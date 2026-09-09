Exmilitantes neonazis, fans de Putin y Trump y un agente de la Stasi: estos son los 39 diputados de la AfD en Sajonia-Anhalt

Solo dos de los 39 diputados de la AfD en Sajonia-Anhalt son mujeres, reflejando la escasa representación femenina en la bancada.

Entre los diputados electos de la AfD hay exmilitantes neonazis, exagentes de la Stasi, y admiradores de Putin y Trump.

La AfD obtuvo el 44% de los votos en Sajonia-Anhalt y ganó 39 de los 83 escaños del parlamento regional.

La Alternativa para Alemania (AfD) arrasó el pasado domingo en las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt. El partido de extrema derecha concentró el 44 % de los votos en este land de 2,1 millones de personas, según el recuento oficial. Superó con creces las expectativas alimentadas por los sondeos y sumió al canciller Friedrich Merz en el mismo estado de conmoción que mantiene paralizado a más de la mitad del país.

Los ultras cosecharon su segunda victoria a nivel regional desde la fundación del partido en 2013 y celebraron sus mejores resultados históricos, pero se quedaron a las puertas de la mayoría absoluta. Un escenario que habría sido aún más devastador para el Gobierno federal compuesto por la CDU y el SPD y que sólo logró evitar el voto por correo llegado en el tramo final de la campaña.

Sin embargo, la AfD ocupará 39 de los 83 escaños del nuevo Landtag de Magdeburgo, lo que convierte a su líder regional, Ulrich Siegmund, en el principal favorito para convertirse en el próximo ministro-presidente de Sajonia-Anhalt. Necesita sumar tres votos más, y quiere convencer a los tránsfugas de la CDU para romper el brandmauer o cortafuegos, que hace aguas por culpa del crecimiento de la formación ultra, cada vez más difícil de ignorar.

La postura del BSW de Sahra Wagenknecht tampoco sirve de ayuda. La plataforma personalista de la antigua líder de Die Linke asegura estar dispuesta a dejar gobernar a un partido con el que comparte la política antimigratoria y la voluntad de convertir a la Rusia de Vladímir Putin en el socio principal de Alemania. Los de Wagenknecht superaron la barrera del 5 % de los votos, por lo que tienen herramientas para cortar el cordón sanitario.

Y eso que en el grupo parlamentario de la AfD en Sajonia-Anhalt predominan los cuadros procedentes de organizaciones extremistas. Nada sorprendente para un partido cuyos líderes pronuncian con cierta asiduidad consignas nazis, como Björn Höcke, o defienden "los logros de los soldados alemanes" en la Segunda Guerra Mundial, como Alexander Gauland. El mejor ejemplo es Simon Lansmann.

El domingo, este criador de ganado obtuvo el mandato directo con el 41,6 % de los votos en el distrito de Ipse en Gardelegen, hacia el noroeste de Sajonia-Anhalt, bajo las siglas de la AfD, y eso que la policía había registrado su domicilio tan solo diez días antes. La fiscalía de Halle/Saale le investiga por mantener con vida a una asociación neonazi llamada Artgemeinschaft, asociación que el Ministerio del Interior federal prohibió en 2023.

Lansmann niega las acusaciones, aunque el pasado mes de julio organizó un encuentro en su finca en el que los invitados acabaron entonando a viva voz Sólo a la libertad pertenece nuestra vida, una canción de las Juventudes Hitlerianas, según publica la prensa alemana.

El abogado de Lansmann sostiene que se trataba de una "fiesta privada del solsticio de verano para invitados seleccionados", entre los que se encontraba otro candidato electo de la AfD, Sebastian Koch, pero reconoció que "no se podía descartar" que se hubiera cantado esa canción. Las autoridades están convencidas de que aquella era una reunión de Artgemeinschaft.

El mencionado Koch, cuyo domicilio también fue registrado por la policía en la antesala de las elecciones del domingo, comenzó su carrera política en los Nacionalistas Libres de Altmark-West, una agrupación neonazi autónoma en el noroeste de Sajonia-Anhalt.

Koch declaró en el diario regional Volksstimme que la militancia en los Nacionalistas Libres de Altmark-West sólo fue una "fase" de su vida. Sin embargo, la Oficina Regional para la Protección de la Constitución destacó a través de un informe publicado hace tres años su implicación "de forma constante en contextos de extrema derecha" al menos desde 2012.

Con pasado en la CDU, Siegmund no se distanció de ninguno de los dos candidatos durante la campaña. Su portavoz y hombre de máxima confianza, Patrick Harr, consideró que los registros domiciliarios a los miembros de la AfD no eran sino una "maniobra transparente para dañar la reputación [del partido] en los medios de comunicación".

