Un avión cisterna de Estados Unidos se estrella en el oeste de Irak mientras apoyaba a la ofensiva contra Irán

Las claves nuevo Generado con IA Un avión cisterna KC-135 de Estados Unidos se estrelló en el oeste de Irak mientras apoyaba la ofensiva contra Irán. El Pentágono asegura que el accidente no fue causado por fuego hostil ni fuego amigo y se están realizando labores de rescate. Una segunda aeronave involucrada en el incidente logró aterrizar de manera segura, según fuentes oficiales. El mismo día, el portaaviones USS Gerald Ford sufrió un incendio en el mar Rojo que dejó dos tripulantes heridos.

Un avión cisterna KC-135 de Estados Unidos ha sufrido este jueves un accidente y se ha estrellado en el oeste de Irak mientras apoyaba a la ofensiva contra Irán, aunque no ha sido provocado por fuego hostil ni fuego amigo, según ha detallado el Pentágono.



El Comando Central del Ejército estadounidense ha informado en un comunicado que se están llevando a cabo labores de rescate. Anteriormente, avisó de que habían perdido la pista de este avión militar en "espacio aéreo amigo" iraquí.

Se trata de un avión de reabastecimiento de combustible. En el incidente ha estado involucrado una segunda aeronave que ha conseguido aterrizar de manera segura, según informa Reuters.

Este mismo jueves, el portaaviones USS Gerald Ford, el más grande de la flota estadounidense y que ofrece apoyo a la guerra de Irán desde el mar Rojo, sufrió un incendio que causó heridas a dos tripulantes.



