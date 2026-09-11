Muere Emma Bonino, exministra italiana de Exteriores y excomisaria europea, a los 78 años

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Las claves Generado con IA Fallece Emma Bonino a los 78 años en Roma, exministra de Exteriores italiana y excomisaria europea, tras décadas de lucha política y social. Bonino fue referente en la legalización del aborto en Italia, defensora de los derechos civiles y activa contra la mutilación genital femenina y el autoritarismo. Ocupó cargos relevantes como ministra y europarlamentaria, y recibió reconocimientos como la Gran Cruz del Mérito italiano y el Premio Príncipe de Asturias. Fundadora del partido Più Europa, su trayectoria fue elogiada por políticos de todo el espectro, destacando su compromiso con la justicia y la libertad.

La política italiana Emma Bonino, exministra de Asuntos Europeos y Comercio Internacional y de Exteriores y excomisaria europea de Sanidad y Consumo (1995-1999), ha fallecido este viernes a los 78 años en Roma, según informó el partido Più Europa, que ella misma fundó.



"Hoy no nos deja solamente nuestra líder; nos deja una de las protagonistas más lúcidas, valientes y libres de la historia política de nuestro país y del mundo libre", ha anunciado la organización en X.

La política fue ingresada en estado grave el pasado domingo en el hospital Santo Spirito de la capital italiana, donde residía, y el jueves fue trasladada a una clínica privada. En 2015 se le diagnosticó un microcitoma pulmonar, un cáncer contra el que luchó públicamente con un característico pañuelo en la cabeza, hasta anunciar en 2023 que lo había superado.

Emma ci ha lasciati ma non ci lascerà mai.



Oggi non ci lascia soltanto la nostra leader, ci lascia una delle protagoniste più lucide, coraggiose e libere della storia politica del nostro Paese e del mondo libero.



Emma fu “scelta dalla politica radicale” quando un divieto… pic.twitter.com/hynLgDWzNo — Più Europa (@Piu_Europa) September 11, 2026

Superada esta enfermedad, el papa Francisco la visitó en su casa en un inusual acto vaticano. Finalmente, el pasado mes de diciembre volvió a ser ingresada en el hospital tras sufrir una insuficiencia respiratoria.

Bonino es una de las políticas más reconocidas de Italia por las batallas que impulsó en su dilatada trayectoria, como la legalización del aborto o el final de la energía nuclear, pero también en el escenario internacional.



"Siempre radicalmente libre. Su vida ha sido una larga lucha contra todo aquello que niega las libertades: contra el aborto clandestino, contra el hambre en el mundo, contra la partitocracia, contra la mutilación genital femenina, contra el justicialismo, contra los genocidios, contra cualquier forma de autoritarismo", subrayó el comunicado.

Emma Bonino, excomisaria europea italiana. Reuters

Exponente desde 1975 del Partido Radical Italiano, una formación de corte liberal y reformista, ha sido diputada, senadora y cuatro veces europarlamentaria, así como comisaria europea de Consumo, Pesca y Ayuda Humanitaria entre 1995 y 1999.



En Italia fue dos veces ministra para gobiernos socialdemócratas: de Asuntos Europeos y Comercio Internacional en el de Romano Prodi (2006-2008) y de Exteriores con Enrico Letta (2013-2014).

Sus batallas y llamamientos por la justicia le valieron numerosos reconocimientos como la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la República Italiana, la Legión de Honor francesa o el Premio Príncipe de Asturias a la Cooperación Internacional de 1998.

Legalización del aborto

Su andadura política comenzó tras viajar en 1974 a Florencia para que le practicaran un aborto, en un momento en el que esta práctica era ilegal en la República italiana.

"De regreso en tren por la noche, decidí que jamás, jamás, nadie debería volver a sufrir esta humillación", declaró a medios tiempo después.

Se entregó a la policía un año después de la intervención como acto de rebeldía público y colocando el aborto en el centro del debate. La campaña que desarrolló en este ámbito consiguió que la interrupción del embarazo fuera legal a partir de 1978.

Emma Bonino, en una manifestación en Italia en 1976. Keystone Pictures USA / Zuma Press Europa Press

Desde ese momento, inició una carrera política ligada a la lucha por la defensa de los derechos civiles y la justicia social. Entró en el parlamento con el Partido Radical de Marco Pannella, de corte liberal y con poca entidad en ese momento.

La formación política luchaba por medio de actos de desobediencia civil, huelgas de hambre y referéndums.

"He luchado por los derechos toda mi vida, advirtiendo a la gente que los defienda, porque no duran para siempre", declaró a la emisora estatal Rai en 2024.

Fue reelegida repetidamente tanto al Parlamento italiano como al Parlamento Europeo y ocupó los cargos de ministra en dos gobiernos.

Emma Bonino en el Parlamento Europeo en 2024. Mauro Scrobogna / Zuma Press Europa Press

Para sorpresa de todos, el primer ministro Silvio Berlusconi la nombró miembro de la Comisión Europea en 1994, haciéndose cargo de la oficina de pesca, política de consumo y la oficina humanitaria de la Comunidad Europea.

En su cargo, destacó por sus francas declaraciones a la prensa, como cuando acusó a Canadá de piratería durante la guerra pesquera de la UE y se navegó en alta mar subida en un pesquero español.

Desarrollando su trabajo fue detenida por milicianos talibanes durante una visita a Afganistán por tomar fotos de mujeres en una escuela, lo cual está prohibido por las leyes talibanes. Condenó el silencio de la comunidad internacional sobre el destino de las mujeres afganas bajo el régimen talibán.

Emma Bonino, excomisaria europea italiana, en 1999. LaPresse / Zuma Press Europa Press

Tras su etapa en Bruselas, se dedicó a una amplia gama de causas, entre ellas la campaña contra la mutilación genital femenina, la igualdad de pensiones en Italia y los derechos de los migrantes.

En 2017, fundó su propio partido el +Europa (Più Europa). La formación de corte europeísta buscaba una mayor integración de las mujeres en toda la Unión Europea. La formación no ha gozado de gran éxito electoral en los comicios europeos, al no conseguir ningún escaño en 2019 y 2024 y tan solo dos en 2022.

El adiós de la política italiana

La primera ministra, Giorgia Meloni, ha definido a Bonino como una "voz fuerte y reconocible" de la política italiana y ha reconocido su "peso y su papel" en la vida pública del país, pese a las diferencias políticas entre ambas.

"Nuestras historias y nuestras sensibilidades han estado lejos, pero esto nunca me ha impedido reconocer su peso y su rol en la vida pública de nuestra nación", escribió la mandataria en su cuenta de X.

Emma Bonino ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, portando avanti le sue idee con determinazione.



Le nostre storie e le nostre sensibilità sono state lontane, ma questo non mi ha mai impedito di riconoscerne il peso e il ruolo nella… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) September 11, 2026

El ministro de Exteriores, Antonio Tajani, ha recordado a quien fue comisaria europea y ministra de Exteriores como una "autorizada representante de la política italiana" y ha destacado su compromiso con Europa y contra la pena de muerte y la mutilación genital femenina.

"Fue mi colega en Bruselas, una mujer inteligente con la que siempre tuve un intercambio respetuoso y leal, a pesar de tener a menudo valores y visiones políticas diferentes. Nos unía un gran sentimiento europeísta", ha dicho.

Desde la izquierda italiana, Angelo Bonelli, de la Alianza Verdes e Izquierda (AVS), ha considerado que con Bonino desaparece "un pilar de la historia política y civil" italiana.

Mientras que el Senado italiano ha guardado un minuto de silencio en su memoria.