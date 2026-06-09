Von der Leyen lanza el 21º paquete de sanciones a Rusia: veto a los soldados que hayan combatido en Ucrania

El nuevo paquete introduce restricciones sustanciales a la importación de productos pesqueros rusos y busca alinear las sanciones con Bielorrusia para cerrar vías de evasión comercial.

La UE amplía restricciones a la flota fantasma rusa, bancos, plataformas de criptomonedas y exportaciones de productos utilizados por la industria militar rusa.

Se propone suspender durante seis meses el ajuste automático del tope al precio del petróleo ruso para evitar que Moscú se beneficie de la subida de precios.

La Comisión Europea presenta el 21º paquete de sanciones a Rusia, incluyendo el veto de entrada a militares rusos que hayan participado en la invasión de Ucrania.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha presentado este martes el vigesimoprimer paquete de sanciones de la UE contra Rusia por la guerra en Ucrania, con nuevas medidas centradas en la energía, las finanzas, las criptomonedas y, por primera vez, el sector pesquero.

El paquete incluye además la prohibición de entrada en la Unión Europea de todos los militares rusos que hayan participado en la invasión desde 2022. “Europa debe seguir siendo un espacio cerrado para quienes han participado en la invasión de Ucrania”, ha subrayado von der Leyen.

Bruselas propone en primer lugar suspender durante seis meses el mecanismo de ajuste automático del tope al precio del petróleo ruso, con el objetivo de impedir que Moscú se beneficie de la subida de precios provocada por la guerra de Irán.

"Nuestro mecanismo de límite al precio del petróleo incorpora un sistema de ajuste automático para seguir la evolución del mercado. No fue diseñado para shocks como el provocado por el cierre del estrecho de Ormuz, por lo que proponemos simplemente suspender el ajuste hasta enero del próximo año", alega Von der Leyen

"Esto dará tiempo a los mercados petroleros para estabilizarse, manteniendo al mismo tiempo la presión sobre los ingresos rusos", ha explicado en una breve comparecencia sin aceptar preguntas.

Como parte de este vigesimoprimer paquete de sanciones, la UE incluirá a otros 30 buques en su 'lista negra' de la flota fantasma rusa que se dedica a eludir las sanciones al petróleo, que se sumarán a los 632 que ya figuran.

"Por primera vez, también actuamos contra los buques que apoyan a esta flota, por ejemplo mediante servicios de abastecimiento u otros servicios logísticos. Asimismo, proponemos sancionar infraestructuras críticas como puertos, aeropuertos o refinerías que comercien o procesen petróleo ruso", ha señalado la alemana. Por último, la UE restringirá la venta de buques metaneros a Rusia, al igual que ya hizo con los petroleros.

En el ámbito financiero y de las criptomonedas, la UE amplía sus sanciones a 31 bancos rusos y a otras 20 entidades —entre plataformas y operadores— implicados en la elusión de las restricciones. Por primera vez, además, introduce la posibilidad de prohibir por completo los servicios de criptoactivos en terceros países, como medida de disuasión frente a las plataformas que facilitan al Kremlin eludir las sanciones.

En materia comercial, la UE introducirá nuevas restricciones a la exportación de productos y tecnologías utilizados por la industria militar rusa: por ejemplo, más metales y aleaciones usados en los sectores aeroespacial y de defensa; o equipos de apoyo en tierra para drones y sistemas de interferencia y lanzamiento.

El paquete incluye también la prohibición de importación de bienes por valor de 60 millones, incluyendo determinados metales, minerales metálicos o piezas de automóvil, con el objetivo de reducir la dependencia europea de las importaciones rusas.

"Por último, abordamos uno de los últimos grandes sectores aún no sancionados: la pesca. Proponemos restricciones sustanciales a la importación de algunos productos pesqueros y una prohibición total de otros, incluido el bacalao. Además, alinearemos las restricciones comerciales con Bielorrusia para evitar que sirva como vía de entrada del comercio ruso", ha destacado Von der Leyen.

La presidenta de la Comisión asegura que las sanciones de la UE están teniendo un fuerte impacto en la economía rusa y están debilitando las bases de su esfuerzo bélico. La inflación se sitúa cerca del 6%, los tipos de interés estándar en el 14,5% y los impuestos están aumentando.

Además, las sanciones han cortado de forma efectiva el acceso de Rusia a los mercados de capital globales. El presupuesto está bajo una presión creciente, más de dos tercios de los activos líquidos de su fondo soberano han desaparecido y los ingresos energéticos cayeron alrededor de un 40% a comienzos de 2026, ha destacado la presidenta.

El nuevo paquete de sanciones todavía debe ser aprobado por unanimidad por los 27 Estados miembros, un trámite mucho más fácil tras la caída en Hungría de Viktor Orbán, que en los últimos años había ejercido de caballo de Troya de Moscú dentro de la UE, vetando o retrasando todas las medidas restrictivas.