Un chino que vive en España destaca la gran diferencia a la hora de ir a un restaurante: "En China se pelean"

"En España hacemos una cosa que no se hace mucho en China y. En China lo que se hace mucho es invitar. Hoy te invito yo, mañana me invitas tú", asegura Jiajun.

"Una cosa que hemos aprendido de gente de aquí, que lo usamos los jóvenes, es repartir la cuenta, y me parece fabuloso", destaca el tiktoker de nuestra manera de afrontar el pago de la cuenta.

"Pasa mucho que la gente en China, antes y ahora, se peleaban para ver quién pagaba, te lo juro. Pago yo... no, pago yo... uno le suelta dinero allí, luego al otro le meten una bofetada, otro le mete un puñetazo en la cara...", llega a confesar.

Eso sí, este joven parece tomarse con humor y con filosofía el carácter de sus paisanos chinos, y reconoce actuar de una manera muy "española" antes de entrar en conflicto con algún conocido por ver quién paga la cuenta.

"Yo normalmente no me peleo. Mi amigo me dice te invito yo, y yo no, no, y el otro insisto, y yo digo ok, si insistes...", confiesa entre risas este creador de contenido muy recomendable para todos aquellos que quieran aprender más sobre la cultura del país asiático.