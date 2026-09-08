Netanyahu supo una semana antes que Hamás iba a atacar Israel el 7-O: ignoró la advertencia de Emiratos Árabes

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Las claves Generado con IA Netanyahu fue advertido por el presidente de Emiratos Árabes sobre un inminente ataque de Hamás una semana y media antes del 7 de octubre de 2023. A pesar de la advertencia y las recomendaciones de seguridad israelíes, Netanyahu minimizó la amenaza y aseguró que Israel tenía la situación bajo control. Meses antes del ataque, Israel y Hamás mantuvieron negociaciones para relajar el bloqueo económico, pero la falta de avances llevó a Hamás a preparar el ataque. La oposición israelí acusa a Netanyahu de ignorar las advertencias y exige una comisión estatal para investigar lo sucedido antes del 7 de octubre.

Benjamin Netanyahu estaba al tanto de que Hamás preparaba una gran ofensiva contra Israel en octubre de 2023 e hizo oídos sordos a las advertencias, y también a las recomendaciones de los responsables de la seguridad del Estado judío. Así lo revela este martes el diario Haaretz en un artículo que debilita todavía más la posición del mandatario, cuya popularidad se ha derrumbado por el juicio por corrupción y la guerra con Irán.

La información sale del adelanto del libro Hostages: 843 Days of Abandonment, de Shlomi Eldar y Ruth Yuval, e indica que Netanyahu recibió una semana y media antes del 7-O una llamada directa del presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed, en la que le advirtió que Yahya Sinwar, el entonces líder de Hamás en la Franja de Gaza, estaba planeando un ataque contra Israel.

La conversación duró 45 minutos y el mandatario emiratí expresó su preocupación por que los ataques terroristas, que se saldaron con la muerte de más de 1.200 personas, pudieran ser el inicio de un periodo de inestabilidad en Oriente Próximo, además de debilitar los Acuerdos de Abraham.

Según Haaretz, que cita decenas de entrevistas que incluyen altos cargos israelíes, Netanyahu respondió a Zayed con cierta soberbia, diciendo que Israel tenía la situación en Gaza bajo control y que cualquier ataque de Hamás se produciría en Cisjordania. También le garantizó que su país estaba preparado para cualquier escenario.

Durante la llamada estuvo presente un asesor cercano de Bin Zayed, un palestino que había emigrado años atrás de Gaza a Abu Dabi y mantenía fuertes lazos con la Franja.

Yahya Sinwar, líder de Hamás, en una foto de archivo en la Franja de Gaza. Europa Press

Según su testimonio, el emir recalcó a Netanyahu la necesidad de prepararse para la amenaza: "Le dijo que Israel debía estar preparado. Al mismo tiempo, recomendó buscar una solución de carácter económico para la Franja y apaciguar la situación en Cisjordania para evitar una escalada".

Bin Zayed instó a Netanyahu a tomarse la situación "en serio", pero "para su sorpresa, sin embargo, el primer ministro israelí reaccionó con relativa calma".

Negociaciones entre Israel y Hamás

La investigación profundiza también en que meses antes del 7 de octubre Netanyahu había autorizado a altos funcionarios israelíes negociar con Hamás para relajar el bloqueo económico sobre el enclave palestino a cambio de apaciguar las tensiones.

Una fuente de seguridad israelí involucrada en la preparación de esas conversaciones confirmó a Haaretz que "a finales de agosto de 2023, Netanyahu aprobó la liberación de 30 prisioneros, incluidos 20 que cumplían cadena perpetua", pero la entrega fue pospuesta repetidamente y Sinwar acabó por impacientarse y romper el canal directo abierto con Israel.

Así han sido los 'ataques sorpresa' de Hamás en una operación relámpago sin precedentes Edición: Jose Verdugo

En septiembre de 2023, Sinwar organizó una reunión privada con un exfuncionario de Fatah que servía de mediador y con el asesor de EAU y fue tajante: "Díganles a los israelíes que si no realizan progresos, les estoy preparando una gran sorpresa (...) Un terremoto", recapituló el informante de Bin Zayed.

"La madre de todas las sorpresas"

"Transmíteles que estoy preparando la madre de todas las sorpresas. Una operación aterradora. Algo extraordinario (...) Comunícales a los israelíes lo que estoy diciendo palabra por palabra", exigió Sinwar, también de acuerdo al asesor de EAU.

Así, a finales de septiembre, tuvo lugar esa conversación de 45 minutos, durante la cual Bin Zayed advirtió explícitamente a Netanyahu sobre las intenciones de Sinwar que, de acuerdo a un dirigente del Shin Bet que contribuyó a la investigación, no surtieron efecto en el mandatario israelí, aunque el servicio de seguridad interior supuestamente le recomendó atacar preventivamente a Hamás.

La publicación de esta exclusiva llega pocos días después de que Netanyahu desatara una fuerte polémica en Israel al acusar a altos mandos militares y de seguridad de decidir "deliberadamente" no despertarlo la madrugada del 7 de octubre de 2023, en unas declaraciones que la oposición y responsables de seguridad han calificado de "teoría de la conspiración" electoralista.

La disputa se enmarca en un pulso más amplio que Netanyahu mantiene desde hace meses con el poder judicial y la oposición sobre cómo investigar el 7 de octubre: en un debate parlamentario celebrado en noviembre de 2025, el primer ministro ya rechazó la creación de una comisión de investigación independiente y acusó a los medios de actuar en connivencia con un supuesto "Estado profundo" que luchaba por destronarlo.

La oposición condena en bloque

Tras la publicación, la oposición israelí acusó en bloque a Netanyahu de ignorar las advertencias sobre un posible ataque.

El exjefe del Estado Mayor Gadi Eisenkot, principal rival de Netanyahu en las elecciones de octubre, afirmó que existen "cada vez más indicios" de que el primer ministro condujo "ciegamente a Israel al fracaso" y anunció que promoverá una comisión estatal que determine qué sabía y cuándo lo sabía.