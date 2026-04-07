El nuevo líder supremo Jamenei II estaría "inconsciente" desde el bombardeo que mató a su padre: ¿quién manda en Irán?

Manifestantes muestran un cartel con la imagen de Mojtaba Jamenei en una calle de Teherán. Majid Asgaripour Reuters / WANA

Las claves nuevo Generado con IA Mojtaba Jamenei, líder supremo de Irán, estaría inconsciente y en estado grave tras resultar herido en un bombardeo que mató a su padre. Jamenei está recibiendo atención médica en la ciudad de Qom, principal centro religioso chií, donde también se preparan los funerales de Alí Jamenei. Informes de inteligencia indican que Mojtaba Jamenei no puede participar en la toma de decisiones del régimen, generando un vacío de poder. La Guardia Revolucionaria estaría asumiendo el control real en Irán ante la ausencia del líder supremo, mientras persisten tensiones internas sobre cómo afrontar la guerra.

Al líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, no se le ha visto en público desde que empezaron los bombardeos de Estados Unidos e Israel. Su estado de salud, tras resultar herido en el ataque inicial que mató a su padre el pasado 28 de febrero, es una incógnita, así como la localización de su escondite.

Según el último informe de la inteligencia aliada citado por el diario británico The Times, Jamenei estaría "inconsciente" y "en estado grave", recibiendo atención médica en la ciudad de Qom, el principal centro religioso del chiismo iraní y pilar del control de la República Islámica ubicado al sur de Teherán. Se trata de la primera vez que se precisa el lugar a donde se habría trasladado al líder de los ayatolás tras resultar herido.

El memorando, basado en datos de inteligencia de EEUU e Israel y que ha sido compartido con los países del Golfo Pérsico, sugiere que el hijo de Alí Jamenei, pese a haber sido elegido como su sucesor por los clérigos de la Asamblea de Expertos, no está capacitado para dirigir el país persa.

Uno hombre sostiene una imagen de Mojtaba Jamenei en Teherán ante la mirada de miembros de las fuerzas de seguridad. Majid Asgaripour Reuters / WANA

"Mojtaba Jamenei, en estado grave, está siendo tratado en Qom y no puede participar en la toma de decisiones del régimen", se lee en el informe, según The Times. En las últimas semanas, los analistas han incidido en la división abierta en el poder iraní: mientras los políticos se decantan a terminar la guerra mediante una negociación, los líderes de la Guardia Revolucionaria insisten en seguir atacando objetivos estadounidenses, territorio israelí e infraestructuras críticas de toda la región.

En Qom, considerada la capital religiosa y cultural de Irán, se estarían llevando a cabo además los preparativos para el entierro de Alí Jamenei, muerto en un bombardeo en Teherán junto a otros altos dirigentes y cargos militares. Según el informe de inteligencia, se ha empezado a construir un gran mausoleo "para más de una tumba", lo que sugiere que los restos de otros miembros de la familia podrían ser depositados en su interior.

Irán ha confirmado que Mojtaba Jamenei, de 56 años, resultó herido en el ataque que mató a su padre, a su madre y a un hermano el pasado 28 de febrero. Desde entonces no se ha visto ninguna imagen suya y tan solo se ha manifestado a través de mensajes leídos en la televisión estatal iraní o publicados en sus cuentas de redes sociales, abiertas tras su nombramiento como líder supremo.

Algunas informaciones habían apuntado con anterioridad que el ayatolá estaría en coma y que habría sufrido heridas en varias extremidades y en la cara, pero la República Islámica no ha ofrecido detalles en este sentido. Como líder supremo, representa el poder político y religioso absoluto en Irán, por lo que su ausencia genera un vacío que, según algunos análisis, habría sido ocupado por la Guardia Revolucionaria.

Daniel Bashandeh, analista geopolítico hispano-iraní, explicaba hace unos días a este periódico que "no es el líder en sí la clave; son los militares" los que realmente mandan en Irán. "El ala militar, los Pasdaran, ha priorizado la continuidad del legado Jamenei para mantener la cohesión y afrontar la guerra de resistencia".