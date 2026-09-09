EEUU destruye cinco petroleros de la Guardia Revolucionaria por el ataque contra un buque: Irán responde en suelo jordano

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Las claves Generado con IA Estados Unidos destruyó cinco petroleros iraníes cerca del Estrecho de Ormuz en respuesta a ataques con misiles balísticos de la Guardia Revolucionaria contra un buque de guerra estadounidense. Irán respondió lanzando 20 misiles contra una base estadounidense en Al Azraq, Jordania; 18 fueron interceptados y los restantes cayeron en áreas despobladas sin causar víctimas. La Guardia Revolucionaria iraní advirtió que petroleros de Kuwait y Bahréin serán objetivo de futuros ataques y pidió a sus tripulaciones abandonar los puertos. Estados Unidos impuso sanciones a 36 entidades e individuos ligados al sector de la aviación iraní, incluyendo 27 aerolíneas y proveedores de Mahan Air.

Estados Unidos ha confirmado este martes la destrucción de cinco petroleros iraníes en respuesta a dos ataques con misiles balísticos lanzados por la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) contra un buque de guerra estadounidense durante los dos días anteriores.

La Guardia Revolucionaria ha emitido un comunicado a través de los medios estatales iraníes en el que afirman haber atacado con misiles balísticos una base estadounidense en Al Azraq, Jordania, en represalia por estos ataques.

Jordania ha confirmado que Irán ha lanzado 20 misiles hacia su territorio. Sus defensas aéreas han interceptado 18 de ellos mientras los dos restantes han caído en zonas alejadas de los centros de población, por lo que no se han registrado víctimas.

Los ataques estadounidenses han logrado alcanzar cinco buques petroleros vinculados a Irán cerca del Estrecho de Ormuz, una respuesta de Washington a las acciones de la Guardia Revolucionaria iraní, según informó el Comando Central en su cuenta oficial de X junto a un vídeo en el que se muestran estos bombardeos y los barcos en llamas.

CENTCOM forces destroyed five Iranian crude oil carriers, Sept. 8, after the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) targeted a U.S. Navy warship with ballistic missiles twice over the past two days. The U.S. warship successfully evaded the attempted Iranian attacks and… pic.twitter.com/Gi8a2tloN1 — U.S. Central Command (@CENTCOM) September 8, 2026

Previamente, la agencia iraní Tasnim, vinculada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria, ha informado que uno de los petroleros fue atacado en Jarg, sin provocar heridos.



Por su parte, la radiotelevisión estatal IRIB ha reportado otra embarcación atacada en el puerto de Jask, algo más al sur del estrecho de Ormuz, también sin dejar ninguna víctima.

En respuesta a estos ataques, la Guardia Revolucionaria iraní ha advertido que los petroleros de Kuwait y Bahréin serán "blanco de ataques", y ha pedido a las tripulaciones de los buques abandonar inmediatamente los puertos de ambos países, a los que acusa de ser cómplices de las acciones estadounidenses.



Mientras las tensiones se intensifican sobre el terreno, durante el sexto mes de guerra, Estados Unidos ha intensificado este martes su presión contra Irán con la sanción de 36 entidades e individuos ligados al sector de la aviación.



Las sanciones en este caso ponen el foco en 27 compañías aéreas que aún operan en Irán, en aquellos actores que brindan apoyo a Mahan Air, la principal aerolínea privada del país, y en canales financieros y de aprovisionamiento para el sector.