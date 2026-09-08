Vivas pide a la UE que sea "contundente" con Marruecos por "hostigar" a Ceuta y Melilla ante la inacción de Sánchez

Vivas solicita a la UE que reconozca un tratamiento específico para Ceuta y Melilla, por ser la única frontera terrestre europea en África y clave para la estabilidad regional.

El presidente ceutí denuncia que Marruecos ha utilizado la presión migratoria para poner en jaque la integridad territorial de Ceuta, España y Europa, y pide más presencia de Frontex y apoyo financiero de la UE.

Vivas exige a la Comisión Europea que presione al Gobierno de España para acelerar las expulsiones de migrantes irregulares y reclama un plan definido con fechas concretas de retornos.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha solicitado a la UE una respuesta contundente frente al hostigamiento de Marruecos a Ceuta y Melilla, especialmente tras el ataque migratorio de finales de julio.

El presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha aprovechado este martes su visita a las instituciones comunitarias para pedir a la Unión Europea una "respuesta contundente" contra Marruecos por su "política constante de hostigamiento" a Ceuta y Melilla, cuyo episodio más grave ha sido el ataque migratorio de los días 30 y 31 de julio, en el que entraron de forma irregular hasta 80.000 personas.

Vivas ha pedido además a la Comisión de Ursula von der Leyen que presione al Gobierno de Pedro Sánchez para acelerar las expulsiones de los migrantes irregulares que todavía quedan en la ciudad autónoma. "Ceuta es una olla a presión que en cualquier momento puede estallar", ha avisado.

"Le vamos a pedir a la Comisión Europea que se implique instando al Gobierno cuantos medios sean necesarios para que tengamos un plan definido de retornos y para que tengamos una fecha concreta de retornos", ha explicado el presidente ceutí durante una rueda de prensa en el Parlamento Europeo arropado por los eurodiputados del PP.

"La situación que vive Ceuta es insostenible, es límite. Estamos al borde del colapso en todos los aspectos", ha denunciado. "El Gobierno de la nación no ha estado a la altura de lo que se le exige en función de sus atribuciones constitucionales antes, durante, y después de la invasión", sostiene Vivas.

Hasta ahora, tanto el propio Sánchez como las instituciones de la UE han evitado en todo momento culpar a Marruecos de la avalancha migratoria de finales de julio. De hecho, Bruselas todavía sostiene que Rabat es un socio estratégico y defiende que está colaborando plenamente en la resolución de la crisis migratoria.

"Nosotros somos los mayores interesados en que las relaciones entre Europa y Marruecos sean unas relaciones fructíferas. Pero la realidad no se puede negar: Marruecos, por dos veces, ha utilizado el control fronterizo y ha utilizado la presión migratoria para poner en jaque la integridad territorial de Ceuta, de España y de Europa", ha replicado Vivas.

"Eso creemos que no se puede consentir, y eso creemos que tiene que tener una respuesta contundente por parte de Europa, diciéndole a Marruecos que si queremos una política de cooperación fructífera y beneficiosa, tenemos que partir del respeto, y el respeto empieza por respetar nuestras fronteras, por respetar nuestra integridad territorial", ha reclamado.

Para Vivas, hay "tres hechos objetivos" que demuestran que la avalancha migratoria del 30 y 31 de agosto "fue posible gracias a la participación o al consentimiento de Marruecos". En primer lugar, es "imposible" que una movilización de 80.000 personas se realizara "sin conocimiento" de las autoridades de Rabat.

El presidente de Ceuta ha citado además el informe de la policía española desvelado por EL ESPAÑOL que "pone de manifiesto a través de imágenes que la propia gendarmería marroquí estaba conduciendo a las personas" a la frontera.

Finalmente, Vivas ha destacado que "no es la primera vez que Marruecos utiliza el control fronterizo y la presión migratoria para desestabilizar a nuestras ciudades, para poner en jaque nuestra integridad y para colapsar los servicios de acogida de inmigrantes, tanto adultos como menores".

"No se puede mantener una política de colaboración, una política de cooperación con Europa si no se respetan las fronteras", ha insistido. Además, la UE debe exigir a Marruecos que "contribuya y colabore en el retorno a su país de todas aquellas personas que llegaron".

El presidente de Ceuta reclama además reforzar la presencia de la UE en la frontera a través de un mayor despliegue de la Guardia Europea de Fronteras y Costas (Frontex) y de la Agencia Europea de Asilo, así como apoyo financiero comunitario para atender a los menores no acompañados y acometer las obras de infraestructura necesarias para garantizar que "el control de la frontera esté en manos de España y de Europa, no en manos de un país tercero".

Vivas reclama además reforzar la presencia de la UE en Ceuta mediante un mayor despliegue de la Guardia Europea de Fronteras y Costas (Frontex) y de la Agencia Europea de Asilo, así como más apoyo financiero para atender a los menores no acompañados y acometer las obras necesarias para blindar el perímetro. El objetivo, sostiene, es garantizar que "el control de la frontera esté en manos de España y de Europa, y no de un país tercero".

A largo plazo, el presidente de la ciudad autónoma solicita el reconocimiento expreso por parte de la UE de un "tratamiento específico" para Ceuta y Melilla, que tenga en cuenta que actúan como "la única frontera terrestre de Europa en África" y sirva como "palanca para garantizar la estabilidad".