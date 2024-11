Una nutricionista desmiente el mayor mito sobre adelgazamiento: "Genera trastornos de la conducta alimentaria"

No vamos a descubrir a estas alturas lo necesario que es hacer ejercicio y mantener una dieta sana. Como sabes, ambas actividades son fundamentales para nuestra salud física y mental.

El ejercicio mejora la circulación, fortalece músculos y huesos, reduce el estrés y previene enfermedades como la diabetes o problemas cardiovasculares. Por otro lado, una dieta equilibrada proporciona los nutrientes esenciales que el cuerpo necesita para funcionar correctamente.

Sin embargo, obsesionarnos con estas prácticas puede ser contraproducente. Tenemos que saber escuchar a nuestro cuerpo y disfrutar de estos hábitos en su justa medida nos asegura beneficios a largo plazo, mientras cuidamos también nuestra salud mental y nuestra relación con la comida y el ejercicio.

Es lo que nos dice María, de la cuenta de TikTok 'Comiendo con Maria', una nutricionista que en sus vídeos ofrece consejos prácticos sobre nutrición, desmitifica dietas y tendencias alimenticias, y explican temas como el control del peso, la alimentación consciente y la importancia del equilibrio en la dieta.

En uno de sus últimos vídeos, María charla con Javier Butragueño, doctor Cum Laude en ciencias de la actividad física y del deporte, sobre ese balance entre dieta saludable y la práctica regular de ejercicio físico.

"La cultura de la dieta nos ha enseñado que el ejercicio es para perder peso, y que el ejercicio hay que hacerlo sí o sí para conseguir adelgazar. Entonces, la compensación, ¿cómo se explica?", comienza preguntándose María.

"¿Cómo conseguimos cambiar la mentalidad de esas personas que creen que es bueno comerse un paquete de donetes porque luego se van al gimnasio?", insiste esta experta en la materia.

Ante estas preguntas, Butragueño señala dentro del propio gremio. "Hago una autocrítica a nuestro sector. Es que nosotros hemos vendido eso durante mucho tiempo. Yo he visto profesionales diciendo bueno, mira, me he comido ese chuletón porque luego voy a correr un maratón", señala.

"Muchas veces no somos conscientes de que detrás de lo que hay en las redes sociales hay otro contexto que tú no sabes", concluye este doctor, quien se muestra abiertamente crítico con sus colegas de profesión.