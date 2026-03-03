Trump anuncia que la Armada de EEUU escoltará buques a través del estrecho de Ormuz ante las amenazas de Irán

Imagen de archivo de un barco atravesando el estrecho de Ormuz. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Trump anuncia que la Armada de EEUU escoltará buques en el estrecho de Ormuz tras amenazas de Irán. Irán advierte que atacará cualquier barco que intente atravesar el estrecho, tras declarar su cierre. El cierre del estrecho amenaza con cortar una quinta parte del flujo mundial de petróleo y aumentar el precio del crudo. Francia propone crear una coalición internacional para proteger las vías marítimas esenciales tras el cierre de Ormuz.

Donald Trump ha anunciado este martes que la Armada de Estados Unidos comenzará a escoltar buques a través del estrecho de Ormuz lo "antes posible".

El republicano respondió así a la amenaza vertida por Irán de atacar cualquier barco que trate de cruzar el estrecho tras declararlo por cerrado.

"El estrecho (de Ormuz) está cerrado. Si alguien intenta pasar, los héroes de la Guardia Revolucionaria y la armada regular incendiarán esos barcos", declaró Ebrahim Jabari, asesor principal del comandante en jefe de la Guardia, en declaraciones difundidas por los medios estatales.

Esta fue la advertencia más explícita de Irán desde que informó a los barcos que cerraría la ruta de exportación el sábado, una medida que amenaza con estrangular una quinta parte de los flujos mundiales de petróleo y hacer subir drásticamente los precios del crudo.

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, propuso este martes la creación de una coalición internacional para "asegurar las vías marítimas esenciales" tras el cierre del estrecho de Ormuz.

El estrecho es la ruta de exportación de petróleo más importante del mundo, que conecta a los mayores productores de petróleo del Golfo, como Arabia Saudita, Irán, Irak y los Emiratos Árabes Unidos, con el Golfo de Omán y el Mar Arábigo.

El cierre fue provocado por los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán el 28 de febrero que buscaban derrocar a sus líderes, y Trump ofreció a los iraníes ayuda para derrocar a los clérigos gobernantes.

En respuesta, Irán disparó varias andanadas de misiles contra sus vecinos del Golfo que albergan bases militares estadounidenses, como Qatar, Kuwait y Bahréin. Teherán también disparó misiles contra los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Omán.

La medida del cierre de Ormuz se produjo después del líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, muriera en un ataque israelí, que amenazaría con estrangular una quinta parte de los flujos mundiales de petróleo y hacer subir drásticamente los precios del crudo.