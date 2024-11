Una argentina que vive en España explica la desagradable situación que ha sufrido: "Qué asco, no quiero ver esas cosas"

¿Qué crees que es lo más desagradable que puede encontrarse una persona caminando por la calle en España? La respuesta no es sencilla. Seguro que alguna vez, paseando por tu ciudad, te has topado con algo que hubieses deseando no haber visto jamás.

Algunos de los encuentros más desagradables que alguien puede experimentar en nuestras calles incluyen desde problemas de higiene hasta situaciones de seguridad. Especialmente en áreas muy transitadas, como el centro de grandes ciudades, donde cualquier cosa, para bien o para mal. puede aparecer ante nuestros ojos.

Desgraciadamente, tampoco podemos descartar el hecho de encontrarnos con robos o hurtos, especialmente en zonas turísticas, donde carteristas aprovechan las aglomeraciones para actuar. Todo ello contribuye a dar una nefasta imagen de nuestro país, especialmente a aquellos ciudadanos extranjeros.