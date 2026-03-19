Israel y EEUU intentan liquidar a Irán asesinando a sus líderes y bombardeando sus baterías en Ormuz y su red energética

La ofensiva incluye ataques a reservas energéticas y bombardeos en Líbano contra Hezbolá, causando cientos de muertos en la región y un incremento del precio del petróleo.

La OTAN y países como Corea del Sur o China rechazan participar en una operación militar en el estrecho de Ormuz, lo que ha generado amenazas de Trump sobre la permanencia de EEUU en la Alianza Atlántica.

Israel y EEUU intensifican su estrategia contra Irán mediante el asesinato selectivo de líderes y bombardeos a infraestructuras militares y energéticas clave.

La esperanza de un alto el fuego para la operación 'Furia Épica' se desvanece. Estados Unidos e Israel apuestan por una escalada bélica que combinará el asesinato selectivo de líderes iraníes con el bombardeo masivo tanto de posiciones fortificadas como de objetivos sensibles, como yacimientos de gas. En palabras de Israel Katz, ministro de Defensa israelí: "Nadie tiene inmunidad".

El recrudecimiento de esta estrategia se produce tras la negativa de los países de la OTAN, así como de naciones como Corea del Sur o China, a participar en una misión militar contra Irán para reabrir el estrecho de Ormuz. Un colérico Donald Trump, presidente de EEUU, ha amenazado incluso con retirar a su país de la Alianza Atlántica por lo que percibe como una deslealtad.

Trump sostiene que el cierre de esta ruta marítima daña más a otros países que al suyo, pero los costes de reabrirlo por la fuerza siguen presentándose como excesivos. El propio Estado Mayor estadounidense advirtió que los acantilados de Ormuz están fortificados y horadados con emplazamientos desde los que dañar a los buques que crucen incluso con lanzacohetes, publicó el New York Times.

Es por eso que, en la madrugada de este miércoles, EEUU centraba su artillería en demoler estas fortificaciones. El Comando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) comunicaba que había empezado a utilizar bombas antibúnker de más de dos toneladas para demoler las instalaciones de lanzadores de misiles en la costa iraní.

En paralelo, Israel intensificaba su operación 'Rugido del león' para eliminar a altos cargos del régimen en la misma Teherán. Esmaeil Jatib, ministro de Inteligencia, moría en un bombardeo, convirtiéndose en el tercer líder muerto en 24 horas tras Alí Larijani -secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional- y Gholamreza Soleimani, comandante de las milicias Basij.

Al adelantar la muerte de Jatib, Israel Katz, ministro de Defensa de Israel, subrayaba la "escalada de la guerra". El primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha dado orden a las Fuerzas de Defensa Israelíes (IDF) de acabar con cualquier alto cargo iraní a discreción, sin necesidad de "aprobación adicional", cuando dispongan de información fiable sobre su localización.

Aunque la república islámica presume de su cohesión pese a perder a sus líderes -incluido el ayatolá Alí Jamenei, muerto en el primer día junto a medio centenar de oficiales-, Israel cree que la presión continuada y la sensación de amenaza constante terminarán por agrietarla. "La política de Israel es clara e inequívoca: nadie en Irán goza de inmunidad, y todo el mundo es un objetivo", sentenciaba Katz.

Según publica The Wall Street Journal, agentes del Mosad están llamando personalmente a oficiales de la Guardia Revolucionaria para advertirles de que tanto ellos como sus familias están en el objetivo. En esta operación de desmoralización granular, los servicios secretos israelíes les instan a quedarse en casa y no actuar contra los opositores cuando se produzca un hipotético levantamiento.

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Demoler las defensas de Ormuz

Históricamente, el estrecho ha sido la puerta de entrada al comercio marítimo que llevó la prosperidad al golfo Pérsico. Con un estrechamiento de tan solo 33 kilómetros y costas rocosas y escarpadas, es una defensa natural que Irán está demostrando poder controlar a su antojo. Varios cargueros han podido transitarlo tras recibir luz verde de Teherán, mientras otros han sido atacados.

Mojtaba Jamenei, hijo y sucesor del previo líder supremo, señalaba en su primer y de momento único comunicado que cerrar Ormuz era la prioridad iraní en la guerra. La única solución para garantizar el tráfico marítimo sin acordar el alto el fuego pasaría por la ocupación militar de la costa. Para ello, EEUU ha movilizado una unidad expedicionaria de marines que se encontraba estacionada en Asia.

Su llegada, sin embargo, no se prevé hasta finales de marzo, por lo que los últimos bombardeos tendrían por objetivo "allanar el terreno" para una operación anfibia. Para ello, cuentan con las GBU‑72 Advanced 5K Penetrator, municiones de penetración profunda de 5.000 libras y de enorme potencia que habrían dirigido contra las instalaciones reforzadas que albergan misiles de crucero antibuque.

Desde sus bases navales, Irán despliega misiles como el Noor, derivado del C‑802 chino y con versiones que alcanzan hasta los 300 kilómetros, y el Khalij Fars, un misil balístico antibuque con un alcance similar y una cabeza de guerra de unos 450 kilogramos. Los arsenales se encuentran frecuentemente bajo tierra o se excavan en la roca viva.

Una bomba GBU-72/B Advanced 5K Penetrator en la base Eglin de las Fuerzas Aéreas de EEUU

Las bombas 'revienta-búnker'

Estas bombas representan una capacidad intermedia entre las municiones convencionales de 2.000 libras y la GBU‑57 Massive Ordnance Penetrator de 30.000 libras. Las GBU‑72 pueden ser lanzadas desde plataformas como el bombardero B‑1B y el cazabombardero F‑15E, y podrían haberse usado en mayo de 2024 en ataques conjuntos estadounidense‑británicos contra instalaciones hutíes subterráneas en Yemen.

Cada munición, con un coste aproximado de 288.000 dólares, ofrece una capacidad de penetración considerable con una huella logística y operativa menor. La GBU‑72 es la evolución moderna de las primeras bombas “revienta‑búnkeres” como la GBU‑28, desarrollada mediante técnicas avanzadas de modelado y simulación.

Su diseño le permite atravesar hormigón reforzado o búnkeres enterrados a gran profundidad antes de detonar, maximizando la destrucción de objetivos estratégicos mientras reduce los daños colaterales en superficie. En octubre de 2021, un F‑15E Strike Eagle la lanzó por primera vez desde 35.000 pies sobre la base aérea de Eglin (Florida), en una serie de ensayos que abarcó los primeros vuelos, cargas y lanzamientos.

"Una campaña de terror"

Esta escalada bélica también se ha trasladado a las reservas energéticas, aún a riesgo de tensionar todavía más la economía mundial. El yacimiento gasista de South Pars fue atacado por primera vez desde la guerra entre Irán e Irak, lo que llevó a Teherán a amenazar con represalias contra la infraestructura del resto de países del golfo.

Según la agencia iraní Fars, los ataques han dañado tanques de gas y partes de una refinería. Los medios iraníes han asegurado que la decisión de atacar se tomó con la conformidad de EEUU. El propio Donald Trump había dado orden el fin de semana de atacar la isla de Jark, por donde pasa el 90% del petróleo iraní. Ambas decisiones han hecho repuntar el precio del crudo.

En paralelo, Israel ha endurecido su ofensiva contra el Líbano para enfrentarse a la milicia chií Hezbolá, que coordina sus ataques con Irán. En los bombardeos de esta madrugada ha alcanzado el centro de la capital, Beirut, tras castigar durante días los suburbios del sur en donde se sospecha que se ocultan los almacenes de munición.

Varios edificios de apartamentos han sido destruidos en una serie de bombardeos que han dejado al menos diez muertos. En algunos casos, las IDF no avisaron a los vecinos, según testigos."Es una campaña de terror, para herir, para aterrorizar a los niños", declaraba a la agencia Reuters Abu Khalil, un habitante del barrio de Bachura que ayudó a sacar de los escombros a las víctimas.

La ONG HRANA, con sede en Washington, calcula que 3.000 personas han muerto en Irán desde el comienzo de la operación 'Furia Épica'. Según las autoridades libanesas, otras 900 han fallecido en la ofensiva contra su país. En Israel, catorce personas han muerto en los ataques de represalia.