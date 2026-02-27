La Universidade da Coruña gana el Campeonato Universitario de Vela Xunta de Galicia

La Universidade da Coruña (UDC) se proclamó vencedora del Campeonato Universitario de Vela Xunta de Galicia, celebrado este jueves 26 de febrero en el Centro Galego de Vela de Vilagarcía de Arousa, en una jornada marcada por el alto nivel competitivo en la clase Elliot.

En el plano deportivo destacó especialmente la embarcación ganadora de la regata, tripulada por Mariano Stinga González, Enrique Lagos Molins e Irene Rodríguez Rey. El dominio de la UDC se confirmó además con la segunda posición conseguida por el equipo formado por Marta Torres Gestal, Fernando Núñez Talín y Pablo Rodríguez Trillo, reforzando así el liderazgo global de la universidad coruñesa en el campeonato.

La competición contó con la participación de siete embarcaciones: cuatro de la Universidade da Coruña, dos de la Universidade de Vigo y una de la Universidade de Santiago de Compostela, cada una integrada por cuatro tripulantes.

En la clasificación por universidades, la jornada concluyó con la Universidade da Coruña en primera posición, seguida por la Universidade de Santiago (segunda) y la Universidade de Vigo (tercera). Los mejores clasificados representarán a Galicia en los Campeonatos de España Universitarios de Vela, que este año se celebrarán en la Universidad de Cádiz.

Campeonatos Deportivos Universitarios Xunta de Galicia

Las tres universidades públicas gallegas organizan conjuntamente cada año los Campeonatos Deportivos Universitarios Xunta de Galicia, un evento cuya sede rota entre las distintas instituciones académicas y que busca fomentar los valores del deporte, la convivencia y el espíritu competitivo dentro de la comunidad universitaria.

En esta edición, el alumnado compite en diversas disciplinas, desde deportes colectivos como fútbol, rugby, baloncesto, voleibol y balonmano, hasta modalidades individuales y al aire libre como natación, vela u orientación. Este año, las competiciones acuáticas -natación y vela- están organizadas por la Universidade da Coruña.