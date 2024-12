Un abogado laboralista estalla tras conocerse el finiquito cobrado por Íñigo Errejón: "La fiesta la pagamos nosotros"

El escándalo Errejón sigue sacudiendo la actualidad de la política española. El que fuese miembro destacado de Sumar renunció recientemente a su cargo tras acusaciones de acoso sexual, incluida una denuncia pública de la actriz Elisa Mouliáa, por hechos supuestamente ocurridos en 2021.

Este caso ha sacudido a la coalición de Gobierno, enfrentando tensiones internas y ajustes políticos. Lo último que sabemos al respecto es que el Congreso pagará una indemnización de 25.000 euros a Errejón por sus ocho años como eurodiputado.

Para darnos todas las claves al respecto tenemos a Nacho, de la cuenta de TikTok 'Un tío legal', un abogado laboralista que en su cuenta de la red social china trata de compartir la mejor información sobre derechos laborales y actualidad legislativa.



"Esto es una muestra de cómo está montado el sistema político, un sistema que está pensado para prácticamente hacer ricos, o con mucho dinero, a aquellos que se meten en política", señala con acritud este experto.

"Tengo sentimientos encontrados. Por un punto de vista jurídico, los diputados tienen derecho a una mensualidad de salario por cada fracción de seis meses y máximo dos años, es decir, es como una indemnización, en este caso ha cobrado 25.000 atendiendo a los años que ha estado de diputado. Tiene una justificación y hasta cierto punto es razonable", señala.

"El político en España es un profesional, no es por vocación, pero se le tiene que retribuir. Y se le tiene que pagar por la sencilla razón de que si no se hiciera, es posible que este tipo de políticos pudiera estar, digamos, tentado de recibir otro tipo de ingresos externos", explica el abogado.

Y es que Nacho considera que, en caso de no retribuir a los políticos, éstos podrían ver afectada su independencia, por lo que él es partidario de un retribuirles con un salario aceptable razonable alto, para no estar así influenciados por terceros.

"Por otro lado, si pagamos a los políticos, les estamos pagando demasiado. Tendría que haber un sistema justo, un sistema razonable", contrapone el creador de contenido.

"Es igual que con las jubilaciones de por vida de cara a según qué presidentes o según qué cargos. Tienen unos ingresos superiores, esto es lo que está montado y al final la fiesta la pagamos nosotros", concluye su alegato.