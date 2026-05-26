Estados Unidos lanza ataques "en legítima defensa" contra zonas militares y barcos de Irán cerca del estrecho de Ormuz

Buques anclados en el estrecho de Ormuz, vistos desde Musandam, Omán, 25 de mayo de 2026. Stringer Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA Estados Unidos ha lanzado ataques en "legítima defensa" contra plataformas de misiles y embarcaciones iraníes cerca del estrecho de Ormuz. Los ataques respondieron a una agresión contra aviones estadounidenses desde una base de misiles iraní, según fuentes del Pentágono. El presidente Trump había autorizado previamente respuestas militares a provocaciones iraníes en la estratégica vía fluvial de Ormuz. Mientras aumentan los contactos diplomáticos para un posible acuerdo de paz, se negocia la reapertura del estrecho y el levantamiento de sanciones a Irán.

Las fuerzas estadounidenses han llevado a cabo este lunes "ataques en defensa propia" en el sur de Irán, dirigidos contra plataformas de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes, según han informado medios estadounidenses citando fuentes del Comando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (Centcom).



Timothy Hawkins, portavoz del Centcom, ha asegurado a Fox News que el ataque se ha dado en “legítima defensa” para proteger a las tropas estadounidenses de las "amenazas que plantean las fuerzas iraníes".

"Entre los objetivos se incluían sitios de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes que intentaban colocar minas", ha añadido el portavoz.

Según una fuente de la Administración Trump citada por el canal de televisión, el ejército de EEUU habría respondido así a un ataque contra aviones de combate estadounidenses lanzado desde una base de misiles iraní.

Hawkins ha detallado que los ataques han tenido lugar contra dos buques de la Guardia Revolucionaria y también han alcanzado una base de misiles cerca de Bandar Abbas, donde se ubica una importante base naval iraní cerca del estrecho de Ormuz.

El presidente Donald Trump había autorizado previamente a las fuerzas estadounidenses a responder a las provocaciones iraníes en torno a la estratégica vía fluvial.

Hawkins ha subrayado que el Centcom “continúa defendiendo a nuestras fuerzas, al tiempo que ejerce contención” durante el alto el fuego vigente.

Y es que otras fuentes del gobierno republicano han señalado a la Fox que estas nuevas hostilidades no significan que el alto el fuego entre EEUU e Irán haya terminado.

Sin embargo, este funcionario ha querido aclarar que los ataques han terminado pero solo "por ahora".

Los ataques en los alrededores del estrecho de Ormuz se dan justo cuando Estados Unidos e Irán han intensificado en los últimos días sus contactos y ultiman los detalles de un acuerdo que permitiría poner fin a la guerra.

La Casa Blanca confía en que pueda cerrarse en los próximos días, aunque Teherán ha afirmado este lunes que el pacto no es inminente.

Según filtraciones a la prensa, el pacto incluiría la reapertura del estrecho de Ormuz y el levantamiento de sanciones a Irán, pero dejaría el dossier nuclear para una fase posterior, lo que ha generado críticas de varios senadores republicanos aliados de Trump



El mandatario estadounidense se ha dedicado a acallar las preocupaciones. Este lunes ha afirmado que Irán "nunca obtendrá" un arma nuclear y más tarde ha insistido en un mensaje en Truth Social en que las reservas de uranio enriquecido de Irán serán entregadas a EEUU para ser destruidas.