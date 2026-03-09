Macron anuncia una misión conjunta internacional para proteger a los petroleros y reabrir el estrecho de Ormuz

Las claves nuevo Generado con IA Emmanuel Macron anuncia una misión internacional para proteger petroleros y reabrir el estrecho de Ormuz, actualmente bloqueado por Irán. La operación contará con ocho fragatas, dos portahelicópteros anfibios y el portaviones Charles de Gaulle, abarcando el Mediterráneo Oriental, mar Rojo y la desembocadura de Ormuz. Macron destaca que la misión será defensiva y pacífica, involucrando a países europeos y no europeos, y busca asegurar el tránsito de gas y petróleo. Francia solicita una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU por la situación en Líbano y pide tanto a Israel como a Hezbolá el cese de los ataques.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha anunciado este lunes que una misión internacional "está en marcha" para proteger a los petroleros que hacen la ruta del estrecho de Ormuz. Esta operación, de carácter "defensivo", permitirá "abrir progresivamente" la ruta que amenaza actualmente Irán.

El estrecho de Ormuz es un accidente natural del golfo Pérsico por el que pasa un importante porcentaje del crudo y del gas mundial, así como otros productos esenciales. Desde la operación 'Furia épica' de EEUU e Israel, el régimen iraní mantiene bloqueado el tráfico marítimo en la zona.



Macron detalló que ocho fragatas, dos portahelicópteros anfibios y el portaviones Charles de Gaulle, actualmente en misión de defensa de Chipre, se desplegarán en esta misión. La operación abarcará el Mediterráneo Oriental, el mar Rojo y la propia desembocadura de Ormuz.

El mandatario ha realizado estas declaraciones en su visita a la isla para trasladar su solidaridad a las autoridades y a la población chipriota. "Quien ataca a Chipre ataca a Europa", ha declarado.

"La defensa de Chipre es, evidentemente, una cuestión esencial para vuestro país y para vuestro socio, vecino y amigo, Grecia", ha proseguido desde la base aérea de Paphos. "Pero también lo es para Francia, y con ella, para toda la Unión Europea".

Macron ha viajado acompañado del primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, y han sido recibidos por el presidente de la República de Chipre, Níkos Christodoulídis. Este último ha agradecido el despliegue de cazas F-16 griegos, la fragata francesa 'Lafayette' y el sistema antiaéreo 'Mistral'.

Por qué el estrecho de Ormuz es tan importante.

Sobre el estrecho de Ormuz, el presidente francés ha detallado que la misión debería llevarse a cabo con "países europeos y no europeos". No podría efectuarse, además, hasta que no termine "la fase más 'candente' del conflicto". Macron no especificó cuando llegaría este momento.



"Estamos preparando esta misión con nuestro socios, de manera ordenada, y con un objetivo meramente pacífico de acompañamiento. Es algo esencial para nuestra economía y para la economía mundial", insistió Macron.



La operación, concluye Macron, se centrará en "escoltar" varios tipos de embarcaciones para que "el gas y el petróleo" pueda transitar de nuevo por Ormuz.

El secretario general del Consejo de Seguridad Nacional iraní, Ali Larijani, ha replicado en X al anuncio de Macron considerando que "es poco probable que se logre algún tipo de seguridad en el Estrecho de Ormuz a la luz de los fuegos de la guerra encendidos por Estados Unidos e Israel en la región".

Un G7 energético

Macron también ha anunciado una reunión extraordinaria de los ministros de Energía del G7. La cumbre, que se celebrará el martes, buscará una "estrecha coordinación" ante el impacto que los ataques contra Irán de Estados Unidos e Israel están teniendo en los precios del petróleo y gas.

Los precios del petróleo se han disparado más del 50% desde el comienzo de la guerra y este lunes el barril de brent, que sirve de referencia en Europa, llegó a superar el umbral de los 115 dólares.

El jefe del Estado francés también ha solicitado a Israel detener los ataques contra el Líbano, después de mantener este lunes una conversación telefónica con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. La llamada fue "acalorada", según medios franceses.

Emmanuel Macron, Nikos Christodoulides y Kyriakos Mitsotakis en la base de Paphos en Chipre. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Macron también ha pedido un alto el fuego a Hezbolá, responsable de los ataques con drones que han afectado a bases británicas en Chipre. "Nuestro objetivo es simple: Hezbolá debe cesar todos los ataques desde suelo libanés, ya que pone en peligro a todos los libaneses. E Israel debe cesar su ataque lo antes posible", declaró.

El ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, confirmó que han solicitado una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debido al "brutal deterioro" de la situación en el Líbano. La petición se produce tras el bombardeo del Dahie, el conjunto de suburbios del sur de la capital libanesa, Beirut.