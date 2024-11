Una española que vive en Suiza muestra su indignación por cómo limpian el suelo: "¿Por qué narices no tienen fregona?"

¿Has estado en Suiza? ¿Qué opinión te merece el país helvético? Seguramente te vengan a la cabeza los estereotipos que destacan su orden, precisión y neutralidad. También habrás pensado en relojes de alta calidad, bancos sólidos y un chocolate excepcional.

Vamos con más tópicos. Los suizos son vistos como puntuales, reservados y extremadamente respetuosos con las normas, lo que refuerza su reputación de eficiencia. Además, se les percibe como amantes de la naturaleza, dado su vínculo con los Alpes y actividades como el senderismo y el esquí.

También habrás pensado en la multiculturalidad de este país, reflejada a la perfección en sus cuatro idiomas oficiales (alemán, francés, italiano y romanche), así como en sus diferencias entre sus habitantes.

De lo que estoy prácticamente seguro es de que no se te ha venido a la mente su curiosa forma de limpiar. Sí, sí, me refiero a su manera de limpiar sus propias casas, has leído bien.

Precisamente esto nos explica Carla, una creadora de contenido española que vive en Suiza y que comparte en su canal de TikTok aquellas curiosidades que más le llaman la atención del país helvético.

En este caso en concreto, Carla se desespera por la ausencia de fregonas en los hogares suizos, así como por su utensilio sustituto: la mopa. Y es que al parecer, ninguna casa de Suiza está dotada de esta alternativa de limpieza.

"¿Por qué narices las casas en Suiza no tienen fregonas? Me tengo que apañar con los guantes y la mopa, mojarlo así y escurrirlo", se lamenta la joven, que en el vídeo nos enseña todo el proceso de limpieza.

"Además, es que tú hablas con ellos y te dicen: 'no, es que la mopa es más limpia'. ¿Pero más limpia por qué?", se pregunta de manera irónica Carla, que no acaba de compartir eso de estrujar la mopa en un cubo con agua y colocarla en el cabezal.

Ante esta situación, la creadora de contenido propone emplear un invento español: la fregona. Esperemos que tenga suerte con su implantación en el país centroeuropeo.