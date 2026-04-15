El Monbus Obradoiro ampliará el aforo de Sar para el derbi de este viernes en Santiago Obradoiro CAB

Después de la victoria en el Coliseum contra el Leyma Coruña el pasado sábado 11 de abril, este viernes 17 el Multiusos Fontes do Sar vuelve a acoger un derbi que enfrentará al Monbus Obradoiro contra el Cloud.gal Ourense Baloncesto.

Ante la gran demanda de entradas para asistir a este partido, y tras haberse agotado todas las localidades inicialmente disponibles, el club ha decidido ampliar el aforo de Sar. En concreto, se ampliará la grada de Fondo 2, lo que permitirá poner a la venta un nuevo cupo de asientos para los aficionados que deseen presenciar el encuentro.

El club recuerda que los abonados podrán acceder al partido utilizando su abono de temporada, sin necesidad de adquirir una entrada adicional.

Asimismo, al igual que en la fase de venta inicial, los abonados contarán con prioridad para adquirir estas nuevas localidades para familiares o amigos hasta mañana jueves 16 de abril a las 14:00 horas.

Una vez finalizado este plazo, las entradas restantes se podrán a disposición del público general.