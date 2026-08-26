Rusia sufre un nuevo 'Agosto Negro' por la guerra de Ucrania: el desgaste económico y social que Putin finge ignorar

Putin resta importancia al impacto de los ataques ucranianos y promete reconstrucción, pero la guerra afecta cada vez más la vida cotidiana de los rusos.

El Kremlin reprime la oposición política, con condenas a opositores y prohibiciones a partidos críticos, en contraste con una Ucrania donde la sociedad civil y el debate político siguen presentes pese a la guerra.

El país vive problemas de escasez de combustible, colas en gasolineras y depreciación del rublo, mientras el Gobierno intenta paliar la crisis con medidas excepcionales.

Rusia atraviesa otro 'Agosto Negro', marcado por crisis económicas, sociales y políticas, intensificadas por la guerra en Ucrania.

El final del verano tiende a ser un momento de contracción económica y cambio de ritmo político, pero Rusia lleva a los extremos esta tendencia. La expresión 'Agosto Negro' se ha popularizado para definir las crisis que ha sufrido el país en este mes en las últimas décadas, y de las que el agosto de 2026 es el último exponente.

En agosto de 1991, un grupo de comunistas del núcleo duro lideró un fallido golpe de Estado contra el líder soviético Mijaíl Gorbachov. Esto puso en marcha una serie de acontecimientos que condujeron al colapso de la Unión Soviética.

En agosto de 1998, una crisis financiera azotó Rusia, provocando la suspensión de pagos de la deuda interna y el colapso del rublo. Un año después, un grupo de militantes lideró una incursión en la república rusa sureña de Daguestán, dando inicio a la segunda guerra de Chechenia.

Este conflicto catapultaría a un desconocido en la política, un exoficial de la KGB llamado Vladimir Putin, a la cima del poder.

El presidente ruso Vladimir Putin en el Congreso de Rusia Unida Alexey Nikolsky EuropaPress

Putin se convirtió en líder de Rusia en la víspera de Año Nuevo de 1999, tras un sorpresivo traspaso de poder por parte del presidente Boris Yeltsin. Pero el nuevo mandatario, de carácter duro, tampoco fue inmune a la maldición de agosto.

Una de sus primeras grandes pruebas en el cargo fue la tragedia del Kursk en 2000, un submarino nuclear que se hundió con 118 marineros a bordo. Y en agosto de 2008, Rusia entró en guerra con la vecina Georgia, mostrando la nueva y beligerante cara de la política exterior de Putin.

El último verano también ha sido una temporada sombría. El progreso de las tropas rusas en los frentes de batalla en Ucrania fue escaso. Los cielos sobre las ciudades rusas se oscurecieron por los ataques ucranianos contra refinerías de petróleo y centros de distribución al estilo de Amazon.

El empresario y propietario de un punto de recogida de Wildberries, Vasily Klimov, en Moscú, Rusia Lev Sergeev Reuters

Las largas colas en las gasolineras y los rumores de una nueva ola de movilización tienen a los rusos descontentos. Al menos dos redes de gasolineras han vuelto a restringir las ventas de combustible en Moscú. El ministro de Energía de Rusia, Serguéi Tsiviliov, reconoció que se están formando nuevamente colas.



Además de limitar la venta de combustible, el Gobierno ruso autorizó la venta de gasolina Euro-2, por debajo de los estándares de calidad habituales, en un intento de atajar la crisis en el mercado.

"Estamos evaluando dónde es necesario redirigir flujos adicionales, ya que estamos entrando en la segunda fase de lo que denominamos una situación de mercado tensa", afirmó el viceprimer ministro ruso, Alexandr Nóvak.

De la economía a los eclipses

El comentarista ruso exiliado Ilya Varlamov publicó esta semana sus reflexiones sobre esta cuestión en un 'short', afirmando que los desastres históricos recurrentes en agosto eran "por supuesto, una coincidencia".

