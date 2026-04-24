Una bodega de A Coruña roza las tres décadas de historia siendo fiel a la cocina tradicional

En el número 8 de la calle Cultura hay un local donde la esencia de la hostelería de siempre sigue muy presente. Bodega Boimorto abrió sus puertas el 1 de febrero de 1997 y, desde entonces, se ha consolidado como un negocio familiar de referencia en el barrio, basado en la cocina casera y el trato cercano.

Al frente está Marta Rico Vidal, que tomó el relevo de sus padres, fundadores del establecimiento, tras su jubilación. "Llevamos casi 30 años. Nuestra cocina se centra en las tapas y las raciones: jamón, queso, chorizo, lacón, oreja, morro, tortilla…", explica. A esta oferta se suman propuestas por encargo en determinadas épocas, como las tradicionales laconadas.

La clave del local está en su forma de entender la hostelería. "Nuestra cocina es casera, no es innovación. El ambiente es familiar, los clientes ya son como de casa después de tantos años", cuenta Marta, que defiende una propuesta sencilla, basada en el producto y en la cercanía de quien entra por la puerta.

Esa identidad también se refleja en la carta, muy reconocible para quienes frecuentan el local. En la entrada, una pizarra clásica recoge la oferta: embutidos, lacón o raciones para llevar, además de uno de sus sellos más característicos, la tortilla de patatas. Tampoco falta el café de pota.

Los domingos son uno de los días fuertes en Bodega Boimorto. Los callos se convierten en protagonistas y atraen tanto a quienes acuden a comerlos en el local como a quienes los encargan para llevar. Junto a este plato, la tortilla, la oreja y el morro figuran entre los más solicitados por una clientela fiel.

La propuesta se completa con una selección de vinos que incluye referencias de distintas denominaciones. Desde Rioja, con etiquetas como Marqués de Murrieta, Luis Cañas o Ramón Bilbao, hasta opciones de Ribera del Duero, Albariño, Ribeiro o Ribeira Sacra, con nombres como Gran Bazán, San Clodio o Ponte da Boga.