La construcción de Galicia exige medidas ante la crisis de costes por la situación en Oriente Medio

La Fundación Galicia Constrúe, Clúster da Construción, ha celebrado una reunión de su Consejo Asesor en la que las entidades participantes acordaron impulsar dos declaraciones conjuntas de la cadena de valor de la construcción en Galicia. El objetivo de ambos textos es "reforzar la competitividad, la transparencia y la estabilidad del sector".

Los acuerdos abordan dos cuestiones consideradas prioritarias para el sector: por un lado, la necesidad de adoptar medidas urgentes y estructurales ante el impacto de la crisis de Oriente Medio en los costes de la construcción; y, por otro, la defensa de un uso responsable, justificado y excepcional de los encargos a medios propios en la contratación pública.

Las organizaciones firmantes trasladan de esta forma una posición común, institucional y propositiva, orientada a colaborar con las administraciones públicas y los reguladores en la búsqueda de soluciones que refuercen la competitividad, la transparencia y la estabilidad de la cadena de valor de la construcción gallega.

Crisis de Oriente Medio

La primera declaración expresa la preocupación del sector por el impacto que la crisis de Oriente Medio está generando sobre la actividad constructiva, especialmente por la escalada de los precios de la energía, los carburantes y las materias primas, así como por la volatilidad de los mercados de suministro.

Las entidades firmantes advierten de que estos sobrecostes comprometen el equilibrio de los contratos en vigor, la viabilidad de nuevos proyectos, la inversión empresarial, el empleo y la capacidad del sector para dar respuesta a retos esenciales, como la construcción de vivienda y la rehabilitación del parque existente.

La cadena de valor reclama, ante esta situación, la adopción de medidas urgentes. Algunas de las propuestas del sector son la revisión excepcional de precios en los contratos públicos en ejecución, la actualización de los precios de licitación, la revisión periódica de los módulos de vivienda protegida y la puesta en marcha de líneas de apoyo a la liquidez.

La declaración también plantea reformas estructurales para reforzar la resiliencia del sector, como un marco estable de revisión de precios, una planificación plurianual de la inversión pública, el apoyo a las cadenas de suministro críticas, el impulso a la construcción industrializada y el trabajo conjunto para garantizar la viabilidad de la vivienda accesible.

Libre concurrencia en la contratación pública

La segunda declaración aborda la preocupación de la cadena de valor por la utilización sistemática de los encargos a medios propios personificados por parte de las administraciones públicas.

Las organizaciones firmantes subrayan que esta figura tiene un carácter excepcional y que su uso debe estar sujeto a "criterios de control, proporcionalidad, eficiencia y justificación". Así, advierten de que una utilización no justificada puede desplazar la contratación ordinaria, limitar la libre concurrencia y afectar al conjunto de empresas y profesionales capacitados para prestar servicios, ejecutar obras o suministrar soluciones en condiciones competitivas.

La declaración, indica el sector en un comunicado, no cuestiona la utilidad legítima de los medios propios en supuestos excepcionales, sino que reclama un uso responsable y transparente de esta herramienta.

La declaración propone, a este respecto, reforzar la motivación económico-jurídica de cada encargo, realizar consultas previas al mercado, publicar de forma accesible la información relativa a encargos y subcontrataciones y avanzar en una revisión normativa que delimite con mayor claridad los supuestos de uso.

Una posición común

Galicia Constrúe y las entidades participantes en su Consejo Asesor reafirman a través de estas declaraciones su voluntad de colaborar con las administraciones públicas desde una perspectiva técnica, leal y constructiva.

El Clúster considera que la construcción constituye un sector estratégico para Galicia, tanto por su peso económico y laboral como por su capacidad para contribuir a la transformación industrial, la transición ecológica, el acceso a la vivienda y el desarrollo de infraestructuras al servicio de la ciudadanía.

Las declaraciones cuentan con el apoyo de entidades representativas de la cadena de valor de la construcción en Galicia, entre ellas el Clúster da Madeira e o Deseño de Galicia; Ageinco; Colexio de Enxeñeiros Técnicos de Obras Públicas de Galicia; Colexio Oficial de Enxeñeiros Industriais de Galicia; Colexio de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos de Galicia y la Asociación Provincial de la Construcción de Pontevedra.

También han firmado los documentos Alagal - Asociación de Laboratorios de Control y Acreditación; Asociación Productores Hormigón (Anefhop); Federación Galega da Construción; Asfacede; Fundación Laboral de la Construcción; Asociación Provincial de la Construcción de Ourense; Asociación Provincial de la Construcción de A Coruña y el Consello Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos.

Las declaraciones, además, cuentan con las firmas del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Vigo; Colegio de Arquitectos de Galicia; Clúster Galego de Solucións Ambientais e Economía Circular, Viratec; y Asociación Provincial de la Construcción de Lugo.

La Federación Gallega de Promotores Inmobiliarios (Feproga) secunda la declaración relativa a las medidas urgentes y estructurales ante el impacto de la crisis de Oriente Medio.

Galicia Constrúe ha agradecido la implicación de todas las entidades participantes y se reafirma el compromiso del Clúster con la defensa de una cadena de valor competitiva, transparente, resiliente y al servicio del interés general de Galicia.