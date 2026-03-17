Una veintena de propuestas que imaginaron una Santiago distinta a la actual

El Consorcio de Santiago y Teófilo Edicións presentaron este martes, 17 de marzo, en el Museo do Pobo Galego, la publicación "Santiago proxectado, arquitecturas non construídas", una obra de Paula Franjo Calvo, Fernando Franjo Franjo y Santiago Rodríguez Caramés.

En la presentación los autores estuvieron acompañados por la alcaldesa y presidenta del Consorcio de Santiago, Goretti Sanmartín; de la presidenta del padroado del Museo do Pobo Galego, Concepción Losada Vázquez; del gerente del Consorcio, José Antonio Domínguez Varela; del director de Teófilo Edificións, José Luís Teófilo Piñeiro; y del responsable de publicaciones del Consorcio, Juan Conde Roa.

La publicación recoge los contenido de la exposición "Santiago proxectado, arquitecturas non construídas" celebrada en la Casa do Cabido entre noviembre de 2023 y febrero de 2024, de la mano del Consorcio de Santiago y que recibió más de 15.000 visitantes.

A través de textos y material gráfico, la publicación propone una reflexión sobre esas arquitecturas plausibles, utópicas o teóricas que permiten imaginar una Compostela distinta, formada por espacios urbanos que pudieron existir y que hoy permanecen en la memoria y en el imaginario colectivo de la ciudad.

La obra se estructura en cuatro grandes bloques organizados de manera espacial y cronológica en relación con la evolución urbana de la ciudad: la Catedral y su entorno; la Alameda y las aperturas de Compostela; el Ensanche y los bordes del centro histórico; y los límites urbanos.

Cada una de estas partes permite comprender cómo Santiago fue imaginado y su crecimiento a lo largo de los siglos, siempre en diálogo con la Catedral y con la fuerte carga simbólica que caracteriza la ciudad.

Reflexionar sobre la ciudad para imaginar el futuro

Durante la presentación de la obra, Goretti Sanmartín destacó la capacidad de Compostela para reflexionar sobre su desarrollo urbano a lo largo del tiempo.

En ese sentido, puso en valor que "Compostela demostrou ser unha cidade que reflexiona sobre os seus espazos urbanos e que soubo evolucionar protexendo o seu corazón histórico", al tiempo que continúa promoviendo transformaciones para reconectar los tejidos urbanos y el territorio y mejorar la calidad de vida de las personas que la habitan.

La alcaldesa y presidenta del Consorcio nombró también los procesos de transformación urbana actualmente en marcha de la ciudad, entre ellos el concurso para el conector central, abierto a profesionales de la arquitectura y del urbanismo para redefinir la relación de la almendra histórica con los barrios que la rodean y avanzar hacia una movilidad menos centrada en el coche.

En este contexto, destacó que revisar los proyectos que nunca llegaron a construirse también permite mirar al futuro con más perspectiva y recordó que "a arquitectura ten a virtudes de ser vista antes de existir", una idea que conecta con la reflexión que propone el libro sobre las diferentes ciudades posibles que Compostela pudo llegar a ser.

Editado en versión trilingüe (gallego, castellano e inglés), el libro incluye más de 200 imágenes y cuenta con la participación de arquitectos, urbanistas e historiadores que colaboraron en la exposición y que acercan sus reflexiones sobre los proyectos analizados.

Entre ellos figuran Álvaro Siza, Rafael Moneo, Alfredo Vigo Trasancos, Jesús Ángel Sánchez García, José Antonio Puente Míguez, Luz Paz Agras, Belén Castro Fernández, Xosé Manuel Casabella, Teresa Couceiro, Yolanda Pérez Sánchez y Antonio Maroño Cal.