Harr tampoco quiso recordar en declaraciones a la prensa que él mismo militó en la Juventud Alemana Leal a la Patria (HDJ, por sus siglas en alemán), una organización prohibida por su afinidad ideológica con las Juventudes Hitlerianas.

A los nombres de Lansmann y Koch se suma el del diputado Jan Moldenhauer, que revalidó su escaño en el Parlamento regional con el 52,3 % de los votos en el distrito de Bernburg. Moldenhauer pidió deportar de forma masiva a "inmigrantes ajenos a la cultura" y escribió para la revista Sezession, vinculada al Institut für Staatspolitik (IfS), un think tank que los servicios de inteligencia alemanes consideran extremista.

El fundador de Sezession, Götz Kubitschek, es una de las figuras centrales de la Neue Rechte —la Nueva Derecha alemana— y uno de sus principales ideólogos y estrategas intelectuales. Desde la revista ha contribuido a tender un puente entre las tesis del extremismo conservador con el ala más radical de la AfD.

Por contraintuitivo que a simple vista pueda parecer, en las filas de la AfD también proliferan los exagentes de la Stasi, como Frank-Ronald Bischoff, el candidato de 78 años que ganó en el distrito electoral de Wernigerode con el 37,9 % de los votos.

En la época de la RDA, Bischoff trabajó en secreto para la policía secreta de la Alemania comunista desde 1977, según los documentos oficiales a los que accedió la prensa alemana, y acabó como "oficial en servicio especial" con el rango de "capitán".

"La denominación de neonazi no es una descripción precisa de la AfD, pero contiene un elemento de verdad en la medida en que algunos simpatizantes pertenecen a estas culturas políticas, de la misma manera que Hermanos de Italia tiene sus fascistas y Vox sus nostálgicos del franquismo", explica en conversación con este periódico Alberto Alemanno, catedrático de Derecho de la Unión Europea en la escuela de negocios HEC París.

"Así como Hermanos de Italia absorbió la corriente posfascista del MSI y Vox absorbió a los franquistas nostálgicos del franquismo, la AfD absorbió a la élite autoritaria desplazada de la RDA, como antiguos cuadros de la Stasi o del Partido Socialista Unificado de Alemania purgados de la administración después de 1990, quienes encontraron en la postura antiberlinesa y antiliberal de AfD un nuevo hogar para una vieja cultura política, reconvertida del comunismo al etnonacionalismo", añade el especialista.

Pero en la AfD no sólo escalan cuadros con pasado neonazi o antiguos agentes de la Stasi. El partido ultra también acoge en su seno a otro tipo de perfil mayoritario: admiradores de Vladímir Putin o Donald Trump. En esta categoría destacan los casos de Florian Schröder y Frank Otto Lizureck, dos candidatos que ganaron el pasado domingo en sus respectivos distritos.

El primero formó parte de una delegación de la AfD que viajó a Estados Unidos para establecer contactos con el movimiento MAGA, mientras que el segundo posó desde territorio ruso con la bandera de Kaliningrado. El 7 de octubre de 2025, ambos coincidieron en la Embajada rusa en Berlín para celebrar el cumpleaños del jefe del Kremlin.

El candidato Phillipp-Anders Rau protagoniza otro de los casos más llamativos, aunque por distintos motivos. Rau hizo campaña bajo el eslogan de "Seguridad y Orden", y eso que en 2009 él mismo fue condenado a un año de cárcel por robo, y más tarde por falsificar documentos tras obtener una plaza universitaria con un título de Bachillerato falso.

Entonces se justificó alegando que "no tenía una conciencia imputable" por su adicción a la cocaína, según el semanario Der Spiegel. El diario Frankfurter Allgemeine Zeitung confirmó sus antecedentes, y ofreció más información sobre este candidato de la AfD, que ganó su escaño con el 48,1 %. Por lo visto, también participó en películas porno, como Ronny Kumpf, otro de sus compañeros de bancada.

El caso es que Rau siguió el recuento de las presidenciales de Estados Unidos de noviembre de 2024 desde Mar-a-Lago, la mansión privada de Trump en Florida. Publicó en Instagram una fotografía con el entonces candidato republicano, y escribió: "Seguirá siendo un recuerdo imborrable ser el primer y hasta ahora único miembro de la AfD autorizado a estrechar la mano de @realdonaldtrump el día de su victoria".

En la bancada regional de los ultras sólo se sentarán dos mujeres, Nadine Koppehel y su madre, Margret Wendt. Una representación testimonial, que no supera el 5 %. El nuevo mínimo histórico contrasta con el hecho de que la cara más visible de la formación a nivel nacional, Alice Weidel, sea una mujer. Aunque su liderazgo funciona como un mero espejismo frente a la realidad orgánica del partido, que abandera la familia tradicional y rechaza explícitamente las cuotas o las políticas de igualdad.