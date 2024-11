Un experto en perfumes revela el gran error que cometemos al usar nuestras fragancias: "No sirve para nada"

¿Te apasionan los perfumes? ¿Eres de los que tienen una colonia diferente para cada día de la semana? Echarse colonia todos los días no solo te ayuda a oler bien, sino que refleja tu cuidado personal y atención a los detalles.

Y es que un buen perfume proyecta una imagen de limpieza, elegancia y confianza, aspectos que suelen percibirse como parte de una personalidad atractiva. La fragancia que eliges, además, puede comunicar mucho sobre tu estilo y tu carácter.

Poe ejemplo, las esencias frescas suelen asociarse con una personalidad activa y enérgica, mientras que los aromas más intensos y profundos sugieren madurez y sofisticación.

Y es que, aunque no lo creas, una colonia bien seleccionada puede mejorar el ánimo, aumentar la autoconfianza y, en consecuencia, influir positivamente en tus interacciones sociales.

Sin embargo, hay una serie de errores que seguramente cometas a la hora de usar un perfume determinado, y que debes tratar de evitar desde ya. Presta atención para no volver a equivocarte.

Nos lo explica el influencer Andrés Croxatto, que en su cuenta de Tiktok, en la que acumula más de un millón y medio de seguidores, comparte consejos y reflexiones sobre perfumes y fragancias masculinas. En este caso, el creador de contenido destaca tres errores a evitar.

El primero es no ponerse colonia en la nuca o en la espalda. Sí, como lo oyes. Según Croxatto, "estás desaprovechando una zona donde vas a ganar mucha notoriedad, vas a ganar estela y además no te molesta nada a ti porque el olor no se te va a venir encima", confiesa.

El segundo error consiste en exponer tu perfume a cambios de temperatura bruscos. Por ejemplo, guardarlo en el baño, en el coche o en la ventana, donde el frasco quedará expuesto a los rayos solares, es algo tremendamente nocivo para tu fragancia.

Y llegamos así al tercer error que posiblemente cometas. Nos referimos a frotar tus muñecas una vez las hayas rociado, como bien ilustra el tiktoker en su vídeo. Para él, basta con darse unos breves golpes en las muñecas en vez de frotarlas con fruición.