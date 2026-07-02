La Fiscalía Europea amplía la investigación contra el grupo de Le Pen por malversación con registros en Francia y España

El actual presidente de Agrupación Nacional, Jordan Bardella, también está siendo investigado por presunta participación en el desvío de fondos y falsificación de documentos.

Marine Le Pen ya fue condenada en Francia por malversación y se enfrenta a cinco años de inhabilitación, lo que podría impedirle presentarse a las elecciones presidenciales de 2027.

Se investiga el desvío de 4,33 millones de euros destinados al funcionamiento del grupo político hacia empresas y asociaciones afines, así como a cuentas del partido de Le Pen.

La Fiscalía Europea ha ampliado la investigación por malversación de fondos públicos contra el grupo Identidad y Democracia, vinculado a Marine Le Pen, con registros en Francia, España, Italia y Bélgica.

La Fiscalía Europea ha ordenado registrar varias oficinas vinculadas al antiguo grupo político de Marine Le Pen en el Parlamento Europeo, Identidad y Democracia (ID). La investigación apunta a la malversación de 4,33 millones de euros en fondos públicos, una causa por la que la líder de la extrema derecha francesa ya se enfrenta en Francia a cinco años de inhabilitación.

Las operaciones se han realizado en Francia y España, con registros adicionales en Italia y Bélgica. En Madrid, agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), en cooperación con la Oficina Central de Lucha contra la Corrupción y los Delitos Financieros y Fiscales de la UE, han registrado una oficina relacionada con la ID en el distrito madrileño de Salamanca.

"La Fiscalía Europea está llevando a cabo medidas de investigación en Francia y otros países europeos en el marco de una investigación en curso sobre el uso de fondos europeos por parte de un antiguo grupo político del Parlamento Europeo entre 2019 y 2024", ha confirmado el organismo a la agencia EFE.

Le Pen, que lidera Agrupación Nacional (Rassemblement National o RN), ya fue condenada en 2025 por la Justicia francesa en paralelo por este mismo escándalo. El tribunal parisino la colocó en el "vértice" de un "sistema" de malversación que redirigió entre 2004 y 2016 los fondos destinados a pagar a los asistentes parlamentarios hacia las cuentas de su propio partido.

Tras recurrir la sentencia, la Fiscalía rebajó la pena a cuatro años de cárcel con uno solo de arresto domiciliario con brazalete electrónico, y a cinco de inhabilitación de forma inmediata. Esto frustraría las aspiraciones de Le Pen para concurrir como candidata a las elecciones presidenciales de 2027, donde su formación parte como la favorita.

La líder de RN recurrió frente a un tribunal de apelaciones, argumentando que obró sin conocimiento del delito porque el Parlamento Europeo "nunca nos aconsejó ni reprochó" sobre el uso de los fondos asignados. Se da la circunstancia de que Le Pen conocerá si su recurso prospera de forma inminente, el próximo 7 de julio.

La candidata, gran rival de Emmanuel Macron durante sus dos legislaturas, y que recientemente demostró su pujanza en las elecciones municipales, ha acusado a los jueces de "aplicar prácticas que se creían reservadas a los regímenes autoritarios" para impedir su participación en las elecciones.

Empresas afines a la ultraderecha

Según informa Le Monde, las nuevas pesquisas tienen su origen en un informe elevado a la Dirección de Asuntos Financieros del Parlamento Europeo. La causa se habría abierto en julio de 2025.

El documento recoge que ID recibió 4,33 millones de euros abonados por el Europarlamento para garantizar su funcionamiento. Sin embargo, redirigieron hasta 700.000 euros en forma de donaciones para asociaciones que no guardaban relación directa con la actividad del grupo político.

Marine Le Pen y Jordan Bardella. REUTERS/Manon Cruz

El informe también denuncia que Identidad y Democracia, que estuvo en activo entre 2019 y 2024 y agrupó a formaciones como la Liga Norte de Matteo Salvini, dedicó indebidamente 3,6 millones del montante a contratos con empresas afines a los partidos.



Una de estas empresas sería GUD Connexion, según Le Monde, que colabora en las campañas de RN como proveedor. El domicilio en el sur de Francia de su fundador, Paul-Alexandre Martin, también ha sido registrado,

El diario afirma que Martin se instaló en Madrid tras las elecciones de 2022 que Le Pen perdió frente a Macron, y estableció su empresa de comunicaciones, Design services & e-marketing consulting.

El 'delfín' Bardella, salpicado

El 'plan B' de RN en el caso de que Le Pen resultase inhabilitada para presentarse a las elecciones pasa por su 'delfín' y presidente del partido, Jordan Bardella. El potencial reemplazo se ha mantenido al margen de la condena a su líder, pero la actual investigación amenaza con implicarle a él también.

Bardella se veía obligado a dar explicaciones desde su cuenta de la red X. "Se están llevando a cabo registros en las sedes y domicilios particulares de proveedores de servicios de comunicación que han trabajado con nosotros", admitía , relacionando los procedimientos judiciales con el "calendario electoral".

Depuis tôt ce matin, des perquisitions sont en cours aux sièges et aux domiciles personnels de prestataires de communication ayant travaillé avec nous.



Dans le même temps, Le Canard enchaîné nous apprend également l’ouverture prochaine d’une information judiciaire me… — Jordan Bardella (@J_Bardella) June 30, 2026

Según Le Monde, Paul-Alexandre Martin ha seguido trabajando en las campañas de RN hasta por lo menos 2025, y ha seguido cobrando hasta medio millón de euros en fondos europeos. Para dar medida de su intimidad, se habría encargado de producir el documental sobre el entierro de Jean-Marie Le Pen, padre de Marine y patriarca de la extrema derecha francesa.

Bardella adelantaba también que el diario satírico Le Canard enchaîné iba a informar sobre la apertura de un proceso contra él por "un empleo ocupado durante unos pocos meses en el Parlamento Europeo… hace casi doce años".

Precisamente, la causa sitúa al presidente de RN en mitad del mismo escándalo de malversación, porque él habría sido uno de los beneficiarios del desfalco. Según el medio, Bardella está siendo investigado por presuntamente falsificar documentos para fingir que era uno de los asistentes contratados por Identidad y Democracia a cargo de los fondos desviados.

"No tenemos nada que reprocharnos, y lo demostraremos", declara desafiante el político. Y se defiende calificando a la asociación anticorrupción Anticor, que ejerce la acusación, como "militante".