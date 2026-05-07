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El presidente iraní, Masud Pezeskhian, asegura haberse reunido con el líder supremo, Mojtada Jamenei
El presidente iraní, Masud Pezeskhian, se ha reunido por primera vez desde el comienzo de la guerra con el líder supremo de Irán, Mojtada Jamenei, durante "dos horas y media".
El líder supremo se mantiene en un lugar oculto desde el asesinato de su padre y anterior mandatario, Ali Jamenei, en el primer día de la operación 'Furia Épica'. Mojtada resultó herido de gravedad y requiere de atención médica y quirúrgica, según fuentes de inteligencia.
El tono de la conversación entre ambos fue "humilde y cordial", según los medios estatales iraníes, y podría insinuar un entendimiento entre las facciones civiles del régimen, más proclives a la diplomacia, y el 'núcleo duro' de los religiosos y militares que respaldan a Jamenei.
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Un medio chino informa del primer ataque contra un petrolero chino en Ormuz
El diario Caixin ha informado por primera vez de un ataque contra un petrolero vinculado a China desde el inicio de la crisis en el estrecho de Ormuz. Habría ocurrido el pasado 4 de mayo cerca de la embocadura de esa vía marítima estratégica.
Según ese medio, que cita a fuentes anónimas del sector marítimo, el ataque se produjo frente al puerto emiratí de Al Jir y afectó a un petrolero, que sufrió un incendio en cubierta.
El buque mostraba en el casco la inscripción 'CHINA OWNER&CREW' ('propietario y tripulación chinos') para identificar el origen de la embarcación y de su tripulación ante los controles de la Guardia Revolucionaria iraní y las fuerzas estadounidenses que mantienen el bloqueo.
Caixin también informó de un ataque contra el buque portacontenedores 'San Antonio', operado por la naviera francesa CMA CGM. Habría resultado dañado el pasado 5 de mayo mientras transitaba por Ormuz. Varios de sus tripulantes habrían resultado heridos.
Hasta el momento las autoridades chinas no han confirmado oficialmente el incidente ni han identificado el buque afectado o a los posibles responsables del ataque.
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Israel asegura haber matado al líder de la fuerza de élite de Hezbolá, Radwan, en un bombardeo contra el sur de Beirut
Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) afirman haber matado a Ahmed Ghaleb Balout, comandante de Radwan, la fuerza de élite de Hezbolá, en un bombardeo esta madrugada contra el sur de Beirut.
Según los militares israelíes, Balout había ocupado a lo largo de los años varios puestos en la Fuerza Radwan, y había ejercido como su Jefe de Operaciones.
A lo largo de la guerra, el comandante había dirigido "docenas" de ataques contra tropas de las IDF durante su ofensiva contra el sur de Beirut, afirman las mismas fuentes.
Entre el arsenal que emplea Radwan se encuentran los misiles antitanque guiados y los explosivos, según el Ejército israelí.
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Trump habría suspendido el 'Proyecto Libertad' para la navegación en el estrecho Ormuz a instancias de Arabia Saudí
El presidente de EEUU, Donald Trump, habría suspendido el operativo militar 'Proyecto Libertad' para dar soporte al tránsito naval por el estrecho de Ormuz a instancias de Arabia Saudí.
El reino habría suspendido la autorización a las fuerzas armadas norteamericanas para utilizar sus bases y espacio aéreo, según la cadena NBC, como represalia por no haber sido informados.
La decisión de Trump de suspender el plan para escoltar buques tres días después de haber lanzando el proyecto respondería al "enfado de Rihad, según dos funcionarios citados bajo anonimato por el medio estadounidense.
Trump habría llamado al príncipe Mohamed bin Salman para obtener su beneplácito. Al no obtenerlo, decidió suspender el plan con el que por el momento solo había logrado escoltar a una cantidad reducida de embarcaciones mercantes a través del estrecho.
Otros aliados de Estados Unidos en el Golfo, como Catar, tampoco habrían sido informados hasta después de que iniciara el operativo el domingo por la tarde, según la NBC.
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Un ataque israelí mata al hijo del líder de Hamás que negociaba con los mediadores de EEUU
Un ataque aéreo israelí ha matado hijo del principal negociador de Hamás en las conversaciones mediadas por Estados Unidos sobre el futuro de Gaza, según informa alto cargo de la milicia a la agencia Reuters. El incidente se ha registrado al mismo tiempo que los líderes del grupo militante mantienen conversaciones en El Cairo con el objetivo de salvaguardar la tregua con Israel.
Azzam Al-Hayya, hijo de Khalil Al-Hayya, murió el jueves a causa de las heridas sufridas en un ataque israelí durante la noche del miércoles. Es el cuarto hijo del líder de Hamás en Gaza, que estaba exiliado, que muere en ataques israelíes.
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Netanyahu ordena al Ejército israelí bombardear Beirut por primera vez desde la tregua con Líbano
El Ejército israelí ha atacado Beirut por primera vez desde la entrada en vigor del difuso alto el fuego en Líbano en su guerra con Hezbolá. Los bombardeos han golpeado los suburbios del sur de la ciudad, donde el grupo chií concentra sus operaciones. Imágenes difundidas en redes sociales muestran llamas en la zona y al menos un edificio prácticamente destruido.
הנחיתי יחד עם שר הביטחון ישראל כ"ץ לתקוף כעת בביירות את מפקד כוח רדואן בארגון הטרור חיזבאללה כדי להביא לסיכולו.— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) May 6, 2026
מחבלי רדואן אחראים לירי לעבר יישובים ישראלים ופגיעה בחיילי צה"ל.
לאף מחבל אין חסינות - ידה הארוכה של ישראל תשיג כל אויב ומרצח.
הבטחנו להביא ביטחון לתושבי הצפון - כך…
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha explicado en un comunicado que los ataques fueron aprobados personalmente por él y tenían como objetivo acabar con la vida del comandante de la Fuerza Redwan. Según apuntan algunos medios locales, varios miembros de esta unidad de élite estarían reunidos en el momento del bombardeo.
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Trump apunta a un inminente acuerdo con Irán tras mantener "conversaciones muy positivas"
Donald Trump ha asegurado que las autoridades de Irán han aceptado renunciar al desarrollo de armas nucleares y ha apuntado de nuevo a un inminente acuerdo entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra.
"Irán no puede tener armas nucleares, y no las tendrá; además, ha aceptado eso, entre otras cosas (...) Ellos quieren llegar a un acuerdo. Hemos mantenido conversaciones muy positivas en las últimas 24 horas, y es muy posible que lleguemos a un acuerdo", ha señalado en declaraciones a la prensa desde el Despacho.
Previamente, el inquilino de la Casa Blanca había asegurado que su Administración se hará con el uranio enriquecido de Irán. "Lo vamos a conseguir", ha dicho durante un acto celebrado en la sede de la Presidencia en honor a las madres de militares.
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