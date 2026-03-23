Israel allana el terreno para una invasión del sur del Líbano y advierte: "Estamos preparados para una operación prolongada"

Más de un millón de libaneses han huido de sus hogares y la ONU ha advertido que algunas acciones israelíes podrían considerarse crímenes de guerra.

El presidente libanés condenó los ataques, los calificó de peligrosa escalada y advirtió que podrían ser preludio de una invasión terrestre.

Las autoridades israelíes han anunciado que están preparadas para una operación militar prolongada y han comenzado a aplicar tácticas similares a las usadas en Gaza, como la demolición sistemática de viviendas.

Israel ha intensificado los bombardeos sobre infraestructuras estratégicas en el sur del Líbano, incluyendo la destrucción de puentes clave como el de Qasamiyeh.

En el escenario de confrontación directa entre Israel e Irán, el sur del Líbano se ha convertido nuevamente en el epicentro de una posible incursión terrestre a gran escala.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han intensificado en las últimas horas el bombardeo de puntos estratégicos en el sur del Líbano, centrando sus ataques en la infraestructura de transporte.

El ministro de Defensa, Israel Katz, declaró este domingo haber , ordenado la destrucción de los puentes que cruzan el río Litani, punto de demarcación táctica clave en la historia militar de la región.

Tan solo unas horas después de este anuncio, las fuerzas israelíes bombardearon el puente de Qasamiyeh, cerca de la ciudad costera de Tiro.

Esta infraestructura ya había sido alcanzada el pasado jueves en una operación que causó heridas a un equipo de prensa de la cadena rusa Russia Today.

El humo y las llamas se elevan tras un ataque israelí contra el puente de Qasmiya, cerca de Tiro, en el sur del Líbano EFE

Aunque Israel argumenta que Hizbulá utiliza estos cruces para el transporte de combatientes y armamento, estas rutas son también las principales vías de escape para los civiles libaneses que intentan huir hacia el norte del país en busca de seguridad.

La inutilización de estos pasos fluviales podría buscar fragmentar el territorio y facilitar el control militar de la zona fronteriza.

Ante esta situación, el presidente libanés, Joseph Aoun, condenó formalmente los ataques contra infraestructuras vitales.

Según informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano, Aoun calificó la destrucción del puente Qasamiyeh y otros viaductos como una "peligrosa escalada y una flagrante violación de la soberanía".

Para la presidencia libanesa, estas acciones representan un claro "preludio a una invasión terrestre".

En su comunicado, Aoun hizo un llamamiento urgente a la comunidad internacional para que tome medidas inmediatas que disuadan a Israel de continuar con esta ofensiva sobre el terreno.

Amenazas directas

En un comunicado oficial emitido este domingo desde Jerusalén, el jefe del Ejército israelí, Eyal Zamir, elevó el tono de la advertencia al afirmar que la ofensiva contra Hizbulá se encuentra apenas en su fase inicial.

Según el mando militar, Israel se prepara para una "operación prolongada" en el país vecino, con la intención inmediata de intensificar la ofensiva terrestre en el sur.

Zamir subrayó que, aunque el frente libanés es actualmente una prioridad operativa, los esfuerzos estratégicos de Israel están puestos en Irán.

"Al concluir la operación en Irán, Hizbulá quedará solo y aislado", afirmó tras aprobar los nuevos planes de incursión.

Según los datos facilitados por el Ejército, en las últimas semanas se han atacado más de 2.000 objetivos y decenas de depósitos de armas, resultando en la muerte de cientos de miembros del grupo chií.

"Ahora nos preparamos para intensificar las operaciones terrestres y los ataques selectivos de acuerdo con un plan organizado", explicó el jefe de las FDI, insistiendo en que estas acciones son necesarias para garantizar la seguridad de los residentes del norte de Israel a largo plazo.

Un punto táctico

Desde un punto de vista estratégico, el río Litani ha funcionado históricamente como una línea de demarcación en los conflictos entre ambos países.

En 1978, durante la "Operación Litani", y nuevamente en la invasión de 1982, el ejército israelí utilizó este cauce como límite para establecer zonas de control militar.

La inutilización de estos pasos fluviales precede habitualmente al despliegue de unidades terrestres, ya que impide el movimiento de suministros y refuerzos de las milicias de Hizbulá hacia la frontera.

El modelo Gaza

La estrategia israelí no se limita a la infraestructura de transporte. El ministro Katz confirmó haber instruido al ejército para acelerar la destrucción sistemática de viviendas en aldeas del sur del Líbano que representen una amenaza para las comunidades del norte de Israel.

En sus declaraciones, Katz sugirió que las fuerzas armadas aplicarán los métodos empleados en la Franja de Gaza durante los últimos dos años de conflicto.

Este modelo operativo, observado en localidades como Beit Hanún y Rafah, implica la despoblación total y el arrasamiento de vastas extensiones de terreno para establecer zonas de seguridad controladas militarmente.

El Líbano teme que esta "zona de seguridad" sea en realidad el preludio de una nueva ocupación israelí similar a la de las décadas pasadas.

Israel ha desplazado de forma forzosa a cientos de miles de personas de una franja de 45 kilómetros del sur.

Según datos oficiales, más de un millón de personas han huido de sus hogares en todo el país y la cifra de fallecidos ya supera los mil bajo una campaña que alcanza incluso la capital, Beirut.

Una niña mira dentro de un automóvil cubierto con las pertenencias de una familia en un campamento temporal para personas desplazadas en Beirut Reuters

Por su parte, Israel insiste en que su objetivo es Hezbolá. Sin embargo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha criticado las acciones de Israel en el Líbano.

Esta entidad ha llegado a afirmar que algunas de estas operaciones podrían constituir crímenes de guerra.