El Ejército israelí bombardea la sede de la Asamblea de Expertos de Irán, el órgano encargado de elegir al sucesor de Jamenei

Las claves nuevo Generado con IA La Fuerza Aérea israelí bombardeó el edificio de la Asamblea de Expertos de Irán en Qom, órgano encargado de elegir al sucesor de Jamenei. El ataque buscaba interrumpir el proceso de elección tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei, quien falleció por un bombardeo israelí en su residencia de Teherán. Las autoridades iraníes afirman que el edificio de la Asamblea estaba vacío durante el ataque y no se reportaron víctimas. El ayatolá Alireza Arafi fue designado para asumir funciones de liderazgo temporal junto al presidente y el jefe judicial, a la espera de la elección del nuevo líder supremo.

La Fuerza Aérea israelí bombardeó este martes el edificio que alberga al Consejo de Expertos de Irán en la ciudad santa de Qom, según adelanta el digital Axios.

Compuesto por 88 miembros, es el órgano encargado de designar al sucesor del líder supremo, un puesto vacante tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei, alcanzado por las bombas israelíes en su residencia de Teherán.

Con el ataque aéreo lanzado este martes, Israel buscó interrumpir el proceso de elección de su sucesor.

Un edificio perteneciente a la Asamblea de Expertos de Irán, el organismo responsable de seleccionar al sucesor de Jamenei, ha sido derribado por Israel 🇮🇱



La televisión estatal iraní, IRIB, dice que los edificios habían sido evacuados con antelación y no se reportaron víctimas pic.twitter.com/UEUvnF8Voq — 𝖧𝗂𝗎𝗋𝗂𝖼𝗁  (@hiurich) March 3, 2026

De momento, no está claro cuántos integrantes del Consejo permanecían reunidos en el interior del edificio y cuál es el alcance de los daños, aunque las imágenes de la zona muestran una densa nube de humo que emana del edificio prácticamente destrozado.

La agencia de noticias Fars sostiene, sin embargo, que estaba vacío en el momento del ataque.

El clérigo Ali Moallemi, uno de los miembros de la Asamblea de Expertos, adelantó el domingo en declaraciones a la agencia Shafaq que el proceso para designar al próximo líder “no se prolongará”.

El mismo domingo, el ayatolá Alireza Arafi fue designado para asumir las funciones del líder supremo dentro de un consejo de liderazgo temporal, junto con el presidente Masud Pezeshkian y el jefe del poder judicial Gholam-Hossein Mohseni-Ejei.

El lunes por la noche, el recinto de la Asamblea de Expertos en la capital, Teherán, también fue blanco de ataques estadounidenses e israelíes, informaron los medios estatales.

La muerte de Jamenei

Jamenei, de 88 años, murió el mismo sábado al inicio de la denominada Operación Furia Épica de EEUU e Israel al ser atacado su palacio con hasta 30 bombas.

Según informó el diario The Wall Street Journal, Washington y Tel Aviv vislumbraron una ventana de oportunidad para llevar a cabo este inusual ataque a plena luz del día, después de que sus servicios de Inteligencia detectaran hasta tres reuniones ese mismo día en el complejo.

"Fue una elección consciente; él permaneció en su lugar de trabajo, en el corazón de Teherán, en circunstancias en las que todos sabían que se avecinaba un ataque", dijo este martes en una rueda de prensa, el portavoz de Exteriores de Irán, Ismail Baghaei.

El ayatolá Jameneí llevaba en el poder desde 1989, año en que asumió el cargo tras la muerte de Ruholá Jomeiní, pero desde hace casi una década corrían los rumores sobre su estado de salud.

Su asesinato en el ataque, para el régimen iraní, es visto como un martirio y un sacrificio por su país.