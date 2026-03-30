La OTAN intercepta en el espacio aéreo de Turquía un cuarto misil lanzado por Irán en un mes de guerra

Las defensas de la OTAN destruyeron un misil procedente de Irán en elespacio aéreo de Turquía. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA La OTAN interceptó un cuarto misil balístico lanzado desde Irán al entrar en el espacio aéreo de Turquía, usando sistemas defensivos en el Mediterráneo oriental. Desde el inicio de la guerra en Irán hace un mes, es la cuarta vez que un misil iraní es interceptado al intentar cruzar hacia Turquía. Turquía ha protestado enérgicamente ante Irán, aunque Teherán niega haber lanzado misiles hacia territorio turco y promete investigar los incidentes. El presidente turco Erdogan ha advertido que Turquía tomará todas las medidas necesarias frente a cualquier amenaza y busca mantenerse al margen del conflicto.

El Ministerio de Defensa de Turquía informó este lunes de que un misil lanzado desde Irán fue derribado por sistemas defensivos de la OTAN al penetrar en el espacio aéreo turco, en el cuarto episodio de este tipo desde que comenzó la guerra en Irán hace un mes.

"Un misil balístico disparado desde Irán y que entraba en espacio aéreo turco fue interceptado por defensas aéreas y antimisiles de la OTAN desplegadas en el Mediterráneo oriental", señala un comunicado del Ministerio turco.

La nota no especifica la región en la que el misil fue interceptado ni cuál podría haber sido su objetivo.

El primer misil iraní dirigido hacia Turquía fue interceptado el pasado 4 de marzo sobre la provincia mediterránea de Hatay y restos del cohete interceptor cayeron a unos 65 kilómetros al este de la base militar de Incirlik, utilizada por la OTAN.

Un segundo misil fue interceptado el 9 de marzo, y uno de sus trozos impactó cerca de la ciudad de Gaziantep, a 170 kilómetros al este de la misma base, mientras que el tercer episodio tuvo lugar el pasado 13 de marzo.

En ese caso no se registraron impactos de restos, pero numerosos medios turcos aseguraron que se habían escuchado sirenas de alerta antiaérea en la ciudad de Adana, cerca de donde se ubica Incirlik, y en las redes sociales circularon imágenes de un cuerpo luminoso en el cielo, supuestamente grabadas en esa zona.

Ankara ha protestado enérgicamente ante Teherán por estos incidentes, pero el Gobierno iraní niega que haya disparado misiles hacia territorio turco y promete investigar los incidentes.

El ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, subrayó el 14 de marzo que su homólogo iraní, Abás Araqchi, le habría asegurado que Teherán no había ordenado estos ataques.

"Estamos discutiendo con ellos la discrepancia entre sus afirmaciones y la realidad", dijo entonces el ministro turco.

Otros misiles

La OTAN confirmó el 13 de marzo que sus defensas aéreas habían derribado un tercer misil balístico disparado desde Irán hacia Turquía . "La OTAN se mantiene vigilante y firme en la defensa de todos sus aliados", declaró la portavoz de la OTAN, Allison Hart.

Unos días antes, Turquía anunció, el 9 de marzo, que las defensas aéreas de la OTAN derribaron un segundo misil balístico iraní que había entrado en su espacio aéreo y advirtió que tomaría medidas contra cualquier amenaza de este tipo. El incidente, ocurrido en el sur de Turquía , supone la interceptación de un segundo misil procedente de Irán en la última semana.

Tras eso, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, le dijo a su homólogo turco, Tayyip Erdogan, que Teherán está listo para formar un equipo conjunto para investigar las "acusaciones" de ataques con misiles iraníes contra Turquía , informaron el lunes los medios iraníes.

A diferencia del primer misil , que fue derribado fuera de Turquía, el segundo misil entró en el espacio aéreo turco. Sus fragmentos cayeron en una región situada entre una base aérea estratégica al oeste y una base de radar al este, ambas utilizadas por Estados Unidos y la OTAN .

"Reiteramos que se tomarán todas las medidas necesarias con decisión y sin vacilación contra cualquier amenaza dirigida al territorio y al espacio aéreo de nuestro país", declaró el Ministerio de Defensa turco, añadiendo que no se habían producido víctimas en el incidente.

El presidente Tayyip Erdogan afirmó que Turquía había transmitido las advertencias necesarias a Irán tras el incidente del misil . "Irán sigue dando pasos equivocados y provocadores", dijo Erdogan tras una reunión de gabinete en Ankara.

Fue el 4 de marzo cuando Turquía dijo que las defensas aéreas de la OTAN habían destruido un misil balístico iraní —el primero— que se dirigía al espacio aéreo turco, lo que marcó la primera vez que un miembro de la alianza se vio involucrado en el conflicto de Medio Oriente.

Turquía , país vecino de Irán que había intentado mediar en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán antes de la guerra aérea, advirtió a "todas las partes que se abstengan de acciones que puedan provocar una mayor escalada", dando a entender que no estaba dispuesta a solicitar el apoyo del bloque de defensa transatlántico.

Afirmó que Turquía continuaría tomando medidas adicionales tras el despliegue de seis aviones de combate F-16 en el norte de Chipre a primera hora del lunes, y añadió que el principal objetivo de Turquía era mantener al país al margen del "incendio" de la guerra con Irán.