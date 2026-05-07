El presidente iraní, Masud Pezeskhian, se ha reunido por primera vez desde el comienzo de la guerra con el líder supremo de Irán, Mojtada Jamenei, durante "dos horas y media".

El líder supremo se mantiene en un lugar oculto desde el asesinato de su padre y anterior mandatario, Ali Jamenei, en el primer día de la operación 'Furia Épica'. Mojtada resultó herido de gravedad y requiere de atención médica y quirúrgica, según fuentes de inteligencia.

El tono de la conversación entre ambos fue "humilde y cordial", según los medios estatales iraníes, y podría insinuar un entendimiento entre las facciones civiles del régimen, más proclives a la diplomacia, y el 'núcleo duro' de los religiosos y militares que respaldan a Jamenei.