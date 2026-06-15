Rusia bombardea una histórica catedral de Kiev y mata a 9 personas en otro ataque masivo con misiles contra Ucrania

Servicios de emergencia ucranianos desplegados en la catedral de la Dormición tras un ataque ruso. Thomas Peter Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA Rusia lanzó un ataque masivo con 70 misiles y 611 drones sobre Ucrania, causando la muerte de al menos 9 personas y 28 heridos. El monasterio de las Cuevas de Kiev y la catedral de la Dormición, patrimonio de la UNESCO, sufrieron graves daños por los bombardeos rusos. Las defensas antiaéreas ucranianas derribaron 50 misiles y 582 drones, pero varios proyectiles impactaron en Kiev, dejando a 140.000 personas sin electricidad. Ucrania intensificó sus propios ataques, golpeando instalaciones industriales en Rusia y puentes que conectan Crimea con el sur ucraniano ocupado.

Vladímir Putin sigue empeñado en la estrategia de bombardeos indiscriminados contra Ucrania. El Ejército ruso ha lanzado durante la madrugada del lunes y un nuevo ataque aéreo masivo con 70 misiles y 611, según la Fuerza Aérea ucraniana.

Al menos cuatro personas han muerto en el monasterio de las Cuevas de Kiev, un símbolo espiritual y cultural de la historia de Ucrania, donde las explosiones han provocado un incendio en la icónica catedral de la Dormición. Los ataques rusos han matado a otras cinco personas en Járkov, la segunda ciudad más poblada del país.

El bombardeo nocturno se registra después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, revelara que había mantenido una conversación con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la que habían abordado cómo poner fin a la guerra, antes de la reunión del G7 que se celebrará esta semana en Francia.

У Києві на території Києво-Печерської Лаври триває ліквідація наслідків російських ударів. Виникла пожежа даху Успенського Собору на площі близько 800 кв. м.

Також сталося займання будівлі музейного комплексу «Мистецький арсенал» на площі 1000 кв. м pic.twitter.com/Jly7vUa2db — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) June 15, 2026

Las defensas antiaéreas ucranianas han logrado derribar 50 misiles y 582 drones de varios tipos, pero algunos proyectiles han logrado impactar en distintos puntos de Kiev. La capital ha sufrido una de sus peores noches en las últimas semanas, según las autoridades.

El monasterio de las Cuevas de Kiev, un sitio fundado en 1051 y declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, ha sufrido importantes daños, según el gobernador militar de la región capitalina, Timur Tkachenko. El Ministerio de Defensa ruso ha asegurado que los proyectiles han alcanzado instalaciones militares e industriales.

Footage of a Ukrainian PATRIOT SAM system successfully shooting down an incoming Russian Zircon/Kinzhal hypersonic missile over Kyiv overnight. pic.twitter.com/Ag83IT3dyl — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 15, 2026

"Este es uno de los crímenes más serios de Rusia contra la cultura cristiana hasta la fecha", ha denunciado Zelenski, exigiendo nuevamente a sus aliados aumentar la presión sobre Moscú y más capacidades de defensa antiaérea.

"Desde la Horda (de invasores procedentes de Mongolia) en el siglo XIII a los nazis y los bolcheviques en el siglo XX, los monasterios sagrados de Kiev han sufrido numerosos ataques bárbaros", ha recordado el ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga. "Ahora nos enfrentamos a los terroristas rusos, que ya han superado al ISIS en sus crímenes contra el legado cultural".

Efforts to deal with the aftermath of the Russian strikes are ongoing in Kyiv, as well as in Kharkiv. Last night, the Russians launched more than 60 missiles at the capital alone. In total, 70 missiles and 611 drones were used against Ukraine. As of now, 28 people have been… pic.twitter.com/WRp6iEOu7h — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 15, 2026

Según las autoridades de Kiev, los drones y misiles rusos impactaron en varios edificios de apartamentos de gran altura y dañaron las líneas eléctricas, dejando a unos 140.000 residentes sin electricidad. Además se han registrado 28 heridos. El alcalde Vitali Klitchkó ha añadido que los servicios de rescate tuvieron que ser desplegados en alrededor de cincuenta puntos de la urbe.

Cinco miembros de los servicios de emergencia han muerto en otro ataque ruso sobre Járkov, según ha confirmado el ministro del Interior, Igor Klimenko, en su cuenta de Telegram. Tres personas, entre ellas un niño, resultaron heridas en Sumi. En Dnipró, un colegio, varias empresas y una estación de tren han sufrido daños.

Polonia se ha visto obligada a desplegar varios cazas de combate por el temor a que algún aparato no tripulado se internase en su espacio aéreo.

Contraataques ucranianos

Ucrania, por su parte, también ha intensificado sus ataques aéreos contra instalaciones industriales y energéticas de Rusia en un intento por golpear la economía y los recursos de Moscú para forzar el fin de la guerra.

Este lunes, tres personas han muerto, y otras tres han resultado heridas, incluido un bebé de un año, en un ataque con drones contra la ciudad de Tula, un centro industrial al sur de Moscú, según el gobernador local. El Ejército ucraniano también ha golpeado dos puentes que conectan la península de Crimea con las zonas del sur de Ucrania controladas por el Kremlin.

Antes de su conversación con Trump, Zelenski había sugerido una negociación directa con Putin para lograr un alto el fuego que involucrara a Estados Unidos y Europa, una propuesta que Reino Unido, Alemania y Francia han apoyado pero a la que el autócrata ruso no le ha dado su visto bueno.

El Kremlin informó el domingo que Trump le había dicho a Putin que poner fin al conflicto en Ucrania era vital y que estaba dispuesto a ayudar. El progreso hacia un acuerdo de paz en Ucrania ha sido lento debido a los esfuerzos de la Casa Blanca de resolver primero el conflicto en Oriente Próximo.