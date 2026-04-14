Dos meses de la caída del muro de Bonaval en Santiago: sigue vallado con el parque abierto

El parque de Bonaval reabrió al público a principios de marzo tras tres semanas cerrado debido al derrumbe de parte del muro que albergaba los nichos del antiguo cementerio. Los ciudadanos pueden disfrutar desde entonces de este espacio, aunque la zona en la que se produjo la caída de material sigue vallada desde entonces.

El personal municipal de arquitectura vinculó lo ocurrido a la acumulación de agua en el terreno superior, que aumentó el peso y la presión con la consecuencia del empuje de un muro de piedra y mampostería y la posterior caída de nichos.

Esta situación obligó a perimetrar la zona y a cerrar el acceso a la zona de la ábsida de la iglesia, al espacio del cementerio y la zona del parque adyacente para evitar riesgos ante "posibles nuevos desprendimientos".

Tres semanas después, el parque de Bonaval abría de nuevo al público con la zona afectada por el desprendimiento vallada por seguridad en el cementerio. Una situación que se mantiene actualmente, algo de lo que se ha quejado el PP de Santiago.

"El muro de Bonaval lleva dos meses siendo la imagen más clara de la gestión de Goretti Sanmartín al frente del concello", aseguró su portavoz, Borja Verea, que añadió: "Cuando pasan dos meses sin dar respuesta a un problema en uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, lo que se evidencia es una desconexión total con la ciudad".

Verea arremetió contra el Gobierno local porque semanas después del derrumbe, "la ciudadanía sigue viendo lo mismo: un muro caído, una zona degradada y un Gobierno que no fue capaz de dar una respuesta a la altura".

El portavoz del PP considera que dos meses es tiempo suficiente para declarar la emergencia y reconstruir y rehabilitar el muro, patrimonio municipal. A este respecto, recordó que cuando se produjo el incidente en Bonaval cayó también un tramo de la muralla de Lugo (responsabilidad de la Xunta), ya reconstruida y rehabilitada.

El concello trabaja para recuperarlo

Fuentes municipales explican que llevan desde el derrumbe trabajando para acometer actuaciones en el parque de Bonaval, "que implica diversos estudios de distinta índole: arqueología, topográficos...".

El Concello de Santiago ya formalizó la contratación del servicio para la redacción del Estudo de patoloxías e inestabilidade estrutural do muro do Parque de Bonaval, resultando adjudicataria la empresa EPTISA, Servicios de Ingeniería, S.L., que se encargará de determinar las causas del derrumbe, evaluar la estabilidad del resto del muro y definir los criterios técnicos y alternativas para su restauración.

El plazo de ejecución previsto es de unos tres meses, según concretan fuentes municipales, que concretan que hoy hubo una primera reunión de coordinación con la empresa adjudicataria. Así, se estableció que la próxima semana comenzará el levantamiento topográfico de la zona.

El siguiente paso son las catas y ensayos geotécnicos, que permitirán analizar el comportamiento del terreno y las condiciones de estabilidad. Una vez disponibles los datos, se redactará el informe técnico con las causas del derrumbe, la evaluación de la estabilidad del conjunto, las alternativas de intervención y una estimación económica de las posibles soluciones.

La solución definitiva será determinada por los resultados técnicos y se tendrá que ajustar a los criterios que establezcan los órganos competentes en materia de patrimonio, en particular la Comisión Asesora de Patrimonio Cultural, ya que el ámbito es Ben de Interese Cultural (BIC).

"Esta actuación estase a abordar con criterios de rigor técnico, prudencia e respecto ao valor patrimonial do ámbito, garantindo que a solución definitiva responda ás condicións de estabilidade, seguridade e conservación esixidas nunha contorna de especial relevancia histórica como é o Parque de Bonaval", concluyen fuentes municipales.