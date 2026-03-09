Israel responde a la elección de Mojtaba Jamenei con una nueva oleada de bombardeos mientras las bolsas mundiales se hunden

Las claves nuevo Generado con IA Israel ha lanzado una nueva oleada de bombardeos a gran escala sobre infraestructuras en Teherán, Isfahán y el sur de Irán tras la elección de Mojtaba Jamenei como líder supremo iraní. El conflicto ha provocado un aumento del precio del petróleo por encima de los 100 dólares y un desplome de las bolsas asiáticas y europeas, ante el temor a una crisis energética. La ofensiva israelí ha destruido 400 objetivos militares iraníes y ha causado ya más de 400 muertos, 1.100 heridos y medio millón de desplazados en Líbano, según Efe. La Media Luna Roja iraní advierte del riesgo de lluvias tóxicas tras el bombardeo de una refinería en Teherán, mientras el humo negro complica la situación para la población local.

El Ejército israelí ha anunciado este lunes que ha iniciado una nueva oleada de ataques "a gran escala" contra infraestructuras en Teherán, Isfahán y el sur de Irán. Ayer domingo, informaron de la destrucción de 400 objetivos militares iraníes, incluidos lanzadores de misiles balísticos y plantas de producción de armas.

Este endurecimiento de la operación militar 'Rugido del león', lanzada por Israel para acompañar la misión 'Furia Épica' de Estados Unidos, responde a la elección de Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo de Irán.

Se trata del hijo del fallecido ayatolá Ali Jamenei, y se le considera próximo a los sectores más represivos del régimen de los ayatolás. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, le había considerado "inaceptable" para una transición dialogada del poder.

La posibilidad de un conflicto prolongado y una disrupción sostenida de las vías de comunicación de gas y petróleo a través del estrecho de Ormuz han disparado el precio del barril de crudo por encima de los 100 dólares.

Con los petroleros incapaces de navegar en los últimos diez días, los productores se han quedado sin almacenamiento y se han visto obligados a detener el bombeo. Se despierta así la perspectiva de una crisis energética prolongada, que revive recuerdos del shock petrolero de Oriente Próximo en los años 70 y que ha provocado un desplome de los mercados bursátiles en Asia y Europa, según Reuters.

Todo indica que Wall Street también se verá afectado cuando abra este lunes.

El coste político

El aumento del precio de la gasolina ha tenido tradicionalmente un fuerte impacto en la política estadounidense. Aunque Trump ha explicado en su plataforma Truth Social que el incremento es un "precio muy pequeño a pagar por la seguridad y la paz", lo cierto es que su incapacidad para justificar políticamente su ofensiva en Irán parece estarle pasando factura.

Según los últimos sondeos, la guerra emprendida por Trump es mayoritariamente rechazada por los ciudadanos. Ese malestar podría trasladarse a las elecciones de mitad de mandato de noviembre (midterms), en las que los republicanos podrían perder el control de ambas cámaras del Congreso.

Ataques en Líbano

Mientras Estados Unidos e Israel mantienen sus ataques en Irán, la población de Teherán lucha por lidiar con el denso humo negro que se eleva tras el bombardeo a una refinería.

La Media Luna Roja de Irán ha advertido, de hecho, sobre la posibilidad de lluvias tóxicas en las próximas horas, consecuencia de los grandes volúmenes de combustible que había en los depósitos destruidos.

En Líbano, Israel también ha intensificado sus ofensivas, lanzando ataques en Beirut tras los disparos de la milicia chií respaldada por Irán, Hezbolá.

En sus primeros siete días, la nueva ofensiva aérea israelí ha dejado ya más de 400 muertos, 1.100 heridos, medio millón de desplazados registrados con las autoridades libanesas, de acuerdo con Efe.