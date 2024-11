Un abogado español alerta de la pregunta trampa de la Seguridad Social que puede dejarte sin pensión: "Ve con ojo"

En los tribunales médicos, donde se deciden casos de incapacidad laboral, es crucial estar bien preparado para responder correctamente a las preguntas que se te hagan. Precisamente, es la advertencia de un abogado laboralista en este vídeo de TikTok.

El experto ha alertado recientemente sobre una "pregunta trampa" frecuente durante las entrevistas para la solicitud de una incapacidad laboral, y cómo responder a ella podría ser la diferencia entre obtener o no tu pensión por incapacidad permanente.

El experto, conocido por sus consejos claros y directos, advierte a los trabajadores sobre este error que podría costarles la pensión que merecen: "Por responder así a esta pregunta trampa, a una trabajadora le denegaron la incapacidad permanente."

La pregunta trampa de la Seguridad Social

"Cuando vais a solicitar una incapacidad permanente vais a tener, por regla general, una entrevista con el tribunal médico que os va a hacer varias preguntas", comienza explicando el experto.

Aunque estas preguntas no son trampas en sí mismas, el abogado señala que buscan explorar aspectos clave sobre tu estado de salud, los tratamientos que estás recibiendo y, sobre todo, tus intenciones respecto a la continuidad de tu vida laboral.

El abogado relata el caso de una trabajadora de la limpieza que, a pesar de sufrir problemas de lumbares y depresión, cometió un error fatal en la entrevista con el tribunal médico.

Le hicieron la siguiente pregunta: "¿Deseas continuar trabajando?". La trabajadora, sin matizar adecuadamente, respondió que sí, sin especificar que no podría seguir desempeñando su trabajo habitual debido a los fuertes dolores musculares y lumbares que sufría.

La consecuencia de una respuesta poco acertada

Esta respuesta, aparentemente inofensiva, fue lo que llevó a la denegación de su pensión por incapacidad permanente. Según el abogado, "como todo el mundo, lo que realmente quieres es trabajar", pero la clave está en reconocer que, aunque desees seguir trabajando, tus lesiones o enfermedades te impiden hacerlo en tu profesión habitual.

"Es por este motivo que le deniegan la pensión", explica. Al manifestar un deseo general de trabajar sin matizar que no podía hacerlo debido a sus limitaciones, la trabajadora dejó la impresión de que aún era capaz de trabajar en algún otro puesto, lo que invalidó su solicitud de incapacidad.

Este tipo de respuestas ambiguas pueden ser malinterpretadas por los tribunales médicos, que son muy estrictos a la hora de evaluar la viabilidad de que un trabajador continúe en su puesto o en cualquier otro trabajo.

Qué hacer para evitar el error

La recomendación del abogado es clara: responder con sinceridad y matizar siempre tus respuestas. En el caso de que te pregunten si deseas continuar trabajando, es crucial ser específico. "Lo que tienes que matizar es que, debido a tus lesiones, te gustaría seguir trabajando, pero en otro tipo de trabajo diferente al que desempeñabas anteriormente".

El experto también aclara que, si la situación es aún más grave y realmente no puedes trabajar en ningún campo debido a tus enfermedades, es fundamental que lo digas abiertamente. "Si no puedes trabajar absolutamente de nada, tienes que decirlo claramente, indicando que no te ves capaz de trabajar debido a tus problemas de salud", asegura.

El abogado subraya que estas entrevistas son fundamentales para que el tribunal médico evalúe tu caso, por lo que no debes dar lugar a malas interpretaciones. "Vete con ojo porque las preguntas trampas existen. No dejes que te engañen", advierte el experto.

Su consejo es que, a pesar de la ansiedad que puede generar este tipo de entrevistas, debes ser honesto y preciso al explicar tu situación. Solo así podrás evitar que una respuesta imprecisa se convierta en un obstáculo para conseguir la incapacidad permanente que te corresponde.