Trump anuncia un alto el fuego de tres días entre Rusia y Ucrania y un intercambio de 1.000 prisioneros por bando

Las claves

Las claves Generado con IA Donald Trump anunció un alto el fuego de tres días entre Rusia y Ucrania que comenzará este sábado. El acuerdo incluye la suspensión total de acciones militares y el intercambio de 1.000 prisioneros por cada bando. Volodímir Zelenski confirmó el acuerdo y destacó la prioridad de liberar prisioneros ucranianos. El alto el fuego coincide con la conmemoración rusa del Día de la Victoria y sigue a intentos previos de tregua no respetados por ambas partes.

El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció este viernes que Rusia y Ucrania han aceptado un alto el fuego de tres días que comenzará este sábado, cuando Moscú conmemora la derrota de la Alemania nazi.

"Este alto el fuego incluirá la suspensión de toda actividad militar y un intercambio de 1.000 prisioneros de cada país", escribió el mandatario en su red social.

La entrada en vigor de esta tregua había sido debatida desde hace varios días, pero según Trump, fue él "directamente" quien la solicitó.

"Esta solicitud la hice directamente yo, y agradezco enormemente su aceptación por parte del presidente Vladimir Putin y el presidente Volódimir Zelenski", destacó.

Trump mostró su esperanza de que este alto el fuego "sea el principio del fin de una guerra muy larga, sangrienta y duramente librada".

"Continúan las conversaciones para poner fin a este gran conflicto, el mayor desde la Segunda Guerra Mundial, y cada día estamos más cerca de lograrlo", comentó en el mismo mensaje.

Poco después de que publicara su mensaje, Zelenski confirmó en la red social X el acuerdo que ha sido posible tras los "numerosos llamamientos y señales".

El presidente ucraniano destacó que "el principio de simetría en nuestras acciones es bien conocido y ha sido claramente comunicado a la parte rusa".

En este sentido, recordó que siempre ha primado "la resolución de una de las principales cuestiones humanitarias de esta guerra: la liberación de los prisioneros de guerra".

"La Plaza Roja es menos importante para nosotros que las vidas de los prisioneros ucranianos que pueden regresar a casa", dijo en referencia al epicentro de la celebración militar del 9 de mayo .

Inmediatamente a continuación, Zelenski firmó un decreto que permite el desfile del 9 de mayo en Moscú, excluyendo la Plaza Roja del plan de ataques de Ucrania.

En un inicio, el Kremlin declaró unilateralmente una tregua para los días 8 y 9 de mayo con motivo del Día de la Victoria, como denominan en Rusia el 9 de mayo.

El Ministerio de Defensa de Rusia denunció horas después que Ucrania no se sumó a esa tregua unilateral de 48 horas y que continuó atacando las posiciones de las tropas rusas y objetivos en la retaguardia.

Esa denuncia llegó poco después de que Zelenski acusara por su parte a Moscú de no respetar esa misma tregua durante la noche del jueves al viernes, al asegurar que "se habían documentado más de 140 ataques (rusos) a posiciones en el frente”.