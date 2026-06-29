La Unión Europea le da una última oportunidad al diálogo con China: espera "resultados tangibles" para octubre

Pedro Sánchez se mantiene como la única voz discordante en la UE, abogando por tender puentes con China frente al consenso europeo de presión.

Bruselas exige corregir el déficit comercial, que alcanzó 360.000 millones de euros en 2023, y advierte que endurecerá su política si no hay avances.

La UE y China acuerdan una última oportunidad para resolver sus disputas comerciales mediante diálogo, con resultados tangibles esperados para octubre.

Cuando la guerra comercial total parecía ya inevitable, la Unión Europea y China se dan una última oportunidad para resolver sus disputas mediante el diálogo, aunque con un claro ultimátum. Bruselas espera los primeros "resultados tangibles" para octubre, o de lo contrario acelerará el reforzamiento y la activación de su arsenal para proteger el mercado europeo.

Después de una maratoniana jornada de negociaciones, el ministro chino de Comercio, Wang Wentao, y el comisario europeo Maros Sefcovic han sellado este lunes la creación de una plataforma de diálogo estructurado para encauzar sus disputas. El mecanismo arrancará con cuatro líneas de trabajo: reequilibrio del comercio y la inversión, controles a la exportación, derechos de propiedad intelectual y reforma de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Los dos mandatarios han acordado además crear de inmediato un mecanismo conjunto de seguimiento de los flujos comerciales, cuyo objetivo es que las dos partes trabajen con los mismos datos a la hora de detectar y corregir subidas repentinas de importaciones de productos chinos a Europa.

"Creo que estamos empezando a entendernos mejor sobre los problemas estructurales que es necesario corregir en nuestra relación comercial", ha explicado Sefcovic, que ha descrito el encuentro con Wang como "intenso, centrado y constructivo". De hecho, Bruselas y Pekín han conseguido pactar al término de la reunión un comunicado conjunto por primera vez desde 2019.

No obstante, el comisario de Comercio ha insistido en que este diálogo renovado debe dar resultados concretos en un periodo muy corto de tiempo. "Lo importante para nosotros es mantener el diálogo, pero ese diálogo debe traducirse en resultados tangibles y creemos que pueden llegar de aquí a octubre (...) Europa no puede permitirse que el déficit comercial siga aumentando de forma sostenida", ha avisado.

"Las exportaciones chinas a la Unión Europea no dejan de aumentar, mientras que nuestra cuota de mercado en China sigue reduciéndose. Esta tendencia no es sostenible y mantener la situación actual no es una opción", resalta Sefcovic. El déficit comercial con China aumentó el año pasado hasta 360.000 millones de euros, es decir, 1.000 millones al día.

"La UE sigue abierta a los negocios, pero debemos proteger nuestra base industrial y seguir defendiendo unas condiciones de competencia equitativas a escala mundial para que nuestras empresas puedan competir en igualdad de condiciones", ha alegado el comisario de Comercio.

Las delegaciones de China y la UE, durante su reunión de este lunes en Bruselas Comisión Europea

En la tradicional cumbre de verano celebrada el pasado 19 de junio, los líderes europeos piden a la presidenta de la Comisión que active de forma más rápida y contundente los aranceles y resto de instrumentos de defensa comercial con los que ya cuenta la UE y que diseñe las herramientas que faltan para completar el arsenal.

La única voz discordante, al menos en público, fue de nuevo la del presidente del Gobierno Pedro Sánchez -que se ha reunido con Xi Jinping en Pekín en cuatro ocasiones en cuatro años, para desconcierto de sus socios comunitarios-, que defendió "tender puentes" con "potenciales aliados, como China".

¿Qué pasará si el diálogo reforzado con China emprendido hoy no da ningún resultado concreto de aquí a octubre, como ha venido ocurriendo en anteriores intentos? ¿Será entonces inevitable la guerra comercial entre Bruselas y Pekín?

"Siempre intento centrarme en el lado positivo de las reuniones y hoy ha sido un buen día, porque el debate ha sido realmente constructivo. Percibo que nuestros interlocutores chinos comprenden mucho mejor que antes tanto los desafíos comunes como la situación de la UE", responde el comisario de Comercio.

"Pero también hemos explicado con total claridad a nuestros interlocutores chinos la gravedad de la situación. Les hemos trasladado lo importante que es esta cuestión para todos los Estados miembros, para la economía europea, para la industria europea y para la protección del empleo en la Unión Europea, algo que debemos salvaguardar", ha insistido Sefcovic.