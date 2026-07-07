La Justicia francesa rebaja la inhabilitación de Le Pen: podrá ser candidata en las elecciones pero con brazalete electrónico

Marine Le Pen antes de escuchar el fallo del Tribunal de Apelación de París. Sarah Meyssonnier Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA El Tribunal de Apelación de París ha rebajado la inhabilitación de Marine Le Pen, permitiéndole presentarse a las elecciones presidenciales de 2027. Le Pen deberá cumplir tres años de cárcel, llevar un brazalete electrónico durante un año y su partido ha sido multado con dos millones de euros. La condena por malversación de fondos europeos afecta a la imagen de Le Pen, pero no le impide competir nuevamente por la presidencia de Francia. Jordan Bardella, presidente del RN, ha expresado su apoyo total a Marine Le Pen tras el fallo judicial.

El Tribunal de Apelación de París ha confirmado la condena por malversación de fondos europeos que pesa sobre Marine Le Pen, líder de Agrupación Nacional (RN), pero ha rebajado el periodo de inhabilitación de una cargo público. Esta decisión final implica que sí podrá concurrir por cuarta vez consecutiva a las elecciones presidenciales de Francia, que se celebrarán el 18 de abril de 2027.

El tribunal ha dictaminado que Le Pen debe cumplir una pena de tres años de cárcel y no cinco. Además, le ha impuesto llevar un dispositivo electrónico en el tobillo durante un año, lo que dificulta su campaña presidencial tanto política como logísticamente. El partido ha sido condenada a una multa de dos millones de euros.

La corte establece una pena de inhabilitación de 45 meses, aunque 30 de ellos están exentos de cumplimiento salvo que hubiera reincidencia, lo debería permitir a la líder de RN presentarse a las elecciones presidenciales. Sin embargo, Le Pen había declarado el pasado febrero que no sería candidata si era condenada al brazalete electrónico.

Tras alcanzar la segunda vuelta de las presidenciales de 2017 y 2022 frente a Emmanuel Macron, Le Pen llega al final de una década de macronismo en la posición más favorable de su trayectoria política.

Sin embargo, la condena impuesta en primera instancia por malversación de fondos públicos en el denominado caso de los asistentes parlamentarios europeos del antiguo Frente Nacional (FN), actual Agrupación Nacional (RN), ha arrojado una sombra sobre sus prometedoras posibilidades.

La perspectiva de la inhabilitación con ejecución inmediata de Le Pen había llevado a la formación a preparar un 'plan B' para la carrera presidencial de 2027. La propia Le Pen había asegurado que dejaría paso a una candidatura del presidente del RN, Jordan Bardella, si se confirmaba la obligación de llevar un dispositivo electrónico.

El caso

En marzo de 2025, el Tribunal Penal de París declaró culpables a 25 acusados de haber participado en un sistema organizado para emplear fondos del Parlamento Europeo destinados a asistentes parlamentarios en la financiación del partido de forma fraudulenta entre 2004 y 2016. Estimó el perjuicio económico en 3,2 millones de euros, una vez descontadas las cantidades ya reembolsadas.



Marine Le Pen fue condenada a cuatro años de prisión -dos de ellos firmes, con posibilidad de cumplimiento mediante pulsera electrónica-, una multa de 100.000 euros y cinco años de inhabilitación con aplicación inmediata. Solo una parte de los condenados recurrió la sentencia, once concretamente, además de Le Pen y el partido.

Durante el juicio de apelación, Le Pen volvió a rechazar la existencia de un "sistema" y defendió su "buena fe". La Fiscalía pidió mantener la pena de cinco años de inhabilitación, junto con cuatro años de prisión -tres de ellos con suspensión- y una multa de 100.000 euros.

A pocas horas de conocerse el fallo, Jordan Bardella publicó en sus redes sociales un mensaje de respaldo a Le Pen en el que recordó que fue ella quien, hace catorce años, le transmitió "el gusto por el compromiso" y el deseo de dedicar su vida a la política. El presidente del RN elogió su "fortaleza", su "resiliencia" y su "convicción de que Francia merece que se luche por ella".

"Nada justifica que Marine Le Pen sea excluida de la elección del pueblo francés y se le impida presentarse ante él", escribió Bardella, quien concluyó asegurando que su apoyo a la dirigente es "total" y que su lealtad "jamás dependerá de las circunstancias".

El también presidente del grupo Patriotas por Europa en el Parlamento Europeo aseguró que su formación ha "anticipado los diferentes escenarios" y afirmó estar "preparado para asumir las consecuencias" de la decisión que adopte el Tribunal de Apelación de París.