Pero, según continuó Varlamov, "muchos rusos esperan agosto con recelo. Especialmente ahora, cuando el país está realmente en crisis. La crisis del combustible ha regresado, los precios suben sin cesar, el rublo se deprecia, se acercan las elecciones [legislativas] y quién sabe qué más".

El 'influencer' también mencionó las recientes declaraciones de un destacado economista ruso, advirtiendo que Moscú se enfrentaba a una "crisis social y a perder la competencia tecnológica y económica a nivel mundial, y que no ganaría una guerra de desgaste contra una Ucrania respaldada por Occidente".

Incluso el tabloide leal al Kremlin, Moskovski Komsomolets, señaló las tradicionales inquietudes de agosto en Rusia, aunque recurrió a la astrología en busca de orientación.

"Este mes se producirá un eclipse lunar; si bien no será el más masivo, tendrá lugar en oposición a Plutón, un planeta asociado con catástrofes", rezaba el artículo.

La torre de oficinas Lakhta Centre y el estadio Gazprom Arena durante un eclipse solar parcial en San Petersburgo, Rusia Marina Lystseva Reuters

“Esto podría desencadenar cambios sociales, alteraciones políticas en las relaciones con los países vecinos y disturbios internos. Podrían aumentar los accidentes, la ansiedad y los colapsos nerviosos, incluidos los trastornos nerviosos”.

La marca de la guerra en la vida civil

Putin ha respondido con su habitual tono confiado. En declaraciones sobre proyectos de infraestructura y desarrollo, el líder del Kremlin reconoció el daño económico infligido a Ucrania por los ataques a los almacenes del gigante del comercio electrónico Wildberries.

Sin embargo, no nombró directamente a la empresa y restó importancia a su impacto a largo plazo. "Obviamente estos ataques no causarán, ni pueden causar ningún efecto crítico", afirmó Putin. "Es cierto que causan daño; lo entendemos, lo vemos y somos conscientes de ello".

El presidente ruso afirmó que esas instalaciones logísticas se reconstruirían con el apoyo del Gobierno. Pero la guerra en Ucrania se ha vuelto cada vez más inmediata para muchos rusos, afectándoles directamente en sus bolsillos.

Ucrania no sale ilesa

Ucrania también está atravesando una crisis interna en tiempos de guerra. A principios de esta semana, el recientemente destituido ministro de Defensa, Mikhailo Fedorov, pidió elecciones en tiempos de guerra. Esto representa un nuevo desafío político para el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Mikhailo Fedorov, exministro de Defensa de Ucrania Kay Nietfeld EuropaPress

Originalmente se esperaba que el mandato de cinco años de Zelenski terminara en 2024, pero las elecciones en Ucrania se pospusieron en virtud de la ley marcial impuesta tras la invasión a gran escala de Rusia en 2022.

La reorganización del gobierno en Kiev, así como las importantes protestas antigubernamentales, muestran que la sociedad civil y los procesos democráticos todavía están vivos y coleando en Ucrania.

Difícilmente se puede decir lo mismo de Rusia. El pasado lunes, un tribunal ruso condenó al político opositor Lev Shlosberg a 11 años de prisión por oponerse a la guerra en Ucrania.

La Corte Suprema de Rusia también prohibió al partido de Shlosberg, Yabloko, aparecer en las listas de las próximas elecciones parlamentarias.

Así pues, la oposición política interna de Rusia ha sido efectivamente estrangulada desde que Putin lanzó su guerra contra Ucrania.

Ofrendas florales en memoria de Alexei Navalni frente a la Embajada de Rusia en Londres, Reino Unido Vuk Valcic EuropaPress

En febrero de 2024, se produjo la muerte del líder de la oposición encarcelado Alexei Navalni.

El viaje fatal de Navalni a una colonia penitenciaria en el Ártico también comenzó un día de agosto de 2020, cuando enfermó por envenenamiento con un agente nervioso en un vuelo de regreso a Moscú desde Siberia.

Coincidencia o no, el mes de agosto suele ser duro para Rusia.