultural, con talleres de arte, etnología o con exposiciones de artistas locales.

Propuesta gastronómica

La carta de Voltarei está divida en picoteo, entrantes, pescados, carnes, una sección de tortillas, otra de tomates y otra de pinsas, sin obviar los postres. Todas sus elaboraciones son caseras, hasta el aliño que utilizan para las ensaladas de tomate, y con la apuesta por productos de proximidad y de Galicia. Su carta de vinos también es 100% de Galicia, tanto blancos como tintos, "hemos tratado de que haya al menos una de las uvas autóctonas que hay en Galicia".

Vinos, pinsa de pulpo y ensalada de tomate y croquetas de Voltarei Quincemil

Previamente, el restaurante ofrece una tapa para disfrutar con la consumición que va desde platos de cuchara, como arroces o pinchos fríos, "vamos jugando con la temporada y con lo que nos va exigiendo la calle", cuenta Mariano.

Destacan sus empanadas artesanales en las que van "variando los rellenos según el mercado" de atún, mejillones o carne o sus ensaladillas que huyen de las típicas, elaboradas con un ajillo con langostinos incorporado en la propia ensaladilla y con una infusión de las cabezas del marisco y utilizando un poco de agua de pulpo. Por supuesto no pueden faltar las croquetas caseras de codillo de buey o los clásicos pimientos de Padrón, calamares o mejillones.

Otra de sus especialidades es su apartado en la carta de ensalada de tomates que trabajan con una variedad de tomate rosa, "un tomate gallego, rico, carnoso y que no tiene exceso de agua muy grande", acompañada de un aliño de albahaca casero y a la que se le pueden añadir aguacates o sardinas venidas desde Vilagarcía.

Su fuerte son las tortillas que utilizan una variedad de patata agria de cercanía y huevos gallegos no industriales. Cuentan con "una muy curiosa": una tortilla con costra que lleva chorizo de cerdo celta y le añaden una costra de queso en el exterior.

La apuesta por los productos de cercanía en Voltarei también se encuentra a la hora de elaborar los propios platos de la carta. De esta manera, en sus pinsas la harina que trabajan es de un proveedor gallego de la zona de Cee que utiliza el agua de un río cercano y con un molino casero realiza la harina que utilizan para este plato.

Por último los postres que, a excepción de la tarta de Santiago que trabajan con proveedores de la zona, tanto la tarta de queso, como la de chocolate y la torrija son caseras, "son postres de los que una persona se puede comer una porción entera que no te va a estar repitiendo el azúcar todo el día" explica Mariano.