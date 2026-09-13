El negocio gallego que te transporta a los olivares andaluces: "Todo empezó después de llevar unas aceitunas a un cumpleaños"

“Mi pareja es andaluza y tiene sus orígenes en el mundo de la aceituna. Tras unos años en Madrid, cuando volvimos a Galicia llevamos algunas de esas aceitunas para poner de picar en un cumpleaños… y ahí empezó todo”. Quien nos habla, detrás del mostrador de una de las tiendas más novedosas de Betanzos, es Noelia, y su negocio se llama Aceitunas La Pastora.

Noelia es betanceira y comenzó trabajando en la hostelería, pero en un momento de su vida decidió cambiar de aires y mudarse a Madrid. Fue allí donde conoció a Milagros, su pareja, una gaditana cuya familia proviene del mundo olivarero andaluz. “Empecé vendiendo aceitunas de temporada en las plazas de San Lúcar de Barrameda con mi familia con apenas doce años” nos cuenta Milagros, que lleva toda una vida ligada al mundo de la aceituna.

Tras su aventura madrileña, decidieron volver a Betanzos. “Bajábamos muy a menudo al sur y, cada vez que íbamos, nos podían traer tal cantidad de aceitunas que empezamos a pensar en la posibilidad de montar algo”. Y en 2024 nació Aceitunas La Pastora. “El nombre es un homenaje a mi abuela, que se llamaba Pastora, con la que me crié y de la que tengo muy buenos recuerdos”, nos explica Noelia.

Pese a que podía sonar arriesgado, la acogida del negocio fue excelente. “Desde el principio empezamos a tener muchos clientes. Nos decían que les gustaba que fuese algo novedoso, con buena calidad”, recuerda Noelia.

Y, efectivamente, La Pastora es un local que va ganando fama en la localidad, alimentado por el boca a boca de los más fieles. No está en una calle comercial, pero siempre hay algún cliente que se pasa a comprar aceitunas.

Una de las muchas variedades de aceituna de la tienda. Jesús Sánchez

Aceitunas de todo tipo: de manzanilla, naturales, de la abuela y las más vendidas: las chupadedos

Para quienes disfruten de las aceitunas, en La Pastora encontrarán su paraíso particular. En el mostrador, cada una en su recipiente, aguarda una buena variedad de ellas. “Las más vendidas son las chupadedos, pero las de la abuela son las de la abuela…”, nos dice Noelia, cuando la preguntamos por su variedad favorita.

Efectivamente, las chupadedos son las más solicitadas. Estas aceitunas están elaboradas con un aliño de pimiento, ajo y diferentes especias, y su nombre refleja lo que suele suceder al comerlas. Las partidas de la abuela tienen un aliño similar al de las chupadedos, pero además dejan un toque picante al probarlas. Pero también las tienen al natural, de manzanilla… y otras variedades para todos los gustos, desde quienes prefieren los sabores más suaves hasta quienes buscan aliños más potentes.

Por otro lado, Milagros y Noelia traen otros productos del sur, como la mojama de Barbate o aceite de oliva virgen extra sin filtrar. “Llevo tantos años en esto que sé exactamente en qué lugares de Andalucía debo comprar estos productos para traer a Betanzos los mejores”, explica Milagros.

Al final, Aceitunas La Pastora resume en pocos metros una historia que empezó muchos kilómetros más al sur. La experiencia de Milagros entre olivares y mercados andaluces se ha cruzado con el regreso de Noelia a Betanzos para dar forma a un negocio poco habitual en la localidad. Entre aliños, mojama y aceite, el mostrador funciona también como un pequeño puente entre Andalucía y Galicia, nacido casi por casualidad alrededor de unas aceitunas que llevaron a un cumpleaños.