EEUU insta a sus ciudadanos a abandonar Irak de forma inmediata ante el creciente riesgo de ataques iraníes

Vista general del complejo de la Embajada de Estados Unidos tras un presunto ataque con misiles en Bagdad, Irak, el 14 de marzo de 2026 EFE

Las claves nuevo Generado con IA La embajada de EEUU en Bagdad ha instado a sus ciudadanos a abandonar Irak de inmediato ante el riesgo de ataques iraníes. Irán y milicias afines representan una grave amenaza para la seguridad pública en Irak, según la embajada estadounidense. La embajada de EEUU en Bagdad fue atacada con un dron, causando daños materiales pero sin víctimas mortales reportadas. El Gobierno de EEUU ofrece ayuda para salir del país, aunque el espacio aéreo está cerrado y solo hay rutas terrestres disponibles con demoras.

La embajada de EEUU en Bagdad emitió este sábado un comunicado instando a sus ciudadanos en Irak a salir del país lo antes posible por el riesgo de ataques iraníes.



"Irán y las milicias terroristas afines representan una grave amenaza para la seguridad pública en Irak", alerta la web de la embajada.

En el comunicado, la embajada asegura también que "han atacado hoteles frecuentados por extranjeros y otras instalaciones con vínculos con Estados Unidos en todo Irak".

Por este motivo, Estados Unidos "recomienda encarecidamente a los ciudadanos estadounidenses en Irak que revisen su situación de seguridad personal. Para muchos, salir de Irak tan pronto como puedan hacerlo de forma segura es la mejor opción".



Sin embargo, la embajada contempla la posibilidad de que algunos no quieran o no puedan hacerlo y les pide "mantenerse alerta, pasar desapercibidos y estar preparados para refugiarse en un lugar seguro durante períodos prolongados".

Otro de los consejos que proporciona la embajada es que los ciudadanos cuenten "con provisiones de alimentos, agua, medicamentos y otros productos esenciales".



También les solicita que eviten "reunirse en áreas asociadas con Estados Unidos o con grupos de otros ciudadanos estadounidenses" ya que podría ponerlos en riesgo.



El Gobierno de Estados Unidos se ofrece a prestar ayuda a los ciudadanos que quieran salir de Irak, ya que las vías para las salidas no son sencillas.



El espacio aéreo está cerrado y no hay vuelos comerciales desde allí, pero sí se mantienen abiertas las rutas terrestres hacia Jordania, Kuwait, Arabia Saudita y Turquía, aunque puede haber largas demoras.





Ataque a la embajada

La embajada de Estados Unidos en Bagdad fue blanco de un ataque directo este sábado, cuando al menos un dron logró impactar dentro del complejo diplomático en la Zona Verde.

El incidente provocó incendios visibles en las cercanías del helipuerto y el despliegue inmediato de los sistemas de defensa aérea.

Aunque se reportaron daños materiales, fuentes de seguridad iraquíes han indicado que no hubo víctimas mortales inmediatas tras el suceso.

Según fuentes de seguridad iraquíes, el impacto principal se localizó en las cercanías del helipuerto de la legación diplomática, ocurriendo apenas horas después de que bombardeos estadounidenses contra milicias proiraníes en la capital iraquí dejaran un saldo de al menos dos muertos.

Este incidente marca una peligrosa escalada en el conflicto regional, siendo el ataque más grave contra la sede diplomática desde que se reanudaran las hostilidades a gran escala a finales de febrero.