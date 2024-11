Cuatro nuevos mercados gastronómicos para saborear la Navidad en Galicia: Estas son las ubicaciones

Mariah Carey "se descongeló" hace unas semanas para dar la bienvenida a la Navidad. All I want for Christmas is you vuelve a ser la melodía estrella en las listas de reproducción navideñas de todo el mundo. Aún quedan unas semanas para fechas señaladas como Nochebuena y Nochevieja, pero Vigo ya se ha transformado en una especie de Laponia gallega con el encendido del alumbrado navideño.

La ciudad olívica brilla con más de 11 millones de luces led, que decorarán sus calles hasta el próximo 12 de enero, desde las 18:00 horas. La urbe gallega se ha consolidado como una de las grandes protagonistas de la Navidad en España al posicionarse como la segunda con las mejores luces navideñas, según el ranking de la revista de viajes Holidayguru. Este destaca la magnitud de su árbol "de 44 metros de altura, 7 más que el de la Puerta del Sol de Madrid".

Saborea la Navidad en Galicia

La Navidad en Galicia se vive de una forma muy especial. Luces, belenes, aldeas sostenibles, mercados navideños y una agenda completa de actividades dirigidas a pequeños y mayores de todas las edades conforman la programación de estas fechas tan especiales. Este 2024 los gallegos también podrán saborear la Navidad con cuatro nuevos mercados gastronómicos que ha anunciado recientemente el Ejecutivo regional.

La Axencia Galega da Calidad Alimentaria va a organizar en lo que resta de noviembre y buena parte del mes de diciembre un total de cuatro mercados de Navidad, uno en cada una de las provincias, para potenciar el sello Artesanía Alimentaria.

Esta iniciativa se desarrollará en Vigo entre el 22 y 24 de noviembre; en Ribadavia (Ourense) del 6 al 8 de diciembre; en Lugo del 13 al 15 de diciembre, y en Santiago de Compostela entre el 20 y el 22 de diciembre. Todos los mercados abrirán las puertas en fin de semana, arrancando los viernes y finalizando en la tarde del domingo, de las 11:00 a las 14:30 horas y de las 16:30 a las 20:30 horas.

De esta forma, así quedaría el calendario de mercados gastronómicos de esta Navidad 2024 en Galicia:

Vigo: del 22 al 24 de noviembre

del 22 al 24 de noviembre Ribadavia (Ourense): del 6 al 8 de diciembre

del 6 al 8 de diciembre Lugo: del 13 al 15 de diciembre

del 13 al 15 de diciembre Santiago de Compostela: del 20 al 22 de diciembre

Cervezas, chocolates, quesos y otros productos

Gallegas caseras de avena y chocolate negro Shutterstock

El objetivo fundamental de estos mercados gastronómicos es poner en valor el sello Artesanía Alimentaria. Los expositores son pequeñas empresas que elaboran y comercializan productos acogidos a este indicativo. Así, estará presentes quesos, helados, miel, embutidos y otros derivados cárnicos, mermeladas y otras conservas vegetales, cervezas, sidra, aceite de oliva, chocolates y derivados del cacao, entre otros productos.

Estos mercados se ponen en marcha en las semanas previas a la Navidad porque estas fechas, según la Xunta de Galica, son un buen momento para hacer actividades de promoción de los productos alimentarios y, principalmente, de los de calidad, ya que hay un mayor consumo y la ciudadanía está dispuesta a hacer un mayor esfuerzo económico en la cesta de la compra para celebrar las fiestas.

Feria de Artesanía en A Coruña

La Feira Artesá do Nadal regresa a A Coruña por Navidad este 2024. Los Jardines de Méndez Núñez se convertirán entre el 20 de diciembre y el 5 de enero en un mercadillo navideño en el que no faltarán las guirnaldas ni los abetos. Productos textiles, bisutería, decoración, joyería, cerámica o marroquinería se expondrán a lo largo del paseo. En este esperado encuentro habrá todo tipo de artículos hechos a mano, una opción perfecta para regalar en estas fechas señaladas.

Da Néboa Experience también invitará esta Navidad a celebrar la cultura y el arte en su máxima expresión en A Coruña. Será en el número 18 de la plaza de María Pita y abrirá sus puertas al público de manera gratuita con horario ininterrumpido de 10:00 a 21:00 horas el sábado 21 de diciembre y de 11:00 a 20:00 horas el domingo día 22. Promete una inmersión completa en el mundo de la alta artesanía y la gastronomía